Уничтожение древней истории человечества
Под прикрытием войн «за демократию» США уничтожают музеи и древние артефакты, рассказывающие о многотысячелетней истории человечества.
12+
Содержание видео:
6:03 – Сопоставление древних источников с открытиями современных ученых.
7:10 – Сейчас мировосприятие людей сужают до размера спичечной коробки…
8:00 – Книга «Высший вкус жизни. Выход из материальной игры»
9:40 – Скрываемая правда о предках человечества, гигантах, населявших Землю.
11:15 – Время циклично.
12:25 – Описание четырёх эпох. Золотой Век.
15:00 – Серебряный Век.
15:37 – Бронзовый Век.
16:00 – Железный Век.
19:12 – Зачем уничтожали библиотеки?
20:20 – Запретная археология.
22:20 – История про Адама из Вед.
27:00 – История – это политика, направленная в прошлое. Что от нас скрывают?
32:43 – Почему мы об этом не знаем?…
35:21- Обнуление истории в древнем Китае.
38:03 – Обнуление истории в Европе. Сожжение Александрийской библиотеки.
41:40 – Уничтожение музеев на Ближнем Востоке.
52:13 – Академик Дони Джорж утверждал, что некая тайная организация планомерно уничтожает древнюю историю планеты.
57:12 – В районе Бермудского треугольника обнаружен затопленный город.
58:05 – О расах титанов и исполинов древности.
1:02:38 – О уникальных находках в разных районах земного шара.
1:05:40 – Единственное место на планете, которое избежало обнуления истории.
1:06:36 – Шримад Бхагаватам: вселенская хроника.
1:10:30 – Древнейшие знания о программировании пола ребёнка.
1:12:50 – Санскритские тексты изучали лидеры православного духовенства.
1:14:45 – Ещё одна с ног сшибательная информация ….
1:26:19 – Политика- это медаль с двумя сторонами.
1:30:36- Откровения древних санскритских трактатов.
Светлана Леонидовна Вислобокова:
Кандидат экономических наук, общественный деятель.
Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
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#вислобокова #древняяистория #Усанин
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Уничтожение исторического наследия:
– Утверждается, что древние артефакты и исторические документы намеренно уничтожаются для переписывания истории.
– Примеры: сожжение Александрийской библиотеки, уничтожение древних статуй талибами, разрушение музеев в Ираке и Сирии.
2. Цикличность времени и древние эпохи:
– Время воспринимается как цикличное (Золотой век, Серебряный, Бронзовый, Железный), что подтверждается санскритскими текстами.
– Упоминания о гигантах, живших в прошлых эпохах, и следы их существования.
3. Фальсификация научных данных:
– Существуют артефакты, которые не вписываются в общепринятые теории, такие как отпечатки подошвы возрастом миллионы лет и древние металлические изделия.
– Эти находки скрываются или уничтожаются.
4. Роль России и славян в истории:
– Утверждается, что русский народ — один из самых древних, а его наследие активно уничтожалось, особенно в период христианизации и после революции.
5. Скрытые знания и альтернативные исследования:
– Многое из древней истории сохранилось в Индии благодаря санскритским текстам.
– Гитлер и нацисты изучали древние тексты для восстановления утраченных знаний.
6. Запретная археология:
– Упоминается книга "Запретная археология", которая собрала свидетельства о древних находках, не признанных официальной наукой.
Выводы:
- Историческое знание используется как инструмент контроля, и его фальсификация ведёт к манипуляциям в современном мире.
- Древняя история человечества значительно богаче и сложнее, чем представлено в официальных теориях.
- Сохранение и восстановление утраченных знаний являются ключом к пониманию нашего прошлого и будущего.
Это и коню понятно. Давным-давно.