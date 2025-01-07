Под прикрытием войн «за демократию» США уничтожают музеи и древние артефакты, рассказывающие о многотысячелетней истории человечества.12+Содержание видео:6:03 – Сопоставление древних источников с открытиями современных ученых.7:10 – Сейчас мировосприятие людей сужают до размера спичечной коробки…8:00 – Книга «Высший вкус жизни. Выход из материальной игры»9:40 – Скрываемая правда о предках человечества, гигантах, населявших Землю.11:15 – Время циклично.12:25 – Описание четырёх эпох. Золотой Век.15:00 – Серебряный Век.15:37 – Бронзовый Век.16:00 – Железный Век.19:12 – Зачем уничтожали библиотеки?20:20 – Запретная археология.22:20 – История про Адама из Вед.27:00 – История – это политика, направленная в прошлое. Что от нас скрывают?32:43 – Почему мы об этом не знаем?…35:21- Обнуление истории в древнем Китае.38:03 – Обнуление истории в Европе. Сожжение Александрийской библиотеки.41:40 – Уничтожение музеев на Ближнем Востоке.52:13 – Академик Дони Джорж утверждал, что некая тайная организация планомерно уничтожает древнюю историю планеты.57:12 – В районе Бермудского треугольника обнаружен затопленный город.58:05 – О расах титанов и исполинов древности.1:02:38 – О уникальных находках в разных районах земного шара.1:05:40 – Единственное место на планете, которое избежало обнуления истории.1:06:36 – Шримад Бхагаватам: вселенская хроника.1:10:30 – Древнейшие знания о программировании пола ребёнка.1:12:50 – Санскритские тексты изучали лидеры православного духовенства.1:14:45 – Ещё одна с ног сшибательная информация ….1:26:19 – Политика- это медаль с двумя сторонами.1:30:36- Откровения древних санскритских трактатов.

Светлана Леонидовна Вислобокова:

Кандидат экономических наук, общественный деятель.

Александр Евгеньевич Усанин:

Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.

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Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")

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Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

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#вислобокова #древняяистория #Усанин

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Уничтожение исторического наследия:

– Утверждается, что древние артефакты и исторические документы намеренно уничтожаются для переписывания истории.

– Примеры: сожжение Александрийской библиотеки, уничтожение древних статуй талибами, разрушение музеев в Ираке и Сирии.

2. Цикличность времени и древние эпохи:

– Время воспринимается как цикличное (Золотой век, Серебряный, Бронзовый, Железный), что подтверждается санскритскими текстами.

– Упоминания о гигантах, живших в прошлых эпохах, и следы их существования.

3. Фальсификация научных данных:

– Существуют артефакты, которые не вписываются в общепринятые теории, такие как отпечатки подошвы возрастом миллионы лет и древние металлические изделия.

– Эти находки скрываются или уничтожаются.

4. Роль России и славян в истории:

– Утверждается, что русский народ — один из самых древних, а его наследие активно уничтожалось, особенно в период христианизации и после революции.

5. Скрытые знания и альтернативные исследования:

– Многое из древней истории сохранилось в Индии благодаря санскритским текстам.

– Гитлер и нацисты изучали древние тексты для восстановления утраченных знаний.

6. Запретная археология:

– Упоминается книга "Запретная археология", которая собрала свидетельства о древних находках, не признанных официальной наукой.

Выводы:

- Историческое знание используется как инструмент контроля, и его фальсификация ведёт к манипуляциям в современном мире.

- Древняя история человечества значительно богаче и сложнее, чем представлено в официальных теориях.

- Сохранение и восстановление утраченных знаний являются ключом к пониманию нашего прошлого и будущего.