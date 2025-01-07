Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Казачья Локня, Кубаткин, Лебедевка, Никольский, Суджа и Черкасское Поречное.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Зазулевка, Замостье, Камышовка, Мирный, Русское Поречное, Свердликово, а также Басовка в Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили свыше 325 военнослужащих, уничтожены десять танков, боевая машина пехоты, бронетранспортер, одиннадцать боевых бронированных машин, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и три миномета.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 49830 военнослужащих, 293 танка, 217 боевых машин пехоты, 159 бронетранспортеров, 1511 боевых бронированных машин, 1426 автомобилей, 344 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 89 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России