Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орешанка, Гранов и Ветеринарное Харьковской области.

ВСУ потеряли до 65 военнослужащих, два автомобиля, два 152 мм орудия Д-20 и две 122 мм гаубицы Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Петропавловка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.

Потери противника составили до 580 военнослужащих, две боевые машины пехоты, 12 автомобилей, боевая бронированная машина «Iveco» и 105 мм гаубица «Melara» Мod 56 итальянского производства, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», три 122 мм гаубицы Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, две 155 мм гаубицы М777, две 155 мм гаубицы М198 и 105 мм орудие М119.

Уничтожены станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42 производства Израиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы «Хортица», «Буковель-AD» и «Анклав», а также склад боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной и двух аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Предтечино, Дачное и Белогоровка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили до 245 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты, два пикапа, две 122 мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 122 мм гаубица Д-30 и два 105 мм орудия М119 производства США.

Уничтожены три склада боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дружба, Пантелеймоновка, Миролюбовка, Щербиновка, Дзержинск, Воздвиженка, Шевченко, Александрополь, Дылеевка и Волково Донецкой Народной Республики. Отражены 12 контратак формирований ВСУ.

Противник потерял до 510 военнослужащих, четыре танка, в том числе два «Leopard» производства ФРГ, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, пять других боевых бронированных машин, девять автомобилей, три 152 мм орудия «Д-20», 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30 и 105 мм орудие М119 американского производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Нескучное, Великая Новоселка, Разлив, Вольное Поле и Времевка Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152 мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Пятихатки Запорожской области.

Противник потерял до 80 военнослужащих, шесть автомобилей и 122 мм гаубицу Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам вооружения, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 164 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 50 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39618 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20280 танков и других боевых бронированных машин, 1507 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20270 орудий полевой артиллерии и минометов, 29955 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России