Рубрика «Байки». Горсумы среди нас. Вы не доросли до моей теории
Всем привет, обогреватели Вселенной!
В кабинет заходит человек. Он худ, сед, в руках у него пачка бумаг и книжка. Он изобретатель Общей Теории Всего. Это стоило ему десятков лет размышлений, аскетизма, распавшейся семьи. Но Теория — вот она. Она позволяет исправить и улучшить буквально всё. Думать уже не надо, надо просто исполнить. Тут, конечно, нужны ресурсы и доступ к лицам, принимающим решения. Ну что же, это известный психотип: горсум.
Чтобы отвлечься от грустных размышлений о постижимой природе сознания техноварваров и жрецов Бога Технологий, нужно вспомнить о ещё более замороченных обитателях нашего окружающего пространства: о горсумах.
Как говорится, если вас посещают депрессивные мысли о своей ненужности и бесполезности, вспомните, что есть ООН.
Так вот, если вас бесит «евангелист ИИ», ваш системный администратор или цифровизующий как не в себя городскую среду глава городского департамента ИТ, нужно вспомнить, что состояние ума вашего ближнего может быть и хуже.
Из-за словосочетания «искусственный интеллект» в названии разных круглых столов и конференций, где я бываю, в списке продуктов и проектов наших компаний, ко мне в кабинет уже лет двадцать течёт тоненький, но стабильный поток городских сумасшедших. Один-два, иногда трое в квартал. Они летят на ИИ, как осы на мёд.
Горсум — это сокращение от «городской сумасшедший».
Это не ругательство, а социальный термин.
Горсумы: откуда они берутся и кто они такие
После 45-50 лет мущщина зачастую становится очень мудрым, невероятно мудрым. Просто чудовищно мудрым.
Он много повидал, много думал и наконец понял, испытал пронзительное просветление, породил Идею — и теперь придумал, как исправить Вселенную, или даже две.
Женщины-горсумы почему-то не встречаются.
Я, по крайней мере, не видел. Дам, озабоченных жидкими чипами вакцин, ужасами заговора Шваба, происками рептилоидов, роковым внедрением цифрового рубля — видел, но именно чтоб авторов всеобъемлющей Теории — таки нет.
Тематики и калибры Общих Теорий Жизни, Вселенной и Вообще варьируются от действительно самых общих, наподобие «как исправить и улучшить вообще всё», «как спасти и обогреть Вселенную», до политических, социальных и культурных мега-планов типа «как нам спасти и обустроить Россию», «как исправить нравы и всех расселить в провинции», «какая идеология нужна стране» и т. п. Иногда это чисто технологическая идея, но обязательно прорывная, вроде вечного двигателя или Сильного ИИ, который понимает всё.
Дальше мущщина становится ходячим воплощением идеи. Тут-то и начинаются страдания окружающих.
Типичный портрет горсума:
1. Это седой, обычно худой, небогато одетый мужчина в возрасте 50-60 лет.
2. Имеет изобретённую им лично Общую Теорию Всего.
3. Уже давно продвигает её. Говорит только о ней. Был с ней везде. Сыплет звучными именами тех, с кем он уже поговорил, и кто в целом одобрил, а также тех, к кому ещё планирует пробиться.
4. Образован, нахватан, подкован, но как-то кусочно: знает и цитирует очень многое и очень детально, но о многом просто даже не слышал. В том числе и об альтернативах и опровержениях своей Теории.
5. Имеет не очень определённые средства к существованию: гонорары за какие-то статьи, низкооплачиваемая должность в провинциальном НИИ, подённая работа, сторож в школе или разнорабочий в ТЦ. Синекура у знакомого бизнесмена, давшего место из личного расположения, благотворительных побуждений.
6. Имеет очень небольшой кружок адептов, поклонников, в основном студенты, подростки в родном городе. Иногда в кружок входят бизнесмены, чиновники, промышленники средней руки, как ни странно.
7. Имеет полную убеждённость в своей гениальности и в том, что знает Истину.
8. Испытывает искреннее презрение к недалёким людишкам, которые не в состоянии осознать.
Обычно — но не всегда — при расспросах про личные обстоятельства гениального философа раскрывается очень грустная история зря потраченной жизни, а часто и загубленной семьи. Одержимость сверхценной идеей и аццкое самолюбие отталкивают работодателей, коллег, а потом и семью.
Горсум часто находится в ссоре или отчуждении с ближайшими родственниками (дети и родня не хотят общаться, не могут уже это слушать, устали от него и его одержимости). Только жена жалеет и продолжает терпеть, опекать, кормить, такая уж женская доля.
Читать материал полностью по ссылке: https://sponsr.ru/ashmanov/44571/Rubrika_Baiki_Gorsumy_sredinas_Vynedorosli_domoei_teorii/
Игорь Ашманов
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. "Горсум" (городской сумасшедший) – это социальный термин, описывающий определённый типаж людей, обычно мужчин 45-50+ лет, одержимых собственной "великой теорией".
2. Типичные характеристики "горсума":
- Образованный, но с фрагментарными знаниями
- Имеет "Общую Теорию Всего"
- Убеждён в своей гениальности
- Часто имеет сложные отношения с семьёй
- Нестабильное финансовое положение
- Небольшой круг последователей
- Издаёт книги за свой счёт
3. Теории "горсумов" обычно характеризуются:
- Общими благими намерениями
- Отсутствием конкретики в реализации
- Множеством цитат и отсылок
- Повторяющимися идеями
- Отсутствием практического опыта реализации
4. Автор считает "горсумов" относительно безобидными по сравнению с "жрецами Технологий" (высокопоставленными технократами), поскольку:
- Они искренни в своих намерениях
- Не занимаются манипуляциями и обманом
- Стремятся к добру, хоть и неэффективным путём
Вывод: Статья представляет собой социологическое наблюдение за определённым типом людей – "городскими сумасшедшими", которые, несмотря на свою оторванность от реальности и непрактичность идей, являются скорее безобидными мечтателями, чем реальной проблемой для общества. Автор противопоставляет их более влиятельным и потенциально опасным технократам, занимающим высокие посты. При этом автор проявляет сочувствие к "горсумам", понимая трагичность их положения и признавая их благие, пусть и нереализуемые, намерения.
“Пфуль был один из тех безнадежно, неизменно, до мученичества самоуверенных немцев, какими только бывают немцы, и именно потому, что только немцы бывают самоуверенными на основании отвлеченной идеи — науки мнимой или действительной. Француз бывает самоуверен потому, что он почитает себя лично, как умом, так и телом, непреодолимо-обворожительным как для мужчин, так и для женщин, от этого он забавен. Англичанин самоуверен на том основании, что он есть гражданин благоустроеннейшего в мире государства, и как англичанин знает всегда, что ему делать нужно, и потому знает несомненно, что все, что он делает как англичанин, то хорошо. Итальянец самоуверен, потому что он взволнован и забывает легко и себя и других. Русский самоуверен именно потому, что он ничего не знает и знать не хочет. Немец самоуверен хуже всех и тверже всех, потому что он знает истину, науку, которую он сам выдумал, но которая есть для него абсолютная истина. Таков, очевидно, был Пфуль, у него была наука — теория движения, выведенная им из истории войн Фридриха Великого, и все, что встречалось ему в новейшей истории, не подходящим под эту теорию, казалось ему бессмыслицей и варварством. В 1806 году он был один из составителей плана войны, кончившейся Иеной и Ауерштетом; но в исходе этой войны он не видел ни малейшего урока или опыта; напротив, малые отступления от его теории были причиной всей неудачи, и он со свойственною ему радостною иронией говорил: “Ведь я же говорил, что все дело пойдет к черту”. Пфуль был один из тех теоретиков, которые так любят свою теорию, что забывают цель теории — приложение ее к практике: он в любви к теории ненавидел всякую практику и знать ее не хотел. Он даже радовался неуспеху, потому что неуспех, происходивший от неизбежного отступления в практике от теории, доказывал ему справедливость теории.”
http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0073.shtml
Супер!
Класс! По стилю, чем-то даже на Щедрина похоже. Но главное ни это, главное человек искренне кайфует, в хорошем смысле. Он может себе это позволить и с удовольствием делает это, и делится с нами (накипело, видимо). Мне кажется, таких притурков гораздо больше, чем думает Ашманов, многие же просто не решаются ни то что прийти куда-то со своей теорией, а даже записать её в блокнот, даже просто выдумать, они просто убеждены, что способны на это но что вряд-ли кто их поймёт, ни то что возьмёт и притворит их идею в жизнь. Просто живут и почитают себя гениями. Я, по-моему, даже видел одного такого. На одном предприятии, где я часто грузился, на охране сидел тип точно описанный Ашмановым. Всем, как-то ненароком, он рассказывал, что он учёный, об этом узнавал каждый, кто побывал там несколько раз подряд. На человека смотрит как-то с высока, со снисхождением или, лучше сказать, как-бы по необходимости, ведь он надсмотрщик своего рода, должность обязывает, смотрит доки, задаёт какие-то вопросы, смотрит ЧТОБ ВСЁ В ПОРЯДКЕ БЫЛО и жмёт на кнопку – запускает или выпускает. Такое ощущение, глядя на него, что он, когда шарится в сумках выходящих сотрудников, параллельно решает какую-то вселенскую проблему, презирает в этот момент человека за то, что ему приходится это делать и отвлекаться от своего важного дела. Не, классная статейка!
А таки автор книжечки то у “горсумов” приобретал.
Мало ли, вдруг кто нибудь, да стоящую идею “накрапал”!?
Им ее не реализовать, а мне глядишь и пригодится.., с моими то возможностями.
А автор глядишь и не чухнет что его идеей воспользовались. Да даже если и чухнет…,то кто ж ему поверит?
Где он, а где я.