Всем привет, обогреватели Вселенной!

В кабинет заходит человек. Он худ, сед, в руках у него пачка бумаг и книжка. Он изобретатель Общей Теории Всего. Это стоило ему десятков лет размышлений, аскетизма, распавшейся семьи. Но Теория — вот она. Она позволяет исправить и улучшить буквально всё. Думать уже не надо, надо просто исполнить. Тут, конечно, нужны ресурсы и доступ к лицам, принимающим решения. Ну что же, это известный психотип: горсум.

Чтобы отвлечься от грустных размышлений о постижимой природе сознания техноварваров и жрецов Бога Технологий, нужно вспомнить о ещё более замороченных обитателях нашего окружающего пространства: о горсумах.

Как говорится, если вас посещают депрессивные мысли о своей ненужности и бесполезности, вспомните, что есть ООН.

Так вот, если вас бесит «евангелист ИИ», ваш системный администратор или цифровизующий как не в себя городскую среду глава городского департамента ИТ, нужно вспомнить, что состояние ума вашего ближнего может быть и хуже.

Из-за словосочетания «искусственный интеллект» в названии разных круглых столов и конференций, где я бываю, в списке продуктов и проектов наших компаний, ко мне в кабинет уже лет двадцать течёт тоненький, но стабильный поток городских сумасшедших. Один-два, иногда трое в квартал. Они летят на ИИ, как осы на мёд.

Горсум — это сокращение от «городской сумасшедший».

Это не ругательство, а социальный термин.

Горсумы: откуда они берутся и кто они такие

После 45-50 лет мущщина зачастую становится очень мудрым, невероятно мудрым. Просто чудовищно мудрым.

Он много повидал, много думал и наконец понял, испытал пронзительное просветление, породил Идею — и теперь придумал, как исправить Вселенную, или даже две.

Женщины-горсумы почему-то не встречаются.

Я, по крайней мере, не видел. Дам, озабоченных жидкими чипами вакцин, ужасами заговора Шваба, происками рептилоидов, роковым внедрением цифрового рубля — видел, но именно чтоб авторов всеобъемлющей Теории — таки нет.

Тематики и калибры Общих Теорий Жизни, Вселенной и Вообще варьируются от действительно самых общих, наподобие «как исправить и улучшить вообще всё», «как спасти и обогреть Вселенную», до политических, социальных и культурных мега-планов типа «как нам спасти и обустроить Россию», «как исправить нравы и всех расселить в провинции», «какая идеология нужна стране» и т. п. Иногда это чисто технологическая идея, но обязательно прорывная, вроде вечного двигателя или Сильного ИИ, который понимает всё.

Дальше мущщина становится ходячим воплощением идеи. Тут-то и начинаются страдания окружающих.

Типичный портрет горсума:

1. Это седой, обычно худой, небогато одетый мужчина в возрасте 50-60 лет.

2. Имеет изобретённую им лично Общую Теорию Всего.

3. Уже давно продвигает её. Говорит только о ней. Был с ней везде. Сыплет звучными именами тех, с кем он уже поговорил, и кто в целом одобрил, а также тех, к кому ещё планирует пробиться.

4. Образован, нахватан, подкован, но как-то кусочно: знает и цитирует очень многое и очень детально, но о многом просто даже не слышал. В том числе и об альтернативах и опровержениях своей Теории.

5. Имеет не очень определённые средства к существованию: гонорары за какие-то статьи, низкооплачиваемая должность в провинциальном НИИ, подённая работа, сторож в школе или разнорабочий в ТЦ. Синекура у знакомого бизнесмена, давшего место из личного расположения, благотворительных побуждений.

6. Имеет очень небольшой кружок адептов, поклонников, в основном студенты, подростки в родном городе. Иногда в кружок входят бизнесмены, чиновники, промышленники средней руки, как ни странно.

7. Имеет полную убеждённость в своей гениальности и в том, что знает Истину.

8. Испытывает искреннее презрение к недалёким людишкам, которые не в состоянии осознать.

Обычно — но не всегда — при расспросах про личные обстоятельства гениального философа раскрывается очень грустная история зря потраченной жизни, а часто и загубленной семьи. Одержимость сверхценной идеей и аццкое самолюбие отталкивают работодателей, коллег, а потом и семью.

Горсум часто находится в ссоре или отчуждении с ближайшими родственниками (дети и родня не хотят общаться, не могут уже это слушать, устали от него и его одержимости). Только жена жалеет и продолжает терпеть, опекать, кормить, такая уж женская доля.

Читать материал полностью по ссылке: https://sponsr.ru/ashmanov/44571/Rubrika_Baiki_Gorsumy_sredinas_Vynedorosli_domoei_teorii/

Игорь Ашманов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. "Горсум" (городской сумасшедший) – это социальный термин, описывающий определённый типаж людей, обычно мужчин 45-50+ лет, одержимых собственной "великой теорией".

2. Типичные характеристики "горсума":

- Образованный, но с фрагментарными знаниями

- Имеет "Общую Теорию Всего"

- Убеждён в своей гениальности

- Часто имеет сложные отношения с семьёй

- Нестабильное финансовое положение

- Небольшой круг последователей

- Издаёт книги за свой счёт

3. Теории "горсумов" обычно характеризуются:

- Общими благими намерениями

- Отсутствием конкретики в реализации

- Множеством цитат и отсылок

- Повторяющимися идеями

- Отсутствием практического опыта реализации

4. Автор считает "горсумов" относительно безобидными по сравнению с "жрецами Технологий" (высокопоставленными технократами), поскольку:

- Они искренни в своих намерениях

- Не занимаются манипуляциями и обманом

- Стремятся к добру, хоть и неэффективным путём

Вывод: Статья представляет собой социологическое наблюдение за определённым типом людей – "городскими сумасшедшими", которые, несмотря на свою оторванность от реальности и непрактичность идей, являются скорее безобидными мечтателями, чем реальной проблемой для общества. Автор противопоставляет их более влиятельным и потенциально опасным технократам, занимающим высокие посты. При этом автор проявляет сочувствие к "горсумам", понимая трагичность их положения и признавая их благие, пусть и нереализуемые, намерения.