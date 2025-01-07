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Рождественская служба в Храме Христа Спасителя. 7 января 2025. Москва

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Трансляция рождественской службы в Храме Христа Спасителя. Традиционное её возглавляет патриарх Кирилл.

Источник: https://rutube.ru/video/81f6ffa86340a9b549412dc91ea2ed24/
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1815 1503
    Valeriy Bondarik три часа назад

      ,==,P R I V E T ,==,

      –> ateism.ru Вера(в НЕ существующее)- как ПСИ-РИТУАЛ внушения!

      Религи(и)я занимается – РАДИКАЛИЗАЦИЕЙ социУМов…
      (вера оЗЛОбляет ВЕРУЮЩИХ против НЕ верующих…)

      ! БЕРЕГИте Русь от РЕЛИГИОЗНОГО поРАБощения!
      ! Сохраняй`те Россию СВЕТСКОЮ страной!
      ! РАЗВИТИЕ любой страны – это Светский образ Жизни!
      ————————————————–

      …чем БОЛЬШЕ внутренних ПРОБЛЕМ,тем больше РЕЛИГИ(й)и…
      …вера,в 1-ю очередь – навязывает СТРАХ к Т.Н.”боху”…
      …”окормление” ЭТО:оБОЛВАНивание;оБАРАНивание…
      “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

      *** Здоровья Вам,Здравомыслия и Хорошего настроения!

      (ПОМНИте о культуре общения…)

      – Валерий Бондарик.
      – Эдмонтон.Канада. 07-1-25

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    • 1815 1503
      Valeriy Bondarik два часа назад

        [2]…V-dogon`ky…

        почему(КЕМ…)ПОЛОВИНА комментария “ОБРЕЗАНА”(СОКРАЩЕНА)…
        (и ТАКАЯ ситуация ТУТ уже НЕоднократно ДЕЛАЕТСЯ…)
        …Кто у Вас БОИТСЯ Правдивых комментариев…
        ##########################################

        - Мир – ПОВСЕМЕСТНО РАЗРУШАЕТСЯ!
        - Мир – ПОВСЕМЕСТНО – кровью ЗАЛИВАЕТСЯ!
        - Мир – ПОВСЕМЕСТНО – УТИЛизируется!
        - Почему “всемогущим-бохом” – это НЕ прекращается?
        - Почему Спасение Мира – “бохом” ИГНОРируется?
        ###############################################

        * ВЕРАю “окормлённые” – в РАБов превращённые…
        * ВЕРАю “окормлённые” – БОЛЕЕ РАДИКАЛизированные…
        * ВЕРАю “окормлённые” – Здравомыслия ЛИШЁНные…
        #############################################

        НЕ допускай`те превращение России – в РЕЛИГИОЗНУЮ ZОНУ…
        СОХРАНЯЙте в России – Светскую Жизнь!
        * Только Светская Жизнь – Гарантия Развития страны=социУМа!!!

        ! Здоровья Вам,Здравомыслия и Хорошего настроения…

        …Помни’те о Культуре общения…

        - Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 07-1-25

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