Рождественская служба в Храме Христа Спасителя. 7 января 2025. Москва
Трансляция рождественской службы в Храме Христа Спасителя. Традиционное её возглавляет патриарх Кирилл.
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Трансляция рождественской службы в Храме Христа Спасителя. Традиционное её возглавляет патриарх Кирилл.
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–> ateism.ru Вера(в НЕ существующее)- как ПСИ-РИТУАЛ внушения!
Религи(и)я занимается – РАДИКАЛИЗАЦИЕЙ социУМов…
(вера оЗЛОбляет ВЕРУЮЩИХ против НЕ верующих…)
! БЕРЕГИте Русь от РЕЛИГИОЗНОГО поРАБощения!
! Сохраняй`те Россию СВЕТСКОЮ страной!
! РАЗВИТИЕ любой страны – это Светский образ Жизни!
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…чем БОЛЬШЕ внутренних ПРОБЛЕМ,тем больше РЕЛИГИ(й)и…
…вера,в 1-ю очередь – навязывает СТРАХ к Т.Н.”боху”…
…”окормление” ЭТО:оБОЛВАНивание;оБАРАНивание…
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*** Здоровья Вам,Здравомыслия и Хорошего настроения!
(ПОМНИте о культуре общения…)
– Валерий Бондарик.
– Эдмонтон.Канада. 07-1-25
[2]…V-dogon`ky…
почему(КЕМ…)ПОЛОВИНА комментария “ОБРЕЗАНА”(СОКРАЩЕНА)…
(и ТАКАЯ ситуация ТУТ уже НЕоднократно ДЕЛАЕТСЯ…)
…Кто у Вас БОИТСЯ Правдивых комментариев…
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- Мир – ПОВСЕМЕСТНО РАЗРУШАЕТСЯ!
- Мир – ПОВСЕМЕСТНО – кровью ЗАЛИВАЕТСЯ!
- Мир – ПОВСЕМЕСТНО – УТИЛизируется!
- Почему “всемогущим-бохом” – это НЕ прекращается?
- Почему Спасение Мира – “бохом” ИГНОРируется?
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* ВЕРАю “окормлённые” – в РАБов превращённые…
* ВЕРАю “окормлённые” – БОЛЕЕ РАДИКАЛизированные…
* ВЕРАю “окормлённые” – Здравомыслия ЛИШЁНные…
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НЕ допускай`те превращение России – в РЕЛИГИОЗНУЮ ZОНУ…
СОХРАНЯЙте в России – Светскую Жизнь!
* Только Светская Жизнь – Гарантия Развития страны=социУМа!!!
! Здоровья Вам,Здравомыслия и Хорошего настроения…
…Помни’те о Культуре общения…
- Валерий Бондарик.Эдмонтон.Канада. 07-1-25