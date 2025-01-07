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КНДР испытала новую гиперзвуковую ракету

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Относительно пуска новой гиперзвуковой ракеты в КНДР, то данные испытания прежде всего призваны показать, что гиперзвуковая программа Северной Кореи не стоит на месте и продолжает совершенствоваться. Северная Корея была третьей страной (после России и Китая), которая вошла в гиперзвуковой клуб (потом после нее в клуб вошли также Иран и Йемен, а сейчас на подходе США) и она явно рассчитывает укреплять это преимущество.

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Само собой, можно рассматривать возможность установки ядерных блоков на такую ракету.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9596705.html
Метки: #ГИПЕРЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ, ким чен ын, кндр, ракеты, северная корея, фотографии
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