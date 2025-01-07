Говорит – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Начало наступательной операции ВСУ в Курской области:

- Операция началась с разведки боем

- Задействованы части 6 бригад (95-я, 22-я, 82-я, 225-я и 92-я)

- Используются передовые отряды под прикрытием средств РЭБ

- Активное применение противоминных тралов

2. География операции:

- Наступление ведется сразу на нескольких участках

- Основные бои идут в районе села Бергин

- Затронуты районы Леонидова, окрестности Суджи, Русского Поречного, Черкасского Поречного

3. Силы и средства:

- В регионе сконцентрировано около 15 бригад разной степени боеготовности

- Задействованы силы спецназа (около трех батальонов)

- Используется американская техника, включая БМП Bradley

4. Возможные цели операции:

- Райцентр Большая Солдатская

- Курская АЭС и город Курчатов

- Возможное направление удара через Брянскую область

Вывод:

Начатая операция имеет признаки как отвлекающего маневра, так и потенциально серьезного наступления. Эксперты расходятся во мнениях относительно основных целей операции. Несмотря на активные действия, пока не наблюдается признаков критического прорыва обороны или тактического кризиса на каком-либо из направлений. Операция может быть связана с политическими мотивами, включая демонстрацию силы перед западными партнерами.

Были использованы новые тактические приемы, включая активное применение РЭБ и использование противоминных тралов для продвижения техники. При этом отмечается, что российские силы были лучше подготовлены к этому наступлению по сравнению с предыдущими подобными операциями.