Тайна двуглавого орла
Двуглавый орел – символ несокрушимой мощи и проявление Бога. Его история насчитывает много тысячелетий.
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Содержание видео:
1:26 – Майсур – столица Майсурского княжества, древним гербом которого является Двуглавый Орел.
2:23 – Дворцы королей превратились в музей.
2:55 – Древнее предание о появлении Двуглавого Орла.
3:13 – Кто такие аватары?
5:33 – Сварга-лока: что это такое?
6:26 – Осознанное зачатие детей.
8:01 – Человека необходимо оценивать по его качествам.
9:30 – Единственный штат, где до сих пор действует сухой закон.
12:35 – Редко встречаются христиане, которые могут перечислить 10 заповедей.
13:39 – Почему в древней Греции лук в пищу давали только рабам?
15:50 – Два разных термина: знать и понимать.
17:03 – Лучшее поклонение Матери-Природе: не мусорить и наводить чистоту.
18:20 – Как появился древний мистический символ Ганда-Бхерунда?
24:26 – Традиции Индии. Как дети относятся к Родителям?
28:00 – Если мы хотим что-то понять, себя нужно поместить ниже того человека, к которому обращаемся.
31:34 – Важные знания об энергии.
33:32 – Обнуление Истории.
38:40 – Индия – единственная страна, где невозможно изъять древние духовные знания.
41:10 – Династия Яду – это династия, в которой родился КРИШНА.
46:05 – История Бхагавад-Гиты.
48:32 – Иногда приходится делать неприятные вещи для того, чтобы принести благо.
50:08 – Цель всех религий ОДНА: возвысить с телесных наслаждений до духовных.
52:07 – Проявление ЛЮБВИ БОГА.
(Лекция, прочитанная 7 марта 2024 года в г.Майсур, Индия)
Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.
Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»
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Комментарий редакции
Тезисы лекции
1. Символика двуглавого орла:
– Двуглавый орел, как символ божественной бесконечной мощи, имеет корни в древнеиндийской традиции.
– Герб России и герб штата Карнатака в Индии имеют общее происхождение, связанное с мифологическим существом Ганда-Беруной.
2. Кастовая система и её трансформация:
– Кастовая система в Индии изначально была основана на качествах и поступках, а не на рождении, как говорится в Ведах.
– Современный пример изменения системы – Нарендра Моди, который стал премьер-министром Индии, преодолев кастовые предрассудки.
3. Древние знания и их сохранение:
– Индия сохранила древние ведические знания, в отличие от других цивилизаций, где произошли обнуления истории.
– Знания, вырезанные на камне, невозможно уничтожить, что делает их сохранение уникальным.
4. Почтение и передача мудрости:
– Традиции поклонения старшим через прикосновение к стопам и другие ритуалы символизируют передачу мудрости.
– Понимание связано с уважением и принятием иерархии, что отражено даже в лингвистике.
5. Религия и духовное возрождение:
– Цель религии – переключение внимания с материального на духовное.
– Люди часто воспринимают Бога как исполнителя желаний, что искажает суть веры.
6. Дисциплина и обучение:
– Обучение может происходить через мягкие или жесткие методы, и обе стратегии ведут к духовному развитию.
– Примеры из личной и общественной жизни показывают важность дисциплины для достижения высших целей.
Вывод
Лекция подчеркивает важность сохранения духовных традиций, правильного понимания религии и личностного роста через дисциплину и уважение. Индийская культура и ведические знания служат примером гармонии между прошлым и настоящим, а преодоление социальных предрассудков демонстрирует возможности для изменений в обществе.