Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

▫️ С целью остановить наступление российских войск на Курском направлении, противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское.



▫️ Решительными действиями подразделений группировки войск «Север» при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ пресечена. В результате огневого поражения основные силы противника уничтожены на подступах к хутору Бердин.



▫️ Потери противника составили свыше 150 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.



▫️ В ходе наступательных действий подразделения российских войск нанесли поражение формированиям пяти механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, трех бригад территориальной обороны и штурмового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Казачья Локня, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Махновка, Мирный, Николаево-Дарьино, Никольский, Русское Поречное, Свердликово, Старая Сорочина, Суджа и Черкасское Поречное.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Гоголевка, Гончаровка, Зазулевка, Замостье, Колмаков, Мартыновка, Марьевка, Погребки, Южный, а также Басовка, Беловоды, Богдановка, Веселовка, Журавка, Запселье, Локня, Ободы, Осоевка и Степановка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ на Курском направлении составили до 485 военнослужащих, уничтожены 10 танков, семь боевых машин пехоты, пять бронетранспортеров, 39 боевых бронированных машин, инженерная машина разграждения, 11 автомобилей, артиллерийское орудие, семь минометов и станция радиоэлектронной борьбы. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 49500 военнослужащих, 283 танка, 216 боевых машин пехоты, 158 бронетранспортеров, 1500 боевых бронированных машин, 1418 автомобилей, 341 артиллерийское орудие, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 89 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 29 единиц инженерной и другой техники, из них 15 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России