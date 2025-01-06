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Скрипки Большого театра. Фильм-концерт (1969)

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Фильм знакомит с ансамблем скрипачей Государственного академического Большого театра СССР п/у Юлия Реентовича. О коллективе рассказывает директор театра М.Чулаки.
Звучат произведения Н.Паганини, Г.Генделя, С.Прокофьева, М.Чулаки, Ф.Шуберта, Н.Римского-Корсакова, Д.Шостаковича. Концертмейстеры И.Зайцева и И.Щербина.
Съемки в интерьере Большого театра.

ТО Экран 1969
Режиссер – Антонис Воязос
Оператор – Валентин Павлов

#АнсамбльСкрипачей #БольшойТеатр #ЮлийРеентович


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tH0IRcUL3tI
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