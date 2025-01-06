Скрипки Большого театра. Фильм-концерт (1969)
Фильм знакомит с ансамблем скрипачей Государственного академического Большого театра СССР п/у Юлия Реентовича. О коллективе рассказывает директор театра М.Чулаки.
Звучат произведения Н.Паганини, Г.Генделя, С.Прокофьева, М.Чулаки, Ф.Шуберта, Н.Римского-Корсакова, Д.Шостаковича. Концертмейстеры И.Зайцева и И.Щербина.
Съемки в интерьере Большого театра.
ТО Экран 1969
Режиссер – Антонис Воязос
Оператор – Валентин Павлов
#АнсамбльСкрипачей #БольшойТеатр #ЮлийРеентович
Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond
▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1
Поделиться:
Записи на схожие темы