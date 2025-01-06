Фильм знакомит с ансамблем скрипачей Государственного академического Большого театра СССР п/у Юлия Реентовича. О коллективе рассказывает директор театра М.Чулаки.Звучат произведения Н.Паганини, Г.Генделя, С.Прокофьева, М.Чулаки, Ф.Шуберта, Н.Римского-Корсакова, Д.Шостаковича. Концертмейстеры И.Зайцева и И.Щербина.Съемки в интерьере Большого театра.ТО Экран 1969Режиссер – Антонис ВоязосОператор – Валентин Павлов#АнсамбльСкрипачей #БольшойТеатр #ЮлийРеентовичМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1