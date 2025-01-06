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Либертэ не для всех

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В французских тюрьмах даже дышится как-то свободнее что-ли…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9593913.html
Метки: telegram, двоемыслие, дуров, идиоты, оруэлл, Франция, юмор
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