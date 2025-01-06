Главная » Невероятное в мире, Политика Либертэ не для всех 10:42 Сегодня 29 0 brahman В французских тюрьмах даже дышится как-то свободнее что-ли… Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9593913.html Метки: telegram, двоемыслие, дуров, идиоты, оруэлл, Франция, юмор Оценка информации Голосованиезагрузка... Поделиться: Записи на схожие темы Это нужно знать настоящему мужчине ВЕДЫ. ЗАКОНЫ КАРМЫ И РЕИНКАРНАЦИИ В ВЕДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ Жизнь на Мидгард-Земле (краткий экскурс) Шокирующие фотографии: загрязнение в Китае Это могло быть в лагере «Дон»