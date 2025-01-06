У режиссёра Александра Митты, не раз обращавшегося к теме подрастающего поколения, есть замечательный фильм «Без страха и упрёка» (1962).

Помимо всего прочего, там играет совсем юный Николай, точнее Коленька Бурляев. По сюжету дети …проходят испытание лёгкими деньгами, но всё заканчивается наилучшим образом.

Итак, есть некий командировочный гражданин по фамилии Репнин (Анатолий Юшко). Он проездом в Москве и в столичной сутолоке теряет аж целых 600 рублей новыми.

Это определение «новыми» звучит несколько раз, ибо в 1961 году произошла деноминация с изменением масштабов цен, и потому 600 рублей «старыми» — это всего-навсего 60.

Юра, Вадик и Тошка находят свёрток и вот тут начинаются не то муки, не то радости. С одной стороны, деньги ничейные, находка. Но с другой – они ведь чужие и кто-то без них страдает.

Да, кстати, все трое, хотя и дружат, из разных социальных слоёв. Юра (как раз Коля Бурляев) – сын матери-одиночки, работающей на почте; живут в коммуналке.

Вадик – мажор, сын профессора; обитает в большой отдельной квартире и уже учится водить папину машину. Тошка, в смысле Тонечка – дочь артиста кукольного театра, а её дедушка был и вовсе цирковым силачом.

К слову, в те времена так и общались – все со всеми. За редчайшим исключением, компании состояли из детей разного уровня достатка, и у сына дворничихи мог быть друг из генеральской фамилии.

Было важно, какой ты, а не сколько у тебя. И вот ребята не знают, что делать с такой прорвой купюр – это и для взрослого-то солидная сумма, а тут школьники, для которых и рубль – состояние.

Да, показаны живые дети, которые колеблются, позволяют себе трату чужих средств, устраивают пир, делают «важные» покупки, типа старого водолазного костюма у местного «авторитета» по кличке Сова (неподражаемый Савелий Крамаров).

Да, этот замечательный актёр и здесь играет типичного для себя героя – мелкого дворового барыгу со смешными ужимками и словечками. Чем же он знаменит?

Например, у него есть водолазный костюм, который он постоянно пытается продать. А пока… даёт постоять в шлеме в обмен на конфеты или на танец/песенку. Малыши выстраиваются в длинную очередь!

К слову, тот Сова не так уж плох – у него дома лежачая бабушка, а сам он занят по хозяйству. Но и тут забавно – он моет окна… в женском платье, чтобы с улицы не подумали, что его, пацана запрягли. Дескать, какая-то тётка.

Да, вернёмся к сюжету – из подростковой, назидательной вещи фильм превращается в комедию положений. В финале деньги возвращаются к Репнину, а он ещё и находит свою любовь.

Кроме того, здесь показана благоустроенная Москва – улицы, набережные, высотки. В те годы был такой приём – устроить героям приключения, чтобы явить город во всей красе.

Почему он называется «Без страха и упрёка»? Тошка сочиняет стихотворение о рыцарях, считая, что дети должны брать с них пример и вот они тоже поступили благородно…!

Галина Иванкина

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Фильм "Без страха и упрёка" (1962) режиссёра Александра Митты рассказывает историю о детях, которые находят крупную сумму денег (600 новых рублей).

2. Главные герои — трое детей из разных социальных слоев:

- Юра — сын матери-одиночки из коммуналки

- Вадик — сын профессора, живущий в отдельной квартире

- Тошка — дочь артиста кукольного театра

3. В фильме показано, что в то время социальное расслоение не влияло на дружбу детей — важны были личные качества, а не материальное положение.

4. Сюжет развивается от назидательной истории к комедии положений, показывая моральные метания детей и их попытки распорядиться найденными деньгами.

5. В картине присутствует колоритный персонаж Сова (Савелий Крамаров) — местный "барыга", который, несмотря на свой образ, показан неоднозначным человеком.

6. Фильм также служит демонстрацией благоустроенной Москвы начала 1960-х годов.

Вывод:

Фильм "Без страха и упрёка" — это не просто детская картина о моральном выборе, а многослойное произведение, отражающее особенности советского общества начала 1960-х годов. Через историю с найденными деньгами показаны важные социальные аспекты того времени: отсутствие жёсткого социального расслоения среди детей, значимость моральных качеств над материальными ценностями, а также представлен образ развивающейся столицы. Название фильма подчёркивает основную идею — стремление к благородным поступкам и высоким моральным идеалам, несмотря на искушения.