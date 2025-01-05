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ЯКУТ герой – ЭКСКЛЮЗИВНОЕ полное ИНТЕРВЬЮ

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Тезисы интервью Андрея Григорьева:

1. Задание и ситуация:
   – Андрей с напарником получил задание установить российский флаг на деревне.
   – Сложная боевая ситуация: пулемётный огонь, атака дронов-камикадзе.

2. Ранения и рукопашный бой:
   – Получил множественные осколочные ранения.
   – Участвовал в ожесточённой рукопашной схватке с противником, использовал нож и зубы для выживания.

3. Тактические действия:
   – Использовал подвал для укрытия, защиту от атак и контратак.
   – Взрывал склады противника и оборудовал ловушки, применяя обучение сапёрным навыкам.

4. Контратаки противника:
   – Выдержал многочисленные атаки, включая использование гранат и поджоги.
   – Противник предполагал его смерть, но он продолжал скрываться и сражаться.

5. Сны и мотивация:
   – Видел вещие сны о семье и погибших товарищах, которые помогли ему принять важные решения.
   – Основной мотивацией выживания была семья.

6. Долгий отход:
   – Пробирался к своим 6 дней, ползком преодолевая 500–600 метров в сложных условиях.
   – Скрывался от дронов и патрулей, ориентировался по звукам выстрелов своих.

7. Геройство и человечность:
   – В сражениях проявлял стойкость и уважение к противнику, сохраняя человечность.
   – Нож, использованный в бою, стал символом выживания.

Вывод:

Интервью демонстрирует стойкость, находчивость и готовность к самопожертвованию ради выполнения задания. Андрей проявил как профессионализм, так и человечность в экстремальных условиях, что делает его поступки примером героизма.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=aHXFkNSpa7s
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