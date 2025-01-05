В человеке есть тайна. Если бы тайны не было, а весь человек был бы сводим только на душу, тело и социальную среду, то оба разбойника на Голгофе были бы в Раю. Или — оба в Аду. За одно и то же страдают, оба — рядом со Христом, умирают в одно время и одинаково. Казалось бы, и участь одна. Нет! Один — вверх и в свет. А другой — вниз и во тьму. Потому что есть тайна сердца, и она проговаривается языком. «Сними Себя и нас!» — один голос. «Помяни меня во Царствии Твоем!», — другой голос. Голоса совершенно различны, как голос овечки и голос козла.

Так в одной и той же банде есть тот, кто мучится в совести от того образа жизни, который ведет, и тот, кто наслаждается злодейством и своей безнаказанностью.

Их концы будут различны. Так и сказано, что «двое будут и на селе, и у жерновов», но один возьмется, а другой оставится. Тайна сердца вступит в права, когда предсказанное начнет сбываться.

Никто не хочет мучений и страданий. Но только по внешнему человеку, который тлеет. Внутренний человек иногда жаждет страданий и ждет их, узнавая в них родовые муки для вхождения в блаженную вечность. И может быть много «вшивых» праведников, которые хороши и безупречны для того, чтобы Бог им все дал.

Когда придет беда, такие праведники рухнут, словно спиленные деревья.

И вперед выйдут грешники, которые скажут: «Ну, наконец-то! Жили как свиньи — умрем как люди!»

Таких примеров много, очень много.

И ничего еще заранее не ясно, поэтому и сказано: «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» (1 Кор. 4:5).

При этом не надо ждать, искать и торопить вселенские катастрофы. Гордый червяк хочет, чтобы он, погибая, видел, как в его зрачке отражается не много — не мало, но весь вместе с ним погибающий мир.

Такое изысканное удовольствие Господь нам не обещал.

И слава Богу!

Может быть, к нам искупление и избавление придет в виде тяжелой болезни, которая сдерет с нас твердую шкуру и обнажит внутреннего человека.

И нужно будет смириться и покориться, и возблагодарить Бога там, где благодарность ценится особенно дорого — среди запаха лекарств, боли и ожидания смерти. Бог, воспринимаемый самолюбивыми людьми как каратель и мучитель, будет восприниматься другими людьми как Освободитель и Спаситель.

Подобное перенесение болезни равно мученичеству.

Из всех прошений просительной ектении мне более всего по душе прошение о прощении и оставлении грехов, а также то, где говорится: «христианской кончины живота нашего, безболезненной, непостыдной, мирной и доброго ответа на Страшном Судище Христовом просим».

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. В человеке существует внутренняя тайна, которая не сводится только к душе, телу и социальной среде. Эта тайна проявляется через выбор человека и его слова.

2. Люди в схожих обстоятельствах могут делать совершенно разный духовный выбор (пример двух разбойников на кресте).

3. Внешняя праведность может быть обманчива – те, кто кажется праведным в благополучии, могут не выдержать испытаний.

4. Страдания могут быть путём к духовному преображению – некоторые люди внутренне готовы принять их как путь к спасению.

5. Автор предостерегает от поспешного осуждения других, так как истинные намерения сердца откроются только перед Богом.

6. Искупление может прийти через личные испытания (например, болезнь), а не через глобальные катастрофы.

Вывод:

Статья отца Андрея Ткачёва раскрывает глубокую христианскую мысль о том, что внешние обстоятельства и поведение человека не всегда отражают его истинную духовную сущность. Автор подчеркивает важность внутреннего преображения через испытания и страдания, которые могут стать путём к спасению. Ключевая идея заключается в том, что только Бог может видеть истинные намерения человеческого сердца, поэтому людям не следует торопиться с осуждением других. Особое внимание уделяется личному пути каждого человека к спасению через принятие и осмысление своих испытаний.

Дополнительный вывод:

В своей статье автор раскрывает фундаментальное противостояние в человеческой природе – выбор между служением телу и служением Духу. Эта внутренняя борьба проявляется особенно ярко в моменты испытаний, как показано на примере двух разбойников на Голгофе.

Служение телу характеризуется сосредоточенностью человека на физическом комфорте и самосохранении. Такие люди воспринимают страдания исключительно как наказание или несправедливость, стремятся избежать любого дискомфорта и постоянно ищут оправдания своим поступкам. Их реакция на испытания выражается в попытке избежать их любой ценой ("Сними Себя и нас!"). Внешняя праведность таких людей держится лишь до момента серьёзных испытаний, после чего они "рухнут, словно спиленные деревья".

Напротив, служение Духу проявляется в осознании временной природы телесного существования и приоритете духовных ценностей. Такие люди способны увидеть в страданиях путь к очищению и преображению. Они не оправдывают себя, а обращаются к покаянию, признавая свою греховность и несовершенство. Их молитва направлена не на избавление от физических страданий, а на спасение души ("Помяни меня во Царствии Твоем!").

Важно отметить, что эта внутренняя ориентация человека – на тело или на Дух – является той самой "тайной сердца", о которой говорит автор. Она не всегда очевидна в благополучные времена, но неизбежно проявляется в момент испытаний, будь то тяжёлая болезнь или иные жизненные трудности. Именно поэтому автор призывает воздерживаться от поспешных суждений о других, поскольку истинные намерения сердца может видеть только Бог.

Путь к спасению открывается тогда, когда человек начинает осознавать существование высшей реальности, превосходящей телесные потребности. Это осознание может прийти через различные испытания, которые помогают "содрать твёрдую шкуру и обнажить внутреннего человека". В этот момент перед человеком открывается возможность истинного смирения, покаяния и преображения, ведущая к спасению души.