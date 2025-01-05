Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям четырех механизированных, четырех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, пяти соединениям территориальной обороны в районах Дарьино, Куриловки, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Александрии, Леонидово, Никольского, Козачьей Локни, Малой Локни, Махновки, Меловой, Старой Сорочины, Новой Сорочины, Русского Поречного и Суджи. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ.

▫️ Около 9.00 мск, с целью остановить наступление российских войск на Курском направлении, противник предпринял контратаку штурмовой группы в составе двух танков, машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом в направлении хутора Бердин. Артиллерией и авиацией группировки войск «Север» нанесено поражение штурмовой группе ВСУ. Уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Кругленькое, Мартыновка, Лебедевка, Свердликово, Замостье, Викторовка, Михайловка, Локинская, а также Юнаковка, Беловоды, Журавка, Водолаги, Мирополье и Басовка в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих. Уничтожены четыре танка, три боевые машины пехоты, четыре бронетранспортера, двенадцать боевых бронированных машин, машина разграждения 20 автомобилей и пять минометов.

▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял свыше 49010 военнослужащих, 273 танк, 209 боевых машин пехоты, 153 бронетранспортера, 1461 боевые бронированные машины, 1407 автомобилей, 340 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «Химарс» и шесть MLRS, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 88 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 14 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России