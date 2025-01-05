Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Ольховатка, Зарубинка и Липцы Харьковской области.

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожен склад с боеприпасами.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Западное, Подолы, Колесниковка, Лозовая, Загрызово Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики.

Отразили четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 450 военнослужащих, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина «Козак», десять пикапов, пять 122-мм гаубиц Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, а также произведенные в США: боевая машина пехоты «Bradley», бронетранспортер М113, 105-мм орудия М101 и два M119. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы «Хортица».



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных, аэромобильной и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Янтарное, Кирово, Дальнее, Орехово-Василевка, Северск, Григоровка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики.

Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих и пикап.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Песчаное, Новоалександровка, Новооленовка, Славянка, Нововасилевка, Дзержинск, Лысовка, Даченское, Зеленое, Украинка, Шевченко и Воздвиженка Донецкой Народной Республики.

Отразили 17 контратак формирований ВСУ. Противник потерял более 410 военнослужащих, два танка «Leopard» производства ФРГ, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, в том числе М113 производства США, три пикапа, 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Нескучное, Новый Комар, Зеленое Поле и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики.

Отражены две контратаки противника. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США, четыре автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубица Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух пехотных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Понятовка, Никольское и Антоновка Херсонской области.

ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, восемь автомобилей, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и 152-мм орудие Д-20.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 137 районах.



Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 652 самолета, 283 вертолета, 39453 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20234 танка и других боевых бронированных машин, 1506 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20207 орудий полевой артиллерии и минометов, 29883 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России