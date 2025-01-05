Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии

Противник начал зимнее наступление

69 2
photo_2025-01-05_11-17-00.jpg

По наступлению противника в Курской области.

1. Как и ожидалось, началось оно до 20 января. Идут бои в направлении Большого Солдатского к северо-востоку от Суджи.
2. Пока не до конца ясно направление главного удара, пока выглядит так, что противник выбрал вариант с попытками расширения выступа в Курской области, вместо атаки на Брянскую область. В ближайшие пару дней это прояснится окончательно.
3. Также должно прояснится, насколько хорошо наш ГШ вскрыл подготовку противника и подготовил соответствующие контрмеры.

Онлайн-трансляция боевых действий как обычно идет в Телеграме - https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9592756.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, Курск
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Зимняя кампания на фронтах Донбасса: итоги января и ближайшие прогнозы
Политические цели глобальной стратегии англо-французсской и англо-американской коалиций. 1
Трагическое начало Великой Отечественной войны Советского народа
Битва за Дебальцево. Итоги
Сводки от ополчения Новороссии 20 января 2016
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 3142 2978
    Сан Саныч два часа назад

      Скорей бы оттепель. По прогнозу, 7-го января к 12:00 в Курске будет +1, 8-го января +5, дождь.

      Посмотрим “Леопарды в грязи”.

      • 29455 27415
        жора шаповСан Саныч час назад

          На днях в Куев приезжает посланник Трямпа Келлег.
          Поэтому наступ ВСУ имеет только политическую цель. Где-то должен быть словлен “крупняк”.
          Иначе кровавый пшик.
          К Хинштейну приехал Евкуров. Эксперты же считают, что главный удар ВСУ будет в другом месте вообще.
          Ну и на Курской дуге началось наступление РФ. А это встречная проблема для ВСУ там.

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход: