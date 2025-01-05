Противник начал зимнее наступление
По наступлению противника в Курской области.
1. Как и ожидалось, началось оно до 20 января. Идут бои в направлении Большого Солдатского к северо-востоку от Суджи.
2. Пока не до конца ясно направление главного удара, пока выглядит так, что противник выбрал вариант с попытками расширения выступа в Курской области, вместо атаки на Брянскую область. В ближайшие пару дней это прояснится окончательно.
3. Также должно прояснится, насколько хорошо наш ГШ вскрыл подготовку противника и подготовил соответствующие контрмеры.
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Скорей бы оттепель. По прогнозу, 7-го января к 12:00 в Курске будет +1, 8-го января +5, дождь.
Посмотрим “Леопарды в грязи”.
На днях в Куев приезжает посланник Трямпа Келлег.
Поэтому наступ ВСУ имеет только политическую цель. Где-то должен быть словлен “крупняк”.
Иначе кровавый пшик.
К Хинштейну приехал Евкуров. Эксперты же считают, что главный удар ВСУ будет в другом месте вообще.
Ну и на Курской дуге началось наступление РФ. А это встречная проблема для ВСУ там.