Ложь для идиотов
Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. Энергопотребление мозга:
- Мозг потребляет около 25% всей энергии организма
- При этом составляет всего 1/50 массы тела (примерно 300-450 грамм)
- В состоянии сна или покоя энергопотребление снижается до 9-10%
2. Эволюционный механизм экономии энергии:
- В мозге выработался защитный механизм для минимизации энергозатрат
- При снижении энергопотребления мозг вырабатывает эндогенные каннабиноиды и опиоиды
- Эти вещества создают чувство удовольствия при снижении мыслительной активности
3. Базовые приоритеты мозга (эволюционно):
- Добыча пищи
- Поиск партнера и размножение
- Доминантность (социальный статус)
4. Механизм веры и ложных убеждений:
- Людям проще верить в готовые идеи, чем тратить энергию на критическое мышление
- Вера (не обязательно религиозная) позволяет экономить энергию мозга
- Приводится пример с теорией митохондриальной ДНК, которая оказалась неверной, но долго принималась научным сообществом
Вывод:
Лектор описывает биологический механизм, который делает людей восприимчивыми к ложным идеям и псевдонауке. Согласно его позиции, из-за высокой энергозатратности мышления, мозг "предпочитает" принимать готовые идеи на веру, чем критически их анализировать. Это эволюционный механизм экономии энергии, который в современном мире может приводить к распространению лженаучных идей и теорий, даже в научной среде.
Это создает благоприятную почву для распространения псевдонаучных идей, которые могут приносить финансовую выгоду их создателям, даже если эти идеи впоследствии оказываются ложными.
Колоссальное количество сил уходит не только на критическое мышление и создание себе жизнеспособной основы, в виде схем и идей существования, но и на отказ от принятых на веру лжесхем и лжеидей. Так что есть прямой практический смыл думать, прежде чем чему-то или кому-то безоговорочно верить. А ведь, не побоюсь этой цифры, процентов 95 погрязших в религии, погрязли в ней либо ни о чём не задумываясь, либо потому, что им так стало легче существовать, что-то приняв на веру, в чём-то себя убедив, на что-то закрыв глаза: главное, что так стало легче и это они воображают благодатью господней. Трудно представить нормального, здравомыслящего, счастливого человека, который бы сказал себе: “дай-ка ударюсь в религию” и ударился в неё. Как ростовщик ловит своих жертв в их трудных ситуациях, точно так и священник ловит потенциальных своих прихожан. И спорный вопрос, кто из них опаснее, ростовщик или священник. Это горькая, но правда.
Из Библии канон. НЗ . Когда И.Христос шёл по берегу, – он встретил двух рыбаков. Он им сказал : пойдёмте со мной, и вы будете ловцами Человеков. Они оставили сети и пошли с ним.(почти дословно)
Это так круто ! Ловить человеков..
Кто откажется !
А в вероучении не думают , а верят. Вера же – слепа.