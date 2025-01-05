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Ложь для идиотов

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Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Энергопотребление мозга:
- Мозг потребляет около 25% всей энергии организма
- При этом составляет всего 1/50 массы тела (примерно 300-450 грамм)
- В состоянии сна или покоя энергопотребление снижается до 9-10%

2. Эволюционный механизм экономии энергии:
- В мозге выработался защитный механизм для минимизации энергозатрат
- При снижении энергопотребления мозг вырабатывает эндогенные каннабиноиды и опиоиды
- Эти вещества создают чувство удовольствия при снижении мыслительной активности

3. Базовые приоритеты мозга (эволюционно):
- Добыча пищи
- Поиск партнера и размножение
- Доминантность (социальный статус)

4. Механизм веры и ложных убеждений:
- Людям проще верить в готовые идеи, чем тратить энергию на критическое мышление
- Вера (не обязательно религиозная) позволяет экономить энергию мозга
- Приводится пример с теорией митохондриальной ДНК, которая оказалась неверной, но долго принималась научным сообществом

Вывод:

Лектор описывает биологический механизм, который делает людей восприимчивыми к ложным идеям и псевдонауке. Согласно его позиции, из-за высокой энергозатратности мышления, мозг "предпочитает" принимать готовые идеи на веру, чем критически их анализировать. Это эволюционный механизм экономии энергии, который в современном мире может приводить к распространению лженаучных идей и теорий, даже в научной среде.

Это создает благоприятную почву для распространения псевдонаучных идей, которые могут приносить финансовую выгоду их создателям, даже если эти идеи впоследствии оказываются ложными.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ZAYdi9NL25Q
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 6388 5552
    КБ Александр час назад

      Колоссальное количество сил уходит не только на критическое мышление и создание себе жизнеспособной основы, в виде схем и идей существования, но и на отказ от принятых на веру лжесхем и лжеидей. Так что есть прямой практический смыл думать, прежде чем чему-то или кому-то безоговорочно верить. А ведь, не побоюсь этой цифры, процентов 95 погрязших в религии, погрязли в ней либо ни о чём не задумываясь, либо потому, что им так стало легче существовать, что-то приняв на веру, в чём-то себя убедив, на что-то закрыв глаза: главное, что так стало легче и это они воображают благодатью господней. Трудно представить нормального, здравомыслящего, счастливого человека, который бы сказал себе: “дай-ка ударюсь в религию” и ударился в неё. Как ростовщик ловит своих жертв в их трудных ситуациях, точно так и священник ловит потенциальных своих прихожан. И спорный вопрос, кто из них опаснее, ростовщик или священник. Это горькая, но правда.

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      • 29455 27415
        жора шаповКБ Александр 46 мин. назад

          Из Библии канон. НЗ . Когда И.Христос шёл по берегу, – он встретил двух рыбаков. Он им сказал : пойдёмте со мной, и вы будете ловцами Человеков. Они оставили сети и пошли с ним.(почти дословно)
          Это так круто ! Ловить человеков..
          Кто откажется !
          А в вероучении не думают , а верят. Вера же – слепа.

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