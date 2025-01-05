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Каких женщин выбирают мужчины?

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По предстоящему женскому кругу в Екатеринбурге «Счастливая женщина» который будет проходить с 16 по 21 февраля 2025 года пришёл вопрос:
«Каких женщин выбирают мужчины?»
Ответ дан в этом видео.

Запись на участие в «Женском Круге»:
https://t.me/+79505413254
+7 (950) 541-32-54
ватсап и телеграм

Каналы и группы Алексея Орлова:
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https://ok.ru/slavradio
https://t.me/SlavRadio_org
https://zen.yandex.ru/slavradio_org
https://bastyon.com/slavradio
https://clck.ru/3FZtW7
https://rutube.ru/channel/23938023/

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Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Важно определить цель отношений – семейный союз, деловое партнерство, или иной формат взаимодействия.

2. Для серьезных отношений нужно соответствие партнеров по:
   – Уровню самореализации
   – Жизненным целям
   – Желанию создать семью
   – Представлениям о будущем

3. Внешние факторы (внешность, машина, статус) могут быть обманчивы и не отражать истинную сущность человека.

4. Мужчины ищут в женщинах:
   – Понимание
   – Поддержку
   – Способность видеть в нем единственного
   – Отсутствие "выноса мозга"
   – Готовность быть рядом

5. Важно быть настоящей, а не играть роль:
   – Подстройка под партнера и ношение "маски" не работает долгосрочно
   – Истинная сущность всё равно проявится со временем
   – Это может привести к разочарованию партнера

Выводы:

1. Для создания крепких отношений важно быть честной с собой и партнером, а не пытаться соответствовать чьим-то ожиданиям.

2. Успешные отношения строятся на взаимном соответствии партнеров по ключевым жизненным ценностям и целям, а не на внешних атрибутах.

3. Работа над собой должна быть направлена на развитие истинных качеств и самопознание, а не на создание искусственного образа.

4. Настоящий мужчина заметит настоящую женщину, если она целостная личность, а не набор отдельных привлекательных качеств.

5. Счастье в отношениях требует личной работы над собой и невозможно достичь только через советы со стороны или внешние изменения.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w2BKDSAX7NY
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 29455 27415
    жора шапов 59 мин. назад

      Чё так много то ?

      Женщина – это женственность.
      Именно это нужно нормальным настоящим мужчинам.
      Кто такой “настоящий мужчина ” ?
      У кого есть мнение ?

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