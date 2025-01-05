Каких женщин выбирают мужчины?
По предстоящему женскому кругу в Екатеринбурге «Счастливая женщина» который будет проходить с 16 по 21 февраля 2025 года пришёл вопрос:
«Каких женщин выбирают мужчины?»
Ответ дан в этом видео.
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Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. Важно определить цель отношений – семейный союз, деловое партнерство, или иной формат взаимодействия.
2. Для серьезных отношений нужно соответствие партнеров по:
– Уровню самореализации
– Жизненным целям
– Желанию создать семью
– Представлениям о будущем
3. Внешние факторы (внешность, машина, статус) могут быть обманчивы и не отражать истинную сущность человека.
4. Мужчины ищут в женщинах:
– Понимание
– Поддержку
– Способность видеть в нем единственного
– Отсутствие "выноса мозга"
– Готовность быть рядом
5. Важно быть настоящей, а не играть роль:
– Подстройка под партнера и ношение "маски" не работает долгосрочно
– Истинная сущность всё равно проявится со временем
– Это может привести к разочарованию партнера
Выводы:
1. Для создания крепких отношений важно быть честной с собой и партнером, а не пытаться соответствовать чьим-то ожиданиям.
2. Успешные отношения строятся на взаимном соответствии партнеров по ключевым жизненным ценностям и целям, а не на внешних атрибутах.
3. Работа над собой должна быть направлена на развитие истинных качеств и самопознание, а не на создание искусственного образа.
4. Настоящий мужчина заметит настоящую женщину, если она целостная личность, а не набор отдельных привлекательных качеств.
5. Счастье в отношениях требует личной работы над собой и невозможно достичь только через советы со стороны или внешние изменения.
Чё так много то ?
Женщина – это женственность.
Именно это нужно нормальным настоящим мужчинам.
Кто такой “настоящий мужчина ” ?
У кого есть мнение ?