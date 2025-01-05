Пока суть да дело, на Украине продолжают разбирать обстоятельства катастрофы, случившейся с 155-й бригадой ВСУ «Анна Киевская».

Там смысл такой, что бригада была полностью обучена во Франции, укомплектована НАТОовской техникой. Но из 5800 человек личного состава до фронта добралось только 4000, которые оказались достаточно слабо готовы, морально неустойчивы, кроме того бригада не была укомплектована необходимым количеством БПЛА и РЭБ, и в итоге понесла тяжелые потери на Покровском направлении и отведена в тыл.

В ходе разбирательств выяснилось, что из соединения дезертировало более 1,7 тыс человек. Но из учебки во Франции сбежали лишь 50 человек, остальные уже после переброски на Украину.

Журналисты украинского филиала «Радио Свобода» разыскали одного из дезертировавших офицеров бригады и распросили о подробностях случившего. Офицер в частности рассказал, почему из французской учебки дезертировали всего 50 человек. Оказалось, что во Франции ВСУшников охраняли, как заключенных:

«Полностью огороженная территория, где мы проживали. Французы ходили с собаками вокруг. Дроны ночью запускали над этой территорией. Забор был с колючей проволокой. Ну, каким-то образом и там умудрялись бежать. Честно говоря, если бы за нами не смотрели, как в тюрьме, то там бы половина сбежала».

С одной стороны, французы вполне себе реалисты – иллюзий относительно боевой мотивации украинцев не питают. С другой стороны, подход достаточно циничный: получается ВСУ – это такой гигантский НАТОвский штрафбат, личный состав которого никто уже за полноправных людей не считает.

С названием «Анна Киевская» тоже интересно. Никакой Анны Киевской до середины «нулевых» не существовало. Была дочь Ярослава Мудрого Анна Ярославовна, которая вышла замуж за французского короля Генриха I. В русской и советской историографии она звалась Анна Ярославовна, в западной и французской Анна Русская. Анна Киевская появилась при президенте Викторе Ющенко, который стал активно украинизировать национальную историю.

Тут должен быть какой-то вывод про то, что переписывание истории задним числом приводит вот к этому всему, а до того, как Анна Русская превратилась в Анну Киевскую украинцев во Франции за скот не держали. Но, пожалуй, это слишком поэтично, поэтому вывода не будет.

@istrkalkglk

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. 155-я бригада ВСУ "Анна Киевская" после обучения во Франции понесла серьёзные потери:

– Из 5800 человек до фронта дошло только 4000

– Более 1700 человек дезертировали

– Бригада была недоукомплектована БПЛА и средствами РЭБ

2. Условия обучения во Франции:

– Территория была полностью огорожена с колючей проволокой

– Охрана с собаками и дронами

– Режим содержания напоминал тюремный

– Только 50 человек сумели дезертировать во время обучения

3. Исторический контекст названия бригады:

– "Анна Киевская" – современное переименование исторической фигуры

– Исторически она известна как Анна Ярославовна или Анна Русская

– Переименование произошло при президенте Ющенко в рамках украинизации истории

Вывод:

Статья через призму истории с 155-й бригадой "Анна Киевская" показывает глубокий контраст в отношении к украинцам со стороны западных партнёров. Символично, что бригада названа в честь Анны Ярославовны – дочери князя Руси, ставшей королевой Франции и пользовавшейся уважением как равная среди европейской знати. Однако современных украинских военных в той же Франции содержат "как в тюрьме", с колючей проволокой и охраной, фактически превращая их в "штрафбат" НАТО. Переименование исторической фигуры из "Анны Русской" в "Анну Киевскую" в этом контексте выглядит особенно горько – как маркер не обретения независимости, а утраты прежнего достоинства и уважения, превращения из равноправного партнёра в инструмент для достижения чужих целей.