Чем порадует Россия в 2025 году. Работа уже кипит!
В наступившем 2025 году страну ждёт много знаменательных событий в сфере промышленности, науки и технологий – строительство заводов, вывод на орбиту важных спутников, запуск стратегических проектов. Как обычно первое видео посвящаем краткому обзору ожидаемых новинок, которые станут темами наших репортажей в этом году. Поехали!
Комментарий редакции
Ключевые проекты:
1. Промышленное производство:
- Строительство крупнейшего в Европе завода радиофармпрепаратов
- Создание комплекса по производству авиадвигателей на предприятии ОДК Star в Перми
- Завод по выпуску самолётов "Байкал" в Комсомольске-на-Амуре
- Металлургический завод в Приморье для судостроительного комплекса "Звезда"
- Модернизация Северной верфи
2. Автомобилестроение:
- Запуск серийного производства электромобилей "Атом" в Москве
- АвтоВАЗ начнёт производство "Лада Икра" и нового кроссовера
- ГАЗ запустит серию грузовика "Садко 9" и новые модификации "Соболь Next"
3. Авиация и космос:
- Сертификация вертолёта Ка-226 с российскими двигателями
- Испытания самолётов SSJ-100 с двигателями ПД-8
- Запуск новой ракеты-носителя "Союз-5"
- Строительство ракетного комплекса сверхтяжёлого класса на космодроме Восточный
- Запуск нескольких спутников, включая систему "Грифон" и "Электро-Л"
4. Судостроение и флот:
- Строительство атомного подводного крейсера "Братск"
- Модернизация подводной лодки "Иркутск"
- Передача флоту крейсера "Князь Пожарский"
- Спуск на воду первых российских контейнеровозов
5. Инфраструктура и технологии:
- Запуск государственной облачной платформы
- Строительство глубоководного порта на Сахалине
- Развитие водородного полигона
- Запуск этиленового комплекса ЭП-600 в Татарстане
Вывод:
План развития на 2025 год демонстрирует фокус на импортозамещение и развитие стратегически важных отраслей – от гражданского транспорта до космической промышленности. Особое внимание уделяется проектам в области авиастроения, судостроения и автомобильной промышленности с акцентом на создание собственной производственной базы. Заметен также курс на развитие высокотехнологичных направлений, включая цифровые технологии и альтернативную энергетику. Масштаб заявленных проектов говорит о серьёзных амбициях в промышленном развитии страны.