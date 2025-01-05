Комментарий редакции

В наступившем 2025 году страну ждёт много знаменательных событий в сфере промышленности, науки и технологий – строительство заводов, вывод на орбиту важных спутников, запуск стратегических проектов. Как обычно первое видео посвящаем краткому обзору ожидаемых новинок, которые станут темами наших репортажей в этом году. Поехали!

Ключевые проекты:

1. Промышленное производство:

- Строительство крупнейшего в Европе завода радиофармпрепаратов

- Создание комплекса по производству авиадвигателей на предприятии ОДК Star в Перми

- Завод по выпуску самолётов "Байкал" в Комсомольске-на-Амуре

- Металлургический завод в Приморье для судостроительного комплекса "Звезда"

- Модернизация Северной верфи

2. Автомобилестроение:

- Запуск серийного производства электромобилей "Атом" в Москве

- АвтоВАЗ начнёт производство "Лада Икра" и нового кроссовера

- ГАЗ запустит серию грузовика "Садко 9" и новые модификации "Соболь Next"

3. Авиация и космос:

- Сертификация вертолёта Ка-226 с российскими двигателями

- Испытания самолётов SSJ-100 с двигателями ПД-8

- Запуск новой ракеты-носителя "Союз-5"

- Строительство ракетного комплекса сверхтяжёлого класса на космодроме Восточный

- Запуск нескольких спутников, включая систему "Грифон" и "Электро-Л"

4. Судостроение и флот:

- Строительство атомного подводного крейсера "Братск"

- Модернизация подводной лодки "Иркутск"

- Передача флоту крейсера "Князь Пожарский"

- Спуск на воду первых российских контейнеровозов

5. Инфраструктура и технологии:

- Запуск государственной облачной платформы

- Строительство глубоководного порта на Сахалине

- Развитие водородного полигона

- Запуск этиленового комплекса ЭП-600 в Татарстане

Вывод:

План развития на 2025 год демонстрирует фокус на импортозамещение и развитие стратегически важных отраслей – от гражданского транспорта до космической промышленности. Особое внимание уделяется проектам в области авиастроения, судостроения и автомобильной промышленности с акцентом на создание собственной производственной базы. Заметен также курс на развитие высокотехнологичных направлений, включая цифровые технологии и альтернативную энергетику. Масштаб заявленных проектов говорит о серьёзных амбициях в промышленном развитии страны.