Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.



▫️ Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, танковой, трех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад территориальной обороны и центра ССО «Юг» ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Заолешенка, Колмаков, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Замостье, Лебедевка, Локинская, Мартыновка, Михайловка, Русское Поречное, Свердликово, А Также Басовка, Беловоды, Водолаги, Дружба, Журавка, Марчихина Буда и Юнаковка в Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили свыше 540 военнослужащих, уничтожены четыре танка, боевая машина пехоты, бронетранспортер, 25 боевых бронированных машин, 49 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре миномета.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 47810 военнослужащих, 267 танков, 205 боевых машин пехоты, 147 бронетранспортеров, 1418 боевых бронированных машин, 1370 автомобилей, 341 артиллерийское орудие, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 14 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России