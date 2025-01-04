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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 4 января 2025 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

 
▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады специального назначения и бригады теробороны в районах населенных пунктов Турово, Перовское и Синельниково Харьковской области.

ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, танк, шесть автомобилей, два 152-мм орудия Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Надия Луганской Народной Республики.

Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Двуречная, Глушковка, Ивановка, Загрызово, Зеленый Гай Харьковской области, Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили контратаку штурмовой группы ВСУ.

Потери противника составили до 590 военнослужащих, боевая машина пехоты, три пикапа, 152-мм орудие Д-20, три 122-мм гаубицы Д-30, боевая машина 122-мм реактивной системы залпового огня «Striga» чешского производства, а также произведенные в США: два бронетранспортера М113, два бронеавтомобиля HMMWV, 105-мм орудие М101 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36. Уничтожен склад боеприпасов.
 
▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям мотопехотной, восьми механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной и пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Предтечино, Северск, Андреевка, Петровского, Константиновка, Николаевка, Часов Яр, Новомарково и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, боевая бронированная машина «Козак», 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и склад боеприпасов.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Розовка, Миролюбовка, Славянка, Срибное, Удачное, Новосергеевка, Катериновка и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Отразили 12 контратак формирований ВСУ.

Противник потерял более 440 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, три бронетранспортера, в том числе М113 и М1117 производства США, боевую бронированную машину «Козак», восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции, 152-мм орудие Д-20 и пять 122-мм гаубиц Д-30.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Нескучное, Новополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака противника.

Потери ВСУ составили до 170 военнослужащих, пять автомобилей и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух пехотных бригад, бригады береговой обороны ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Пятихатки, Новоандреевка Запорожской области, Зеленовка и Янтарное Херсонской области.

ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы.
 
▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху сборки и месту хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 132 районах.
 
▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и 72 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
 
▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 651 самолет, 283 вертолета, 39279 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20221 танк и других боевых бронированных машин, 1506 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20186 орудий полевой артиллерии и минометов, 29857 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/47607
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