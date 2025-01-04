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Русофобия в правящем слое России. На канале «Аврора»

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Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Русский национализм и его ограничения:
   – В России исторически запрещен политический русский национализм, в отличие от других национализмов в республиках бывшего СССР.
   – Термин «национализм» искажен, его часто используют для обозначения ненависти, а не любви к своей нации.

2. Русофобия как социальное явление:
   – Русофобия в правящих кругах России рассматривается как исторически сложившееся явление.
   – Игорь Шафаревич и Лев Гумилев научно описали русофобию и её проявления, связывая её с внутренними силами, разрушающими страну.

3. Манипуляции с идентичностью:
   – Власти пытаются заменить понятие «русские» на «россияне» или общность народов, что рассматривается как способ нивелировать русскую идентичность.
   – Концепция о «русских разных национальностей» критикуется как способ стереть этническую русскую идентичность.

4. Противоречия в национальной политике:
   – Национализм малых народов допускается, так как его используют против русских.
   – Республиканское территориальное деление, заложенное в СССР, активно использовалось для разрушения единства страны.

5. Роль внутренних врагов:
   – Внутренние силы, движимые ненавистью к России, на протяжении веков способствовали её разрушению.
   – Труды Шафаревича и Гумилева описывают механизмы их действия, что делает эти работы неудобными для власти.

6. Пропаганда и изменение терминологии:
   – Пропаганда активно формирует негативное восприятие термина «национализм» и подменяет его смыслы.
   – Любое движение, основанное на ненависти, а не на любви к своей нации, лишь усиливает внутренние противоречия.

Вывод:

Для сохранения русской идентичности необходимо:
- Чётко отличать любовь к нации от ненависти к другим.
- Противодействовать попыткам нивелирования русской идентичности через замену терминов и концепций.
- Признать существование внутренних врагов, изучать и разъяснять механизмы их действия.
- Пропагандировать идеи, основанные на любви к своей стране и нации, без радикализма и ненависти.

Источник: https://rutube.ru/video/e20daffc10fde539ad326d816131bb49/
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 29444 27404
    жора шапов два часа назад

      “Противодействовать попыткам нивелирования русской идентичности через замену терминов и концепций.” – в чём выражается “русская идентичность ” ? Критерии какие ?

    • 29444 27404
      жора шапов два часа назад

        “Термин «национализм» искажен, его часто используют для обозначения ненависти, а не любви к своей нации.” – кто использует ?
        Для обозначения ненависти есть термин “шовинизм”.
        Именно это и внедрено оккупантами-паразитами вна 404.
        С прикрытием словом “национализм” для наскакавшихся аборигенов-рогулей.

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