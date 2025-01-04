Русофобия в правящем слое России. На канале «Аврора»
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Русский национализм и его ограничения:
– В России исторически запрещен политический русский национализм, в отличие от других национализмов в республиках бывшего СССР.
– Термин «национализм» искажен, его часто используют для обозначения ненависти, а не любви к своей нации.
2. Русофобия как социальное явление:
– Русофобия в правящих кругах России рассматривается как исторически сложившееся явление.
– Игорь Шафаревич и Лев Гумилев научно описали русофобию и её проявления, связывая её с внутренними силами, разрушающими страну.
3. Манипуляции с идентичностью:
– Власти пытаются заменить понятие «русские» на «россияне» или общность народов, что рассматривается как способ нивелировать русскую идентичность.
– Концепция о «русских разных национальностей» критикуется как способ стереть этническую русскую идентичность.
4. Противоречия в национальной политике:
– Национализм малых народов допускается, так как его используют против русских.
– Республиканское территориальное деление, заложенное в СССР, активно использовалось для разрушения единства страны.
5. Роль внутренних врагов:
– Внутренние силы, движимые ненавистью к России, на протяжении веков способствовали её разрушению.
– Труды Шафаревича и Гумилева описывают механизмы их действия, что делает эти работы неудобными для власти.
6. Пропаганда и изменение терминологии:
– Пропаганда активно формирует негативное восприятие термина «национализм» и подменяет его смыслы.
– Любое движение, основанное на ненависти, а не на любви к своей нации, лишь усиливает внутренние противоречия.
Вывод:
Для сохранения русской идентичности необходимо:
- Чётко отличать любовь к нации от ненависти к другим.
- Противодействовать попыткам нивелирования русской идентичности через замену терминов и концепций.
- Признать существование внутренних врагов, изучать и разъяснять механизмы их действия.
- Пропагандировать идеи, основанные на любви к своей стране и нации, без радикализма и ненависти.
“Противодействовать попыткам нивелирования русской идентичности через замену терминов и концепций.” – в чём выражается “русская идентичность ” ? Критерии какие ?
“Термин «национализм» искажен, его часто используют для обозначения ненависти, а не любви к своей нации.” – кто использует ?
Для обозначения ненависти есть термин “шовинизм”.
Именно это и внедрено оккупантами-паразитами вна 404.
С прикрытием словом “национализм” для наскакавшихся аборигенов-рогулей.