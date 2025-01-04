В смертельной схватке на ножах нашего бойца с всушником печально не то даже, что русские рубят русских на радость американцам и без всякого вреда главарям киевского режима, а то, как уже после боя выразился наш военный-якут.



Андрей Григорьев, военнослужащий 39-й отдельной мотострелковой бригады сказал следующее:



«Он тоже человек. Он тоже боец. Ради своей Родины сражается. Надо все равно оставить человечность».



Понимаете? Наш боец воюет с украинцем, считая, что тот бьётся за свою родину. А значит, он волей-неволе чувствует себя завоевателем, агрессором. А всушник чувствует себя правым и кричит в бою "ты зачем пришёл на мою землю".



Но правда в том, что это русская земля, которую предали и продали нынешние украинцы, которые идут убивать русских за интересы США.



Возможно, отчасти причина в том, что якут не очень хорошо понимает русскую историю. Но очевидно, что главная причина в другом – в том, что в 2014 году мы позволили бандеровцам не просто приватизировать государственность на Украине, но и присвоить себе статус патриотов и защитников родины (уничтожая эту землю и народ).



Плюс к тому – наша внутренняя политика и историческое воспитание, видимо, даже в армии недостаточно сильны, чтобы создавать у наших воинов правильное видение.



Каждый русский воин на Украине должен чувствовать себя правым и испытывать священное чувство освободителя. Мы на своей земле, защищаем её от выруси и западных оккупантов.

РМ

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Трагедия войны между русскими:

– Русские сражаются друг с другом, принося радость американцам и не причиняя вреда киевскому режиму.

2. Гуманизм и восприятие противника:

– Российский солдат Андрей Григорьев высказал мысль о необходимости сохранять человечность, несмотря на войну, признавая украинского солдата как бойца, сражающегося за свою Родину.

3. Внутренний конфликт и самоидентификация:

– Российский боец воспринимает украинца как защитника своей земли, что заставляет его чувствовать себя агрессором.

– Украинский солдат утверждает своё право, считая Россию завоевателем.

4. Историческая и идеологическая проблема:

– Утверждается, что современные украинцы предали русскую землю, выполняя интересы США.

– В 2014 году Россия допустила идеологическую ошибку, позволив бандеровцам объявить себя патриотами и закрепить государственность.

5. Необходимость усиления патриотического воспитания:

– Историческое и идеологическое воспитание в российской армии недостаточно сильно, чтобы формировать у бойцов чувство правоты и миссии освободителей.

6. Идеологическая позиция автора:

– Каждый российский солдат должен чувствовать себя освободителем, защищающим родную землю от «западных оккупантов» и «выруси».

Вывод:

Статья поднимает важный моральный и идеологический вопрос о восприятии конфликта российскими военнослужащими. Автор критикует недостаточное патриотическое воспитание, которое, по его мнению, приводит к сомнениям и гуманизации противника. Основной посыл заключается в необходимости усиления национального самосознания у солдат, чтобы они ощущали себя правыми и исполняли миссию защитников своей земли. Однако гуманистический взгляд Григорьева показывает глубокий внутренний конфликт, который неизбежен в войне между близкими по культуре и истории народами.