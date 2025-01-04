Как русские хакеры сломали на Украине всё | КиберДед Андрей Масалович
Русские хакеры взломали Национальную информационную систему Украины, включая резервные копии в Польше, и похитили миллиард строк данных о гражданах и организациях.
Среди украденных данных — информация о судах, должниках, судебных документах, ипотеках, сделках и персональных данных.
Рассказываем как это было.
Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.
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#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки
Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Хакерская группа "Хак нет" (HackNet) взломала Национальную информационную систему Украины (НАИС) и получила доступ к огромному массиву данных.
2. В результате взлома группа получила доступ к:
- Единому реестру данных об украинских гражданах и организациях
- Данным судов и должников
- Судебным документам
- Информации по ипотекам и сделкам
- Базам персональных данных (около миллиарда записей)
3. Действия группы включали:
- Скачивание баз данных
- Удаление резервных копий на польских серверах
- Получение доступа к системе Министерства Юстиции
4. Группа "Хак нет" активна с февраля 2022 года и характеризуется:
- Молодым составом участников
- Наличием чувства юмора
- Комплексным подходом к информационной войне
- Периодами активности и длительного молчания
5. В их работе сочетаются технические и психологические аспекты информационной войны.
Вывод:
Взлом НАИС представляет собой серьезное нарушение информационной безопасности украинской государственной инфраструктуры. Масштаб полученных данных и системный характер атаки указывают на высокий уровень подготовки и организации группы "Хак нет". Действия группы демонстрируют современный подход к кибервойне, где технические атаки сочетаются с информационно-психологическим воздействием.
Важно отметить, что взлом выявил серьезные уязвимости в системе хранения и защиты государственных данных, включая отсутствие должной системы резервного копирования и недостаточный уровень защиты критически важной информации.