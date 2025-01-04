Главная » Видео, Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии, Новые технологии

Как русские хакеры сломали на Украине всё | КиберДед Андрей Масалович

32 0


Русские хакеры взломали Национальную информационную систему Украины, включая резервные копии в Польше, и похитили миллиард строк данных о гражданах и организациях.
Среди украденных данных — информация о судах, должниках, судебных документах, ипотеках, сделках и персональных данных.
Рассказываем как это было.

Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

Клуб Кидердеда
https://t.me/deedcoin_club

Поддержите наш проект подпиской на площадке boosty:
https://boosty.to/radio_aurora
В знак нашей самой искренней признательности за Вашу поддержку мы будем публиковать эфиры на этой площадке не менее чем за сутки до их официальной публикации на других ресурсах.
Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:
https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point
Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Хакерская группа "Хак нет" (HackNet) взломала Национальную информационную систему Украины (НАИС) и получила доступ к огромному массиву данных.

2. В результате взлома группа получила доступ к:
- Единому реестру данных об украинских гражданах и организациях
- Данным судов и должников
- Судебным документам
- Информации по ипотекам и сделкам
- Базам персональных данных (около миллиарда записей)

3. Действия группы включали:
- Скачивание баз данных
- Удаление резервных копий на польских серверах
- Получение доступа к системе Министерства Юстиции

4. Группа "Хак нет" активна с февраля 2022 года и характеризуется:
- Молодым составом участников
- Наличием чувства юмора
- Комплексным подходом к информационной войне
- Периодами активности и длительного молчания

5. В их работе сочетаются технические и психологические аспекты информационной войны.

Вывод:

Взлом НАИС представляет собой серьезное нарушение информационной безопасности украинской государственной инфраструктуры. Масштаб полученных данных и системный характер атаки указывают на высокий уровень подготовки и организации группы "Хак нет". Действия группы демонстрируют современный подход к кибервойне, где технические атаки сочетаются с информационно-психологическим воздействием.

Важно отметить, что взлом выявил серьезные уязвимости в системе хранения и защиты государственных данных, включая отсутствие должной системы резервного копирования и недостаточный уровень защиты критически важной информации.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=m2-mTs9mUpQ
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 29 июня 2017
Новости Украины и Новороссии 27 января 2019
Новости Украины и Новороссии 14 октября 2016
Новости Украины и Новороссии 04 июня 2017

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход: