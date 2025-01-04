Русские хакеры взломали Национальную информационную систему Украины, включая резервные копии в Польше, и похитили миллиард строк данных о гражданах и организациях.Среди украденных данных — информация о судах, должниках, судебных документах, ипотеках, сделках и персональных данных.Рассказываем как это было.

Ведущая эфира – Александра Троцкая. Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, он же Кибердед – подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

Клуб Кидердеда

https://t.me/deedcoin_club

Поддержите наш проект подпиской на площадке boosty:

https://boosty.to/radio_aurora

В знак нашей самой искренней признательности за Вашу поддержку мы будем публиковать эфиры на этой площадке не менее чем за сутки до их официальной публикации на других ресурсах.

Ознакомиться с программой тренинга «СЕКРЕТНЫЙ НЕТВОРКИНГ» и оставить заявку на участие можно по ссылке:

https://genesis-academy.ru/?erid=2VtzqwVDpth

ОКНА ОКНОТИКА: https://oknotika.ru/?erid=2VtzqvTfKeV

Дзен: https://dzen.ru/assemblage_point

Телеграм-канал «Точка сборки» https://t.me/aurora_technology

#АндрейМасалович #АлександраТроцкая #ТочкаСборки

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Хакерская группа "Хак нет" (HackNet) взломала Национальную информационную систему Украины (НАИС) и получила доступ к огромному массиву данных.

2. В результате взлома группа получила доступ к:

- Единому реестру данных об украинских гражданах и организациях

- Данным судов и должников

- Судебным документам

- Информации по ипотекам и сделкам

- Базам персональных данных (около миллиарда записей)

3. Действия группы включали:

- Скачивание баз данных

- Удаление резервных копий на польских серверах

- Получение доступа к системе Министерства Юстиции

4. Группа "Хак нет" активна с февраля 2022 года и характеризуется:

- Молодым составом участников

- Наличием чувства юмора

- Комплексным подходом к информационной войне

- Периодами активности и длительного молчания

5. В их работе сочетаются технические и психологические аспекты информационной войны.

Вывод:

Взлом НАИС представляет собой серьезное нарушение информационной безопасности украинской государственной инфраструктуры. Масштаб полученных данных и системный характер атаки указывают на высокий уровень подготовки и организации группы "Хак нет". Действия группы демонстрируют современный подход к кибервойне, где технические атаки сочетаются с информационно-психологическим воздействием.

Важно отметить, что взлом выявил серьезные уязвимости в системе хранения и защиты государственных данных, включая отсутствие должной системы резервного копирования и недостаточный уровень защиты критически важной информации.