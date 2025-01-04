Сейчас мы узнаем древнейшее название Руси. В самом начале «Се повести времяных лет» Лаврентий так и говорит в заголовке, что раскроет нам тайну «откуду пошла РУССКАЯ земля, кто в Киеве нача первые княжить и откуду РУССКАЯ ЗЕМЛЯ стала есть». Хотя Лаврентий прямо говорит, что речь пойдёт о древнейшей Русской земле с самого её начала, но историки хотят отменить понятие Древняя Русь, так как считают, что её не было до 862 года. Институт Востоковедения России предлагает её назвать Хазарией. «Норманисты» тоже хотят переименовать её в «Скандландию», так как считают Рюрика скандинавом (п. 117) (из лекции Спицына). Это просто какая-то заколдованная страна, древность которой все хотят отменить. Русская равнина, казалось бы, самой природой предназначена для возникновения древней цивилизации, но как она называлась в древности? Лаврентий в своей повести называет её древнее конкретное имя.

Удивительно, Лаврентьевская летопись 1377 г., как и «Сказание о Словене и Русе», однозначно библейскую историю считает русской, не еврейской. Просто одна из книг «тора» (летопись из торбы Калиопы у греков) была сохранена евреями, посчитавшие со временем её историю своей и всех в этом убедивших. Всё указывает на то, что в библии изложена история огромного европейского народа («евриАн» п.1, п.25), названного так от эллинского слова «евр»-восток, которому досталась огромная часть мира, и которую в библии Господь за ними закрепляет «навечно». Поэтому русскую историю Лаврентий начинает от праотцов русской, европейской земли Адама, Сима, Хама и Афета. Они должны иметь русские имена помимо библейских. Ной с сыновьями Симом, Хамом и Афетом во время всемирного потопа приплыли на Землю (с Востока на Русскую равнину). Три брата по жребию разделили Землю и дали слово не покушаться на долю братьев. Здесь имеется в виду «ареал обитания», а не правление, чтобы каждый сформировал свой род. Симу досталась Русская равнина. «По потопе первые сыновья Ноевы разделиша ЗЕМЛЮ Сим, Хам, Афет. И еси ВОСТОК СИМОВИ ПЕРСИДА, Ватрь тоже и до Индикие (края) в долготу и в ширину (и до Нирокоуриа) якоже рещи от востока и до полуденья. И Сурия. И Инди (край) по Ефрат реку. Вавилонъ. Кордуна, Асуряне, Мисопотамира, Аравия. Старишая. Елмаисъ. Инди (край). Равия на вся». Юг получил Хам, Север получил Афет. Но, как оказалось, слово было нарушено в последние времена (в 13 веке)-в библии Афет по окончанию времён «вселился в шатрах Сима», а Хам-Ханаан вселился к Афету (в Западную Европу).

«Инде» в тексте значит-«край». Как следует из текста, Симу досталась «Восточная Симова Персида», включая Ветра (стороны света) в долготу и в ширину до НироКоурия, также от востока и до полуденья. Сурия по Ефрат реку, Вавилон, Кордуна, Асуряне, Мисопотамира, Аравия старейшая, Елмаис окрайна. Равнина вся» (перевод автора). Кажется, что это какие-то арабские земли. Эти названия на карте продублированы в Аравии и в Иране, поэтому их историки помещают в арабские страны (современную Сирию, Иран).

ИТАК. «Восточная Симова ПерсИда» это и есть название Русской равнины. «Перс» греческое слово, а древнегреческий очень похож на русский и оно должно означать русское «порус». «Первым человеком стал Пеласг (Пелор-Большой Змей) из Земли Аркадии, которых научил следующих людей строить хижины и и питаться ЖЕЛУДЯМИ. И делать одежды из свиных шкур». Поэтому по второй версии «перус» может быть образовано от ПЕлия-Первого и жены Русы.

Три Персии

Судя по Лаврентьевской летописи, книг Марко Поло и Геродота, существовало три Персии: Восточная Симова ПерсИда на Русской равнине, Персия Волхвов (Иран) и Персия Асиатская Великого Кира (тихоокеанский Восток).

- Восточная Симова ПерсИда. Понятно, что эта земля связана с праотцом Симом, праматерью Идой и Персом. Перс это ГРЕЧЕСКОЕ СЛОВО и должно значить «порус», ведь действие происходит на Русской равнине, уже имеющей имя Руссии. ГРАНИЦЫ этой Симовой земли подтверждаются наличием церквей с культом Сима: Симовые престолы и Симоновые монастыри от Киева до Тюмени, от Петербурга и включая Рязань. Огромный, древний и величественный Симонов Монастырь имеется в Москве (остатки). Там центр «Симовой Персиды» и могилы Симонеев-некрополь. «На месте уничтоженного собора и некрополя в 1937-м воздвигли Дворец культуры ЗИЛа по проекту архитекторов Леонида и Александра Весниных» (википедия).

Дворец культуры ЗИЛа. Москва

Мелхиседек-Сим

В библии правители «Симовой Персиды» названы «сильными» и «надменными» (в МоАве). Это не бедный народ, а богатый в очень красивой одежде. В таком богатом наряде изображён Мелхиседек=Сим на иконе. Бояре славились узорчатой одеждой. Крестьяне тоже, наверное, не отставали в части богатой одежды. Жили они в красивых добротных домах (ниже), имели большие хозяйства.

Картина Свадьба боярская 17 в. Маковский

Эта цивилизация тесно связана с земледелием и «материнской» землёй, поэтому так и называется «Мать СеРай или СеАрь Земля» (Русь Матушка, Арь-первая буква алфавита). Это страна также называлась «Крестьяния» и возникла ещё до потопа и до прибытия сюда Сима. Ещё до него они «русы», так как Сим заимствует имя Руси и становится «ПоРусом»-персом Они землепашцы, поэтому их символами должны быть Плуг, ВОЛ, Телец, Бык, Корова, Молоко, Колос пшеницы, Серп, Коса, Хлеб, Крест или Крес (огонь), Дождь, Солнце. Там плодородная земля, растут злаки, и там должна быть разнообразная продукция из муки ржаной и пшеничной. Хлеб и Хмель должны быть её символами. Вот три круглых хлеба на иконе с Симом (выше). Это должен быть хлеб на хмеле (вместо дрожжей). До 19 в. хлеб делали на хмелевой закваске. Это очень вкусный ни с чем не сравнимый ржаной хлеб (такой хлеб, а также шаньги с черёмухой и бублики-калачи выпекались ещё моей бабушкой в Читинской обл. с. Утан в 1964 г. В очередь за этим хлебом стояла всё село, обменивая свой дрожевой магазинный хлеб на хмелевой). Другим символом этой досимовской Руси должен быть Дуб и жёлуди.

Хмель

КрестьЯнин-Хрестианин со временем слились с понятием «земледелец» и стал означать земледельца, хотя хрестианин должен значит Крест. Так как здесь поселился Сим (Павлин –Павел, автор, 136), то он заимствовал культуру аборигенов (русов) и архитектуру, «КРЕСТИАНСКУЮ ВЕРУ» и крестообразные церкви. Происхождение католического креста, возможно, берёт начало отсюда. Такой Крест на белом знамени Михаила Архангела.

Михаил Архангел на Исаакиевском соборе. Санкт-Петербург

Крест и Кадуцей русской церкви

Крест на Державе русских царей. Крест у священников русской церкви. Крест в Круге –Георгиевский крест. Это не поздний Христианский крест с косой перекладиной (с имитацией андреевского креста), пришедший с Востока (Тихого океана). Крест остался от Древней Симовской и Досимовской Руси. От греческого Гео-Земля, она должна называться «Георгией», «Гой еси», она «Гея» с Рогом Изобилия.

А какое животное было тотемным на Руси до появления Сима Павлина? Вероятно, Лебедь, Рак и Щука, Собака, Серый Волк, Свинья, а при дружбе с южным соседом «ханааном» -Змея. Это Красная Русь.

К древнему типу уравления «Землёй» (Крестьянией) имел отношение «Земский собор» (при отсутствии Государя?). «В. О. Ключевский определял земские соборы как «особый тип народного представительства, отличный от западных представительных собраний». В свою очередь С. Ф. Платонов считал, что земский собор — это «СОВЕТ ВСЕЙ ЗЕМЛИ», состоящий «из трёх необходимых частей»: «освящённого собора русской ЦЕРКВИ с митрополитом, позднее с патриархом во главе»; боярской ДУМЫ; «ЗЕМСКИХ людей, представляющих собой различные группы населения и различные местности государства» (википедия). Вот картина Земского собора 17 века с символами на флагах -«крестами» этой Руси-«Земли». Смотрите как все красиво одеты.

-Персия волхвов. Судя по книге Марко Поло, три Волхва, пришедшие из Руси (оз. Ильмень) на землю современного Ирана по «Военно-Грузинской дороге» через Кавказ, организовывают колонию («словено-русов») и называют Персией, явно в честь самих себя любимых, в честь «греков». ЭТО ГРЕЧЕСКОЕ название, вероятно, от «Геры»= «Жены»-правительницы центральной Руси. Они образуют свою ставку в Персии- город «Таурус» (Taurus на карте Келлера= современный город Тегеран) (Марко Поло, 101). Волхвы были распространены только на Руси. «Корни этих (трёх) Волхвов явно были из Великого Новогорода в «Руссии» (п.101,99). Там жил Волхв, там река Волхов и речка Волховец, и София. Отсюда из Руси Волхвы ПРИШЛИ в ИРАН, а не наоборот (см. чёрные стрелки на карте). Это подтверждает «Сказание о Словене…», там однозначно старший сын Словена Волхв Перун (Лют Зверь Коркодил) рождается в Великом Новгороде на Волхове от жены Шелони (Луна-Селена?), там же рождается младший сын Словена Малый Волховец» (п.101). Здесь «персы» должно значить «словено-русы» (росы), ведь на озеро Ильмень приходят с Чёрного моря два рода Словена и Руса-породнённые. Они начинают своё распространение, но не вглубь Русской равнины, а ВОКРУГ неё, так как Русская равнина, её центр (Московия) уже занят братом Симом, а его владения братья поклялись не нарушать. Там уже живёт некий МоИкс, который говорит на русском, так как его реку с русским названием Мутная, словены переименовывают в Волхов (101,99). Итак, название Персия может быть от имени Словена Волхва Перуна и Руса. Перусия.

- Третья Персия. Геродот проговаривается и открывает нам, кто такие «третьи» персы. «Кого Геродот считает персами. Когда он рассказывает историю персов, он рассказывает о ТРОЯНСКОМ ЦАРЕ ПРИАМЕ, которого сокрушили ЭЛЛИНЫ. С этого времени «ПЕРСЫ» всегда признавали эллинов своими врагами (п.4/1 Геродот). Здесь автор явно отождествляет «персов» с троянцами-илионцами, а в других высказываниях «варварами» и «древними египтянами» (гиперборейцами). «Персы считают Азию и живущие там ВАРВАРСКИЕ племена СВОИМИ, Европа же и Эллада для них-чужая земля» (4/1 Геродот) (п. 15. Восстание магов). Персы это «троянцы»- «илионцы»-Иилии в библии («Ливень» происхождением от Сима и Ииля-Якова) -обитатели тихоокеанского Востока, их вождь Великий Кир «Си Рус». Великого Кира историки поместили в современный Иран, как и все трагические события, связанные с ним (п.15), хотя его имя на медальоне «Си Рус» прямо указывает на его русское происхождение и Русскую равнину, куда он пришёл (с Тихоокеанского Востока). «Суть «Истории» Геродота в описании того, как «Персидское» царство возвысилось над ВСЕМИ царствами (над Вавилонией, Ассирией, Египтом, Скифией, Ливией)». Историки считают, что Персия Великого Кира это Иран. На самом деле, эти персы пришли с Тихого океана и Ледовитого океана (п. 64 Восстание магов). Возвысилась «Славянская порусская держава» Афета («Третья Персия») в эпоху Крёза (Рюрика) и Георгия Победоносца (Олега Вещего и Юрия Долгорукого), а не Иран. Это Афет вселился в шатрах Сима и возвысился (п. 25-29 Исход из Сибирского Египта).

ИТАК, все три Персии связаны со «словено-русами». Персы=словено-русы=порусы. Возникает вопрос, а сами аборигены «Крестиянии» называли себя «русами», или они называли себя просто «Крестями» и не были русами, а стали ими, когда пришли «восточники». Но Витсен в 1689 году в своих сочинениях отмечает красивые дома русских на Урале и считает именно их коренными крестьянами, а россов (словено-русов) воинствующими пришельцами с востока. Он без всякого сомнения местных называет русскими. Они изначально назывались русскими. Симские земли тоже получают название Персии-ПоРуссии от названия этой земли.

Великие правители «Симовой Персиды»-столпники.

Самое замечательное, что трёх величайших царей «Симовой Персиды»-«ПоРусии» можно увидеть в иконах и фресках. Вот они все трое сидят на башнях, изображённых на фресках кисти Феофана Грека церкви Спаса на Ильинке Великого Новгорода. «Их в библии низвели до чудаков, сидевших безвылазно на столбах и молившихся там». А ведь это должны быть древнейшие правители «Руси» при Симоновской власти. «А лица у них очень и очень странные маленькие, высохшие без глаз, как у мумий. Это мумии. Феофан Грек изобразил их, как видел-мумиями, на других фресках он рисовал нормальные живые лица». Значит, был такой обычай мумию Кумира водружали на столб и он выполнял роль «Стража»-бога, которому молились. И вот их имена.

Смотрим на стену собора. «Северная камера на хорах (Троицкий придел), верхний регистр, южная стена: Симеон Столпник; Симеон Дивногорец, Алипий Столпник. Под ангелами в барабане изображены ПРАОТЦЫ: Адам, Авель, Ной, Сиф, Мелхиседек — царь Салимский (Сим, автор), священник Всевышнего, Енох, а также пророк Илия и Иоанн Предтеча. ЗТроица. Феофан Грек. 1378 г. Церковь Спаса Преображения на Ильине улице, Новгород, Россия».

ИТАК, «Симовой Персидой» правили три столпника Симеон Столпник, Симеон Дивногорец, Алипий Столпник. Их праотцы Адам, Авель, Енох прадед Ноя, Ной, Сиф, Мелхиседек=Сим, Енох, Илия, Иоанн Предтеча. Это один Клан. Они «Земляне» из центральной Руси по происхождению.

- Главный столпник был Симеон Столпник.

-Столпник Симеон Дивногорец почему-то «бежал» в Дрезден в Саксонии и там до сих пор стоит католический храм Дивногорца. Его владения были ориентировочно в районе Тамбова и «Нагорной земле» (современная Чувашия-«Черемиса Нагорная» на карте Московии 1706 г). Вот как он изображён на иконе-благообразный старец с бородой славянского типа.

Симеон Дивногорец в Дрездене

Дивногорец. Знак "крести" на башне

- Столпник Алипий, вероятно, описан у Геродота, как царь Лидии Алиат. При его правлении Русь это Салим ( ИеРусАлим). «И было в Салиме жилище Его и пребывание Его на СИОНЕ» (Пс. 75:3). «Ибо Мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил АВРААМА и благословил его, возвращающегося после поражения царей, которому и десятину отделил Авраам от всего, — во-первых, по знаменованию [имени] ЦАРЬ ПРАВДЫ, а потом и ЦАРЬ САЛИМА, то есть ЦАРЬ МИРА…» (Евр. 7:1,2). Это значит, когда были побеждены 4 «ханаанских» царя (они утонули в смоляных ямах), Сим (Мелхиседек=Малка=Молоко=Сатурн) стал царём Правды, царём Салима, царём Мира. Это обеспечил ему его сын Авраам войной с ханаанами.

Алипий Столпник

ИТАК. Этот Алипий не имеет звание «Сима», то есть он «Землянин»= «Крестьянин» досимовский коренной «царь» «столпник». В этой Руси проводились праздники РусАлии с русАлками, русланами и скоморохами. Если Алим и Алиат у Геродота одно и тоже лицо, то вот какое место он занимает в списке царей. До Гигеса законные цари Лидии (Севера до Вятки) были из рода Гераклидов (греков -Зевсов).

-Агрон, первый царь Сард,

-Атис,

-Лида (Здесь Меония стала называться по его имени Лидией),

-Мир (с) (Семиры род царицы Семирамиды-Медеи?)(Мирус?),

-Кандавл, сын МИРса был их последним царём, которого убил Гигес.

-Гигес (военноначальник, основал Мермнадов)

-Ард (далёкие «Арады» упоминает Иосиф Флавий)

-Садиат

-Алиат

-Крёз (5 поколение)

Вероятно, Гигес, Ард, Садиат, Алиат, Крёз имели отношение к древнейшей «Крестьянии», ещё до прихода Сима, они свергнули гераклидов и вернули власть первородной «Крестьянии». Прототипом Крёза, по версии автора, является Тессей (Рюрик)-Северный Медведь. Крёз получает царство по завещанию царя Алиата (Эгей в мифах). Крёз стал царём в 35 лет. После смерти приёмного отца Алиата Крёз сразу «умертвил» законного конкурента своего «неединоутробного» брата ПАНТАЛЕОНТА (от ионянки), убив его пыткой и стал единовластным царём. Итак, Алим оказался царём северных территорий России-Лиды (Меон) и его именем, возможно, названа река Галис (Обь) (п.15. «Восстание магов»). Некоторые считают, что голиафы иранские в «Шах-наме» от имени Алиата. У «Восточников» с Тихого океана тоже распространено это имя-это брат Кублая (Хубилая) Алау и имя реки Алазея, гор Алтая. Он «Землянин»-«Крестьянин». В книге Марко Поло он христианин и преследовал сарацин. Кельтов звали Галлами (вальха). Национальным символом валлийцев является Красный дракон. Значит правящий род этого «Землянина» Алипия распространился везде-ЭТО ПЕРВОЦАРЬ многих народов и он Красный Дракон.

Плита инока Филофея в Троице-Сергиевской Лавре

Символом поклонения в их времена могло быть Солнце-Ярило. Буквально недавно в 16 веке (1580 г) прямо на могильных плитах в Московских церквях изображали «вилочковые кресты» с Солярным символом в центре (розетка) и славянскими надписями.

Земли сыновей Сима

Как пишет Лаврентий, в состав «Симовой Персиды» входили земли: «Сурия по Ефрат реку, Вавилон, Кордуна, Асуряне, Мисопотамира, Аравия старейшая, Елмаис окрайна. Равнина вся» (перевод автора). Их историки помещают официально в Иран. Но там земли дублированы, так как есть Аравия «старейшая», значит, есть и новая. «Старейшая Аравия» находится именно в Симовой Персиде. По версии автора эти названия должны быть на Русской равнине. «Так как Симу досталась по наследству Русская равнина, то самое пристальное внимание надо обратить на его сыновей. Им она должна передаться по наследству. У него были сыновья Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам (и Каинан). Каинаном считается сын Арфаксада. Они должны стать наследниками Руси после смерти Сима или при его жизни и возглавлять какие-то области» (п.133 «…Золотой век») и усиленно размножаться, смешиваясь с «коренными» («русами»-«Крестианами»).

1. «Сурия по Ефрат реку». «Асуряне». Логично предположить, что она образована ВТОРЫМ сыном Сима Ассуром до реки Ефрат, что по-русски Врата (Волга). «Ассур воздвиг город НИН и дал имя подданным своим ассирийцам, которые достигли необычайного могущества» (И. Флавий). В википедии Нин царь Вавилона, а также значит «Госпожа»-Богиня. Нин сын Белы. «В мифологии Нин – мифический основатель большого ассирийского государства, по преданию простиравшегося от Египта до Индии, сын Нинии, основателя Ниневии. По средневековому сочинению «Сефер га-Яшар (Книга Праведного)» Ассур имел двух сыновей, упомянутых как: Мирус и Мокиль».

Город Ассурия был переименован в Нин, это следует из следующего текста. «В это время сын Сима Ассур, будучи стеснен Невродом, удалился из Вавилонии, как изгнанник из своего удела, и пошел в верховья реки Тигра. Там он нашел хорошую землю, поселился на ней и создал при реке Тигре город, назвав его по своему имени Ассурией, от которого и вся та страна стала называться Ассирией. Но потом город Ассурия был переименован в Ниневию». Итак, можно предположить следующее. Нин был царём Вавилона (в области города Самары, автор). Эти земли Вавилонии унаследовал Ассур сын Сима. Но что-то случается и Гигант Нимрод («прегордый эфиоп», «ЛОВЕЦ»-ловкий) из земли Ханаана (Мидии) пришёл и выгнал Ассура. Ассур уходит из Вавилонии и образует город Ассурск (в районе Суры? Автор). ИТАК. Сурские края на реке Сура (современная Мордовия) возможные граничные его владения по версии автора.

2. «Вавилон». Оказалось, Ассур Нин-царь Вавилона. Но Вавилонов было, как минимум, пять штук. Когда иуДеев из Мидии (Арала) выселили в Вавилон, они были потрясены величием Вавилона.

Это должен быть Первый Великий Вавилон. «Вавилон (апокалиптический) — столица Вавилонской монархии — своим могуществом и своеобразием культуры произвёл на иудеев после вавилонского пленения такое неизгладимое впечатление, что имя его сделалось синонимом всякого большого, богатого и притом безнравственного города. Пророк Исаия предрекал гибель Вавилона, сравнив его с Содомом и Гоморрой (Исаия 13:19). История о Вавилонской башне была записана во времена Ассирийского царства». Там сидела «Жена»-Великая Блудница (законная ПРАВИТЕЛЬНИЦА этих земель «Гера»), туда зашёл Александр Македонский и увидел ещё сохранившиеся его развалины, он их расчистил. Второй Вавилон с вавилонской башней в Сеннааре. «С востока люди пришли на землю Сеннаар (в нижнем течении Тигра и Евфрата), где решили построить город, названный Вавилоном, и башню (столп) до небес, чтобы «сделать себе имя» (Вавилонская башня). Судя по русским иконам, он находился у гор (Урала) на скальном основании ( возможно в Синаре Челябинской обл. или Екатеринбурге на месте «пропавшей» «Великой Перми»). Там должны были сходиться все дороги от Сима, Хама и Афета.

Вавилонская башня на иконе

Третий Вавилон, куда уводились в «плен» иуДеи из Мидии (спасая народ и ценности от кометы), вероятно, находился на Урале в районе Самары. Четвёртый Вавилон дальний Вавилон, где народ пробыл около 40 лет (Киев), а после пролёта кометы стал возвращаться домой. Пятый Вавилон-деревушка северо-восточнее города Багдад в Ираке на карте Келлера.

3. «Елмаис окрайна. Равнина вся». Старшему ПЕРВОМУ сыну Сима Эламу должна была остаться во владение Русская равнина. «Элам оставил после себя эламейцев, РОДОНАЧАЛЬНИКОВ ПЕРСОВ» (Русов, автор) (И. Флавий). «Библия упоминает Сузы, как город эламской земли (Дан. 8:2)». В Эламе «одной из наиболее характерных черт было почитание ЗМЕИ как символа изобилия, плодородия и вечности. Кроме того, известны обряды поклонения богам в священных рощах, которые росли близ храмов». Его земли Сузы должны быть в районе Суздаля.

4. «Кордуна» -вероятно кордон. Восточным кордоном можно назвать земли ТРЕТЬЕГО сына Сима Арфаксада и его сына Каинана. Ему досталась Западная Сибирь-Артания-Васюганские болота (п.131 Сибирь чья?) и он также присоединил Халдеян (Ура Халдейский) (Уральские горы). Халдеи-Колдуны? От него, возможно, осталось имя Артём, фамилия Артамонов. Его сын Каинан занял юг. Его владения «Сибирский тракт» с городом Каинск (Куйбышев).

5. «Аравия старейшая» вероятно досталась ПЯТОМУ сыну Араму -Аврааму. «Согласно древнегреческому историку Николаю Дамасскому, Авраам был царём Дамаска, явившимся из земли ХАЛДЕЕВ. Затем он переселился в ХАНААН». Авраам стал дедом двух великих близнецов Красного «Волосатого» Исава и Ииля (Якова) от Исаака и Ребекки. Вероятно, это район Казани-Дамаска (Дамы).

6. Мисопотамира. Официально историками это долина в междуречье Тигра и Евфрата. По аналогии это должна быть земля между реками Волгой и Днепром. Это земля ЧЕТВЁРТОГО сына Луда (Льда). Это Северная Россия. Вятка. Между Волгой и Камой до Ледовитого океана.

Заключение.

Открываешь учебник «История Древнего Мира» и поражаешься-там нет истории Древней Руси до 862 года. А Лаврентий утверждает, что она очень древняя и начинается от Адама и сыновей Ноя на Русской Земле. Общая картина складывается такая.

1. Русская равнина издревле (до Всемирного Потопа) была хорошо обитаема, но заселена якобы «дикими народами» (Карамзин). Она не была затронута и Всемирным Потопом. Её название было «Руссия» издревле или «Земля»-«Крестьяния». Она «Гея с Рогом изобилия» и «Гера» в греческих мифах. Её символ «Лебедь». «Гермес» её уроженец изображался с лебединными крыльями и «Кадуцеем». Он «Золотой Дождь» в мифах (автор). Там всего в изобилии. Народ богат и живёт хорошо. Это был «Золотой Век». Но народ Севера постепенно стал внедряться в элиту этой «Крестьянии». Первым был Адам. Сначала Адам житель северных земель получает ЖЕНУ Лилит-Змею-Скорпею (Аза первая буква алфавита) правительницу центра Равнины и Урала и даёт потомство-сына Авеля (он в праотцах на фреске собора). Это и должен быть знаменитый род БЕЛА (Белый) («Ава Отче»). От Авеля и Змей рождается потомство и распространяется на Равнине. От Белы произошёл род «Попа Ивана» (Белого царя) на Чукотке в Афетской земле.

Крестьяне

2. Потом Адам получает вторую жену Еву из своего северного (не змеинного) рода и уходит с ней на Тихий Океан в район Охотского моря, которого ещё нет, на его месте речная долина («Рай»). Они берут с собой потомка от Авеля. Там рождаются Каин, который убивает Авеля. Третий сын Сиф, вероятно, потомок от Авеля и Евы (Сиф на фреске собора среди праотцов Русской равнины). От Сифа и Еноха рождается потомок Ламех. От его имени образовавшееся здесь Охотское море называлось Ламским. От Сифа тут рождается Ной и его дети Сим, Хам и Афет.

3.Затем наступает природная катастрофа Всемирный Потоп. Некие «Ангелы» (книга Еноха) спасают потомство Ноя с сыновьями Симом, Хамом и Афетом и переправляют в ковчеге в исходную точку на Урал, а потом они уходят на Русскую равнину. Сыновья Ноя Сим, Хам и Афет тут размножаются, смешиваясь с «местными» (Землянами=Хрестьянами-«Желудями»-Русами). Сим живёт в центре равнины, Хам живёт на Юге. Афет живёт на Севере. Сим станоится правителем Руси, она называется «Восточного Симова Персида». Ведь Сим пришёл с тихоокеанского Востока.

4. Афет уходит на Восток, где земля восстановилась от потопа. Там образуется держава Афетов .

5. Восточный Афет решает расширить своё влияние и посылает на Чёрное море «афетов» Скифа и Зардана и там образует государства около 2000 г. до н. э. (п.140) от 5 –ти сыновей Словена, Руса, Болгара, Истера и Комана. Эти Афетские Черноморские народы, которых Орбини называет Славянами (он всех Афетов называет славянами) решают расширить своё влияние и они начинают занимать ОКРАИНЫ владений Сима, окраины Равнины (п.140). Словен и Рус поселяются на озере Ильмень в 2049 году до нашей эры. Эти же 5 афетских братьев славян и есть «САРМАТЫ» (п. 140).

6. Афеты- Три Волхва уходят от озера Ильмень в Иран и основывают колонии словено-русов и Персию. Далее Афеты (Бортник и Олениха-Алан-Елена, п.120), двигаясь по часовой стрелке, пересекают Каспийское море и поселяются на землях современного Забайкалького края и Монголии на реке Амур-Ур. Там образуются народы Луны.

Так «КОЛЬЦО» Афетов замыкается на Охотском море. От Охотского моря они вышли, обошли весь Мир по часовой стрелке и к нему же пришли (см. карту чёрную кривую). Но на Симову землю и на Хамову Землю они не покушались. Но всё меняется, когда все узнают о приближающейся к Земле комете.

7. В силу ожидаемой природной катастрофы (Комета 1312 года) народы Афета и Хама снимаются со своего места и двигаются на Русскую равнину к Симу спасаться. Начинается «Война Богов» пришельцев Хама, Афета с Симом и между собой за Русскую равнину. Сначала сила на стороне Сима в союзе с Хамом, но потом они проигрывают росам (Афету).

8. Прилетает комета приблизительно в 1312 г. и сметает на своём пути все царства на территориях современных стран Монголии, Мидии (Арал), Персии (Иран), Турции (Греческая цивилизация), Крыма (там живут греки), Аравии, севера Африки, Австралии. Древние города заливает глиной, песком и камнями с неба.

9. После пролёта кометы и её падения на землю по истечению некоторого времени народы, уводившиеся в «плен», частично возвращаются на родину. Начинается новый этап передела опустошённых земель. На Юге на сгоревших землях появляется новое неевропейское азиатское и арабское население. Европейцы сюда не возвращаются. Но европейские вожди возглавляют их (царь Аз Бяк-Узбек меняет веру Золотой Орды). Иваны становятся правителями центральной Руси вместо Симонеев. Начинается война семьи Иванов Светлого Месяца с родственниками Тёмного Месяца «сарацинами». Иван подчиняет сарацинов. Потом к власти приходит династия россов и появляется Российская империя. Росы к «землянам» относятся надменно, не церемонятся, свежо ещё воспоминание о том, как «земляне»-русы уничтожили царей россов, в ответ на что, росами были убиты все «хананские» цари (31 иуДейский царь, они стоят в Нотр-Даме в Париже) и «землянские» цари (5 царей Евей, Рекем, Хур, Цур, Рева) (п.25-29 Исход из Сибирского Египта).

ИТАК. «Белые» русы Афеты вошли во владения «Красных» русов Сима и соединились в 13 веке. Историкам эта история видится по-другому. По какой-то непостижимой логике «Белых русов» «восточников» они превратили в «монголо-татар», русов исключили из коренных народов Руси и назвали колонизаторами. Исконно коренными историки сделали тюрок (татар, башкир…) и тунгусов (якуты, ненцы..), хотя тюрки, по свидетельству Витсена, появились на юге Руси только в 17 веке с территории Казахстана ( см. белую стрелку на карте, п.140). Всё это официально внесено в учебники. Осталось напоследок превратить древнерусскую историю в тюрско-хазарскую, переименовать в Хазарию, а заодно все русские города и русских и с «древней Русью» на «бумаге» будет наконец-то покончено. Но древность хазар под вопросом. Хазары появляются при Олеге Вещем после 862 года (тогда Олег хочет отомстить «неразумным хазарам»). Причём происхождение хазар от Азы, как и Азазеля, от «землян»-русов, а не от тюрок. Порус Азазель-Орфей-Лебедь изображён на картине средневекового художника. Орфея на картине убивают разгневанные греки (росы) с камнем в руке и шкурой предка Льва (Поп Иван), переброшенной через руку. В картине показаны атрибуты Орфея: Дуб, предок Сим-Павлин сидит высоко на Дубе, Собаки, Улитки, Верблюды. «Лебеди-Гуси» оказались в опале у россов, так как изменили росам и перешли на сторону Змея-Дракона, а после поражения убежали в Западную Европу. Неужели и «Орфея» с лирой наши историки превратят в тюрка. Легко! Ведь номер с "монголо-татарами" и гумилёвским космическим "пассионарным лучом" проскочил. Луч так "лупанул" по монголам, что те, как ошпаренные, рванули на Русь.

Смерть Орфея

Можно предположить, что тех «христиан» тихоокеанских восточников, которых описывает Марко Поло в своей книге, так зовут не от Христоса, а от «Крестиянии». Этот самый многочисленный народ «христиане» (на 30 христиан приходился 1 сарацин) имел происхождение от «красных русов» центральной Руси. Представляете, с каким интересом можно теперь читать книгу Марко Поло «О разнообразии Мира», зная, что он описывает житие восточных русов на Тихом океане. Они в переводе со старофранцузского языка в его книге названы «татарами» («некрещённые славяне» у Лызлова). В книге Еноха, как одного из праотцов «Землянии», должна быть описана «Симова Персида»- Русалия.

Енох и Илия. Обратите внимание на сложение пальцев руки у Еноха и у Илии. Под ногой Илии ханаанский царь?

Источники

1«Сокровенное сказание монголов» в переводе Козина и Кафарова.

2«Книга о разнообразии мира» Марко Поло.2015 г.

3Карта в хорошем разрешении находится на сайте Михаила Волка и называется Карта Даниэля Келлера и Герарда Меркатора 1590 г. (7522г от сотворения мира в Звёздном Храме). Она приложение к книге Марко Поло «О разнообразии мира» и отражает обстановку 1298 г, когда Марко Поло убыл в Венецию из Орды.

4«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске».

5*Карта Московии 1706 г. На ней на Волге в устье вместо слова «Сарай» написано «Се рай».

6. «Казанская история» неизвестного автора. Автор жил 20 лет в Казани у Сафа Гирея и был очевидцем событий 1552 г.

7. «Повесть временных лет» Лаврентия 1377 г.

Сайт Ящик Пандоры. Автор nekto.

1. В оригинале Острожской библии нет Израиля.

2. Библейские имена в России.

3. «Неиудейская война» Иосифа Флавия.

68. «Сибирский Египет» на старой карте мира. 12 библейских родов в мифах Древней Греции. Казаки и греческие Атаманты. От 23. 01. 2021 г.

72. Гог и Магог покровители Лондона. Как Росомаха «сожрала» Гога. От 08. 04. 2021 г. Тонких Г.Л

75. Смерть фракийских вождей Рега и Реза и их могила в городе Курган. «Ослиная челюсть» Самсона. От 28.04.2021г.

79. Рай. Часть 1. Райская земля в Магаданском крае на карте Келлера 1590 г. От 19.07.2021г.

80. Рай. Часть 2. Рай в Библии, Мифах Древней Греции, мифах Славян и т.д. (Китайский Рай). От 21.07.2021г.

81. Рай. Часть 3. Где был Рай Израиля, Мусульманский Рай, Рай Индийский. От 19.08.2021г.

86. Древние города на реке Алдан на карте Келлера 1590 г. Марко Поло на Алдане? От 18. 10. 2021.

88. Марко Поло разрушает миф о монголо-татарах. От 13. 11. 2021г.

89. Путь-1 Марко Поло по древнему Таджикистану, Узбекистану, Туркмении, Казахстану и Киргизии. От 16. 12. 2021.

90. Могущественная держава Попа Ивана. Читаем только первоисточники (от Марко Поло). От 09. 01. 2022.

91. Путь Марко Поло по древней Якутии и Чукотке. Путь-2. От 20. 01. 2022.

92. Путь-3 Марко Поло от Охотского моря на озеро Байкал, реку Амур и в Маньчжурию (Китай). (Камбалу-Царьград) От 27.01.2022 г.

93. Путь-4 Марко Поло по Катаю (Охотское море). От 08.02. 2022 г.

94. Путь-5 Марко Поло в Манги (Охотское море). «Небесный город» Квинсай у Шантарских островов. От 15.02. 2022 г.

96. У кого «украли» историю, отдав её монголо-татарам (Марко Поло и Меркатор). От 15. 03. 2022 г.

97. Путь-6 Марко Поло в Индию. Русский след. От 7. 04. 2022 г.

98. Путь-7 Марко Поло в Россию. От 21. 04. 2022 г. Автор Тонких Г.Л. («Nekto» на Ящике Пандоры, рубрика «Свобода слова»).

99. Две Руси в «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске». От 20.06.2022г .

109. Казань «предивная». Под властью «Змеев-Драконидов». 14.08.2023г.

110. Война Ивана Грозного за «Царский Венец» и «Камень Алатырь». 29.08.2023г. Тонких Г.Л.

112. Мамай с литовским уклоном. «Неутомимая Ехидна» и Золотая Маска Баута

115. Тунгус-«сибиряк» на памятнике 1000-летие России. Тунгусы-Маньчжуры оказались Юриями и Ильями. 17.12.2023

116. Молчание Рязани. Древняя история. 09.01.2024 Тонких Г.Л. (nekto).

117. Сокрытая тайна Синеуса, Трувора и Единорога. Олень и Медведь. 09.02.2024 .

118. Звезда Сириус и город Сурск, река Сура, ВасильСурск. 07.03.2024.

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122. «Сокровенное сказание монголов». Ч.2 Рождённые Луной. Не «монголы» и не «татары». 02.04.2024.

123. «Сокровенное сказание монголов». Ч.3 «Поскреби» Чингисхана- найдёшь «славяна». 08.04.2024 (nekto).

124. Похлеще Чингисхана - его брат Демон Хасар. Хазары. Ч.4 «Сокровенное сказание монголов». 16.04.2024, (nekto).

125. Золотая Орда и её русские Гении. Ч.5 «Сокровенное сказание монголов». 24.04.2024 (nekto).

126. Настоящие «монголы» «спалились» на дорогих шубах. Ч.6 «Сокровенное сказание монголов». 30.04.2024. (nekto).

127. Земля Ноя. Приплыли, но куда!? 19.05.2024, автор Тонких Галина.Л. (nekto).

128. Как запутать историю (на примере истории башкир). 14.06.2024 (nekto).

129. Исход «Змея-Дракона» и «Мировых уток» из Чувашии. Черемиса и Булгары. 25.06.2024.

130. Бог Яма и гора Ямантау в Башкирии. Мировая Утка. Вотяки и Удмурты. 04.07.2024, (nekto).

131. Сибирь. Чья? 29.07.2024 (nekto).

132. Что не так с летописью Рашид-ад –Дина. 14.08.2024, (nekto).

133. Русь Древнейшая и Золотой Век. 04.09.2024 (nekto).

134. Как Гумилёв русских дворян в татар и монгол превращал. 19. 09.2024, (nekto).

135. Казаки самое древнее население Восточной Сибири. 05. 10.2024 (nekto).

136. Разбор картины Блумарта «Золотой век». 10. 10.2024, автор (nekto).

137. Эдом. Русская равнина в допотопной и послепотопной истории. 27. 10.2024, (nekto).

138. В Казани в 1552 году живут «сарацины» и там нет татар. «Казанская история» 19. 11.2024,

139. Главные игроки Мировой Истории в игральных картах. Бубе, Крести, Червы, Пики. 02. 12.2024,

140. Ответ муфтию. 15. 12.2024, (nekto).

141. Древнейшее название Руси в «Лаврентьевской летописи» 1377 г. 04. 01.2025, автор Тонких Галина (nekto).

Статьи на Дзен Сайт «Галина Тонких» (закрыт)

1. Могущественная держава «Попа Ивана» в книге Марко Поло.

2. Орки и их вожди в древней истории.

3. Волхвы и их могилы в книге Марко Поло. Саур могила. Волхвы и русы.

4. О фильме «Золотая Орда» (показ 2022 г.)

5. Всадники Апокалипсиса в Петербурге. Расследование.

6. Падшие Ангелы и восстание элит.

7. Вещая Птица Гамаюн и комета 1212 г. «Погибель земли Русской».

8. «Фатальная» Комета 1212 г. в мифах Древней Греции. Фаэтон.

9. Чем удивила Острожская библия.

10. Удар Зевса и «Глаз Сахары». Комета 1212 г.

11. Пермский край, Коми и «Великая Росия» у Марко Поло. Зыряне, Эрзя и Резане. 21.10.2022 г.

12. Персия до катастрофы в книге Марко Поло. Появление Ирана.31. 10.2022 г.

13. Странности «Сказания о Словене и Русе и городе Словенске». Молодая Россия и Древняя Русь. 14. 11.2022 г.

14. Цветущая Чукотка и древний Колымский Тракт в царство Гамаюна в книге Марко Поло. 19. 11.2022 г.

15. Золотая Орда в книге Марко Поло. 3. 12.2022 г.

16. Шапка Мономаха и созвездие Северная Корона. 8. 12.2022 г.

17. Изгнание Злых Сил. Злые силы названы поимённо. 12. 12.2022 г.

18. Атрибуты погибшего «Катая» из книги Марко Поло находятся в Москве. 18. 12.2022 г.

19. Найти Иерусалим…на Волге. 12. 01.2023 г.

20. Архангелы России-древние вожди народов. 22. 01.2023 г.

21. Древний Дракон и горы Урал. 30. 01.2023 г.

22. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу монгол. Часть1. Юань 08. 03.2023 г.

23. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Часть 2. Монголы» и «Татары» 18.03.2023

24. В «Сокровенном сказании монголов» не те монголы. Не тот и Чингисхан. Часть 3. 22. 03.2023 25. Читаю «Сокровенное сказание монголов»-ищу «Золотую Орду». Часть4. 11. 04.2023 г.

26. Демон. Его звали Хас. Читаю «Сокровенное сказание монголов». 20. 04.2023 г.

27. Чингисхан в мифах Древней Греции? 27. 04.2023 г.

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29. Богатырь- Игла Бога (Шип Тёрна). 19. 05.2023 г.

30. Рождение новой элиты на картине Рафаэля «Музы на Парнасе». 09. 06.2023 г.

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33. Смерть «Бессмертного» Вождя. Великий Кир, Ас и название Азия. 08.07. 2023 г.

34. Царство Казанское и Царь Саин в «Казанской истории». 27.07. 2023 г.

35. Казань «предивная». Под властью Дракона-Змея. Тайна сарацинов.12.08. 2023 г.

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37. Таинственный монах и русский царь Симеон Бекбулатович. О его «чудесном» превращении в татарина.27.10.2023

38. Как Иван Грозный стал «Царём Царей», а Москва третьим «Царьградом». 07.11.2023 г.

39. Трагедия на сопках Маньчжурии 1905 г. Вернуть своё на Тихом океане. Маньчжуры оказались Юриями 03.12.2023 Тонких Г.Л.