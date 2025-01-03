Из-за майнинга Абхазия вернулась к графику отключений электричества несмотря на гуманитарные энергопоставки России.

По данным (https://ultramining.com/news/abhaziya-sokrashhaet-podachu-sveta-na-4-chasa-obvinyaya-nezakonnyh-majnerov/) "Черноморэнерго", энергосистема не справляется из-за чрезмерных нагрузок, причина которых – незаконный майнинг. Ранее глава энергетической компании признал, что страна "смайнилась", а местные жители потребовали от РФ дать электричество, присылать туристов (выполняющих правила отдыха для русских (https://t.me/daydaynews/4099)) и прислать денег для выплаты зарплат и пенсий.

"Целые села гудят, жужжат горы и пещеры, в леса протянуты кабели с дармовым электричеством, леса тоже жужжат" — так описал Абхазию после нового года внешкорр польского радио.

"Россия опять, всегда поможет, куда она денется? — о такой риторике в большинстве абхазских чатов сообщает (https://iatochka.news/2024/12/19/sami-pripolzut-suhumi-naprasno-prosit-moskvu-o-besplatnyh-postavkah-elektrichestva-zakon-o-zaprete-majninga-opozdal/) "Точка".

Абхазия является мировым лидеров по количеству майнеров на душу с 2021 года. С 23 декабря для спасения страны от катастрофического энергокризиса Россия запустила гуманитарные поставки электроэнергии.

https://t.me/navodka_na/12112 – цинк

Ну как не поддержать знаменитую абхазскую индустррию майнинга, которая существует исключительно за счет дармовой электроэнергии из РФ.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Абхазии вновь ввели график отключений электричества, несмотря на гуманитарные поставки электроэнергии из России.

2. По данным "Черноморэнерго", причина перебоев – чрезмерные нагрузки из-за незаконного майнинга криптовалют.

3. Масштаб майнинга в стране очень велик – майнинговое оборудование размещается в сёлах, горах, пещерах и лесах, часто с незаконным подключением к электросетям.

4. Абхазия с 2021 года лидирует в мире по количеству майнеров на душу населения.

5. В местных социальных сетях преобладает мнение, что Россия в любом случае продолжит оказывать помощь стране.

6. С 23 декабря Россия начала гуманитарные поставки электроэнергии для предотвращения энергетического кризиса.

Вывод:

В Абхазии сложилась парадоксальная ситуация, когда гуманитарная помощь России в виде поставок электроэнергии фактически используется не для нужд населения, а для нелегального майнинга криптовалют. Это создаёт чрезмерную нагрузку на энергосистему страны и приводит к необходимости введения графика отключений электричества, от которых страдает местное население. При этом в обществе сохраняется иждивенческое отношение к помощи со стороны России.