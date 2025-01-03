Завистникам, Дворкиным и прочим клеветникам..Отец Андрей Ткачёв
Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. Священник должен приводить людей к Христу, а не к себе. Те, кто привлекает людей к своей личности, являются "злыми пастырями" и создают секты.
2. Прихожане должны одинаково относиться ко всем православным священникам, не выделяя кого-то особо. Важно слушать суть слов, а не просто голос священника.
3. Отец Андрей предостерегает от формирования культа личности вокруг себя ("андреевцев"), проводя параллель с "иоанитами" – сектой последователей Иоанна Кронштадтского.
4. Важно различать истинную веру от слепого следования за личностью священника. Если священник говорит "слушай только меня" – это признак ложного пути.
5. От "своих" (близких последователей) может исходить больше вреда, чем от "чужих".
Вывод:
Проповедь посвящена важной проблеме в церковной жизни – чрезмерному почитанию личности священника вместо следования Христу. Отец Андрей призывает к здоровому балансу в отношениях между пастырем и паствой, предостерегая от опасности сектантства и культа личности в православной среде.
Это принцип корпорации: сотрудники должны продвигать интересы своей корпорации. Проще говоря, проповеди священников не должны отличаться друг от друга, как, например, реклама мегафона или ВТБ. В любом приходе прихожанин должен слышать одно и то-же, это создаёт впечатление правдоподобности.
Да по сути чего там поймёшь из этой проповеди, невнятное бормотание и подпевка хора.
Своего рода зомбирование, я так это понимаю. И вы заметили, читая или слушая эту ахинею, ничего толком не понятно, но потом оказывается, что там особый глубокий смысл, потому-то и не понятно сразу, нужно вникать. Наверное поэтому у некоторых прихожан такой загадочный вид – вникли)))
Технологии разрабатывались не одно столетие, и опробывались в крестовых и других походах. А иначе как воздействовать на неуправляемое стадо. Сначала религия, потом издаваемые законы, когда религия уже начала давать промашки. По факту государство и церковь разделена, по сути одно целое. Сталин в 42 году это понял, и с тех пор никаких гонений.
Ну в общем-то я такое понятие себе об РПЦ и составил, что это своеобразная ветвь госуправления. Всё бы ничего, если бы РПЦ такую пургу не гнали, а реально бы трактовали слова того, чьим именем фактически именуется их религия, от чьего имени действуют.
Да своего рода теневая структура для отвлечения населения от сути происходящего.
,=,PPPriiiVeeeTT,=,
…а мужичёк СЕЙ…как ОДЕРЖИМЫЙ(чем-то…),
…”В-ЧЁМ-то” он Реально – НЕ удержимый…
…Мнение ОБОСНОВАННОЕ – распространяет`ся…
…о-том,что: ТКАЧЁВщина – Н А В Я З Ы В А Е Тся…
…”его-проповедями” – социУМ – ZОМБИрует`ся… :-(
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ОТ ЭТОГО “праповедника” – Себя СПАСАЙте!
ЭТОМУ “пропаведнику” – НЕ доверяй`те!
* ТАКИЕ “пропаведники” – Очень ВРЕДНЫ!
* социУМЫ ПРЕДНАМЕРЕННО – ZОМБИруют “они”!
…КЕМ–НА–”ЭТО” — УПАЛНАМОЧЕНЫ “они”…
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—> ateism.ru <—
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! Чтобы Морально-ПСИхологически СВОБОДНЫМ быть,
! Нужно ПЕРЕСТАТЬ – "ХОМУТ" веры(в Т.Н."боха")носить!
! Нужно Атеизмом себя,от "ТКАЧЁВщины" ЗАЩИТИТЬ!
! Ведь "ОКОРМЛЁНные" ЭТО УЖЕ – ПО`РАБ`ОЩЁНные!!!
…VEРАю в Т.Н."боха" – З А К А Б А Л Ё Нные… :-(
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:-)Хорошего Вам настроения!(и – БУДЬте вежливы…)
- Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 03-01-25