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Завистникам, Дворкиным и прочим клеветникам..Отец Андрей Ткачёв

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Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Священник должен приводить людей к Христу, а не к себе. Те, кто привлекает людей к своей личности, являются "злыми пастырями" и создают секты.

2. Прихожане должны одинаково относиться ко всем православным священникам, не выделяя кого-то особо. Важно слушать суть слов, а не просто голос священника.

3. Отец Андрей предостерегает от формирования культа личности вокруг себя ("андреевцев"), проводя параллель с "иоанитами" – сектой последователей Иоанна Кронштадтского.

4. Важно различать истинную веру от слепого следования за личностью священника. Если священник говорит "слушай только меня" – это признак ложного пути.

5. От "своих" (близких последователей) может исходить больше вреда, чем от "чужих".

Вывод:

Проповедь посвящена важной проблеме в церковной жизни – чрезмерному почитанию личности священника вместо следования Христу. Отец Андрей призывает к здоровому балансу в отношениях между пастырем и паствой, предостерегая от опасности сектантства и культа личности в православной среде.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=P5f-ynjid9Q
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 6379 5543
    КБ Александр два часа назад

      Это принцип корпорации: сотрудники должны продвигать интересы своей корпорации. Проще говоря, проповеди священников не должны отличаться друг от друга, как, например, реклама мегафона или ВТБ. В любом приходе прихожанин должен слышать одно и то-же, это создаёт впечатление правдоподобности.

      • 24436 19344
        SergeevКБ Александр два часа назад

          Да по сути чего там поймёшь из этой проповеди, невнятное бормотание и подпевка хора.

          • 6379 5543
            КБ АлександрSergeev два часа назад

              Своего рода зомбирование, я так это понимаю. И вы заметили, читая или слушая эту ахинею, ничего толком не понятно, но потом оказывается, что там особый глубокий смысл, потому-то и не понятно сразу, нужно вникать. Наверное поэтому у некоторых прихожан такой загадочный вид – вникли)))

              • 24436 19344
                SergeevКБ Александр два часа назад

                  Технологии разрабатывались не одно столетие, и опробывались в крестовых и других походах. А иначе как воздействовать на неуправляемое стадо. Сначала религия, потом издаваемые законы, когда религия уже начала давать промашки. По факту государство и церковь разделена, по сути одно целое. Сталин в 42 году это понял, и с тех пор никаких гонений.

                  • 6379 5543
                    КБ АлександрSergeev час назад

                      Ну в общем-то я такое понятие себе об РПЦ и составил, что это своеобразная ветвь госуправления. Всё бы ничего, если бы РПЦ такую пургу не гнали, а реально бы трактовали слова того, чьим именем фактически именуется их религия, от чьего имени действуют.

                    • 24436 19344
                      SergeevКБ Александр час назад

                        Да своего рода теневая структура для отвлечения населения от сути происходящего.

                        1
                        1
              • 1806 1494
                Valeriy Bondarik час назад

                  ,=,PPPriiiVeeeTT,=,

                  …а мужичёк СЕЙ…как ОДЕРЖИМЫЙ(чем-то…),
                  …”В-ЧЁМ-то” он Реально – НЕ удержимый…
                  …Мнение ОБОСНОВАННОЕ – распространяет`ся…
                  …о-том,что: ТКАЧЁВщина – Н А В Я З Ы В А Е Тся…
                  …”его-проповедями” – социУМ – ZОМБИрует`ся… :-(
                  #############################################

                  ОТ ЭТОГО “праповедника” – Себя СПАСАЙте!
                  ЭТОМУ “пропаведнику” – НЕ доверяй`те!
                  * ТАКИЕ “пропаведники” – Очень ВРЕДНЫ!
                  * социУМЫ ПРЕДНАМЕРЕННО – ZОМБИруют “они”!
                  …КЕМ–НА–”ЭТО” — УПАЛНАМОЧЕНЫ “они”…
                  ########################################

                  —> ateism.ru <—
                  ===================

                  ! Чтобы Морально-ПСИхологически СВОБОДНЫМ быть,
                  ! Нужно ПЕРЕСТАТЬ – "ХОМУТ" веры(в Т.Н."боха")носить!
                  ! Нужно Атеизмом себя,от "ТКАЧЁВщины" ЗАЩИТИТЬ!
                  ! Ведь "ОКОРМЛЁНные" ЭТО УЖЕ – ПО`РАБ`ОЩЁНные!!!
                  …VEРАю в Т.Н."боха" – З А К А Б А Л Ё Нные… :-(
                  #############################################

                  :-)Хорошего Вам настроения!(и – БУДЬте вежливы…)

                  - Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада. 03-01-25

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