Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Священник должен приводить людей к Христу, а не к себе. Те, кто привлекает людей к своей личности, являются "злыми пастырями" и создают секты.

2. Прихожане должны одинаково относиться ко всем православным священникам, не выделяя кого-то особо. Важно слушать суть слов, а не просто голос священника.

3. Отец Андрей предостерегает от формирования культа личности вокруг себя ("андреевцев"), проводя параллель с "иоанитами" – сектой последователей Иоанна Кронштадтского.

4. Важно различать истинную веру от слепого следования за личностью священника. Если священник говорит "слушай только меня" – это признак ложного пути.

5. От "своих" (близких последователей) может исходить больше вреда, чем от "чужих".

Вывод:

Проповедь посвящена важной проблеме в церковной жизни – чрезмерному почитанию личности священника вместо следования Христу. Отец Андрей призывает к здоровому балансу в отношениях между пастырем и паствой, предостерегая от опасности сектантства и культа личности в православной среде.