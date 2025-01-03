Украина на грани энергетического коллапса? Фицо угрожает Киеву отключить свет. Газовый шантаж и нефтяные игры: Европа и Украина в энергетическом треугольнике. Кто поможет Украине пережить зиму? Разбираем сложную ситуацию с поставками энергии, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдавия – кризиса не избежать?. Что ждет Приднестровье без поставок газа из России? Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео

00:00 Кризис на Украине: Фицо угрожает отключением электричества

00:25 Кольцо друзей Украины: Словакия, Молдавия и Румыния

02:50 Транзит газа через Украину. Что будет после

04:47 Польша не спасет Украину? Анализ энергетических возможностей.

05:35 Война на Украине. Нефтепровод "Дружба" под угрозой?

07:26 Откуда Украина получает электроэнергию?

08:30 Кризис в Европе без России. Откуда ЕС возьмет газ?

09:45 Трансбалканский газовый коридор: работает ли он сейчас?

11:14 Молдова и Приднестровье. Кризиса не избежать?

12:48 Румыния поможет Молдавии: что это значит для Украины?

13:53 Трансбалканский коридор: Молдавия и Румыния

14:45 Молдавский транзит и Одесса

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Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Обсуждается историческая энергетическая система, объединявшая страны СЭВ, и её современное состояние

2. Энергетические взаимосвязи:

- Словакия не сможет получать газ через Украину

- Польша заявила о готовности компенсировать потери электроэнергии Украине, но технически это сложно реализуемо из-за ограничений ЛЭП (220 кВ)

- Венгрия является важным поставщиком электроэнергии для Украины (до 42%) через ЛЭП 750 кВ

3. Проблемы с транзитом:

- Киев не желает продлевать транзитный договор

- Существуют обходные варианты (через точки передачи на границе)

- Словакия может потерять значительные транзитные доходы (около 300 млн)

4. Ситуация в Молдове и Приднестровье:

- Молдавская ГРЭС может прекратить работу из-за отсутствия газа

- В Приднестровье ожидаются ограничения по горячей воде с 1 января

- Румыния согласилась поставлять электроэнергию Молдове

5. Последствия для нефтепереработки:

- Возможная остановка НПЗ в Словакии при проблемах с нефтепроводом "Дружба"

- Ограничения на поставки нефтепродуктов в ЕС влияют на доступность топлива для Украины

Вывод:

Складывается сложная взаимосвязанная ситуация, затрагивающая несколько стран региона (Украину, Молдову, Словакию, Венгрию, Румынию). Прекращение транзита газа через Украину может вызвать цепную реакцию проблем в энергоснабжении и нефтепереработке. Существующие технические ограничения (мощности ЛЭП) и политические решения усложняют поиск альтернативных решений. Ситуация особенно критична для Молдовы и Приднестровья, которые могут столкнуться с серьезными проблемами в энергоснабжении.

Трудности с поставками энергоресурсов могут существенно повлиять на энергетическую безопасность региона в целом, особенно в зимний период.