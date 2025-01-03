Транзит газа ОСТАНОВЛЕН: Последствия для Украины, Молдовы и Европы
Украина на грани энергетического коллапса? Фицо угрожает Киеву отключить свет. Газовый шантаж и нефтяные игры: Европа и Украина в энергетическом треугольнике. Кто поможет Украине пережить зиму? Разбираем сложную ситуацию с поставками энергии, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдавия – кризиса не избежать?. Что ждет Приднестровье без поставок газа из России? Подробнее расскажет Борис Марцинкевич в новом видео
00:00 Кризис на Украине: Фицо угрожает отключением электричества
00:25 Кольцо друзей Украины: Словакия, Молдавия и Румыния
02:50 Транзит газа через Украину. Что будет после
04:47 Польша не спасет Украину? Анализ энергетических возможностей.
05:35 Война на Украине. Нефтепровод "Дружба" под угрозой?
07:26 Откуда Украина получает электроэнергию?
08:30 Кризис в Европе без России. Откуда ЕС возьмет газ?
09:45 Трансбалканский газовый коридор: работает ли он сейчас?
11:14 Молдова и Приднестровье. Кризиса не избежать?
12:48 Румыния поможет Молдавии: что это значит для Украины?
13:53 Трансбалканский коридор: Молдавия и Румыния
14:45 Молдавский транзит и Одесса
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Комментарий редакции
Ключевые тезисы:
1. Обсуждается историческая энергетическая система, объединявшая страны СЭВ, и её современное состояние
2. Энергетические взаимосвязи:
- Словакия не сможет получать газ через Украину
- Польша заявила о готовности компенсировать потери электроэнергии Украине, но технически это сложно реализуемо из-за ограничений ЛЭП (220 кВ)
- Венгрия является важным поставщиком электроэнергии для Украины (до 42%) через ЛЭП 750 кВ
3. Проблемы с транзитом:
- Киев не желает продлевать транзитный договор
- Существуют обходные варианты (через точки передачи на границе)
- Словакия может потерять значительные транзитные доходы (около 300 млн)
4. Ситуация в Молдове и Приднестровье:
- Молдавская ГРЭС может прекратить работу из-за отсутствия газа
- В Приднестровье ожидаются ограничения по горячей воде с 1 января
- Румыния согласилась поставлять электроэнергию Молдове
5. Последствия для нефтепереработки:
- Возможная остановка НПЗ в Словакии при проблемах с нефтепроводом "Дружба"
- Ограничения на поставки нефтепродуктов в ЕС влияют на доступность топлива для Украины
Вывод:
Складывается сложная взаимосвязанная ситуация, затрагивающая несколько стран региона (Украину, Молдову, Словакию, Венгрию, Румынию). Прекращение транзита газа через Украину может вызвать цепную реакцию проблем в энергоснабжении и нефтепереработке. Существующие технические ограничения (мощности ЛЭП) и политические решения усложняют поиск альтернативных решений. Ситуация особенно критична для Молдовы и Приднестровья, которые могут столкнуться с серьезными проблемами в энергоснабжении.
Трудности с поставками энергоресурсов могут существенно повлиять на энергетическую безопасность региона в целом, особенно в зимний период.
Это уже проблемы перефирии ,т.е. обьектов крупных Игроков..
“На смену однополярному финансово-политическому центру сформировались, хотя еще не активизировались два финансовых «полюса» вокруг «цифрового доллара» и «цифрового юаня». И на подходе «цифровой рубль» с его опорой на энергетические и силовые ресурсы России как основа для в целом пока аутсайдерской, но намного более широкой и гибкой коалиции а ля «движение неприсоединения» к двум посткризисным «полюсам» расколовшейся Химерики.
Или ,как возможное -”После провала долгосрочной стратегии лондонских элит на БВ, как и ранее на Б/У, никакого особого смысла в сохранении нынешнего киевского режима не остается, кроме совсем уже запоздалых попыток разжигать антиамериканизм и осложнить возможное взаимодействие новой администрации США с Кремлем. Общественное мнение в России однозначно враждебно именно к Лондону и «демократам», а в отношении США и трампистов испытывает определенные надежды на восстановление прагматичных подходов, как всегда было при республиканцах.
Однако, это вовсе не означает, что инерцию амбициозных проектов Турции или Польши по интеграции постимперских пространств нельзя использовать в интересах своего влияния, не для изоляции от мирового рынка, а наоборот – для обхода санкций и продвижения новых импортозамещенных технологий на европейский и другие рынки. При общем снижении интереса других глобальных игроков, а может быть при изменении характера этого интереса – поскольку торговые обороты в Восточной Европе могут работать и на «цифровой доллар», и на «цифровой рубль», почему бы на месте неродившегося Междуморья не устроить реинкарнацию СЭВа, пусть даже в удобной для участников идейной упаковке возрождения альянса «великих» Польши, Венгрии и Литвы.
п.с. Они играют ,а мы угадываем и рвем волосы по поводу ушедшей молодости и мечт.И так возможно было ,и так ..Кто ругает Библию,кто Маркса ,кто Путина -а потом :”Ваше время истекло”
И да ,таки сколько у вас на счету млрд дол или биткоинов ,чтобы на что-то влиять..