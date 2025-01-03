С 28 декабря 2024 г. по 3 января 2025 г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, завод по производству пороховых зарядов, инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов, базы горючего, цеха сборки, места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника семи механизированных, трех десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад теробороны. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили свыше 3130 военнослужащих, четыре танка, пять боевых машин пехоты, семь бронетранспортеров и 51 боевая бронированная машина. Уничтожены 121 автомобиль, 28 орудий полевой артиллерии и шесть станций радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике танковой, четырех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и двух бригад нацгвардии. Отразили 35 контратак штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял более 3175 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, девять бронетранспортеров, в том числе семь М113 производства США и четыре другие боевые бронированные машины. Уничтожены 36 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из них 13 производства стран НАТО, восемь станций радиоэлектронной борьбы и 11 складов боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух мотопехотных, пехотной, двух аэромобильных бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили восемь контратак противника.

За неделю на данном направлении ВСУ потеряли до 1745 военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, в том числе «Bradley» производства США, три бронетранспортера, включая «Saxon» производства Великобритании и два М113 производства США, четыре другие боевые бронированные машины, семь автомобилей и девять орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.



▫️ В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Новотроицкое и Новооленовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение подразделениям танковой, шести механизированных, двух мотопехотных, егерской, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и штурмовой бригады национальной полиции Украины. Отражены 85 контратак противника.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 2750 военнослужащих, семь танков, из них три «Leopard» производства ФРГ, 10 боевых машин пехоты, включая «Bradley» производства США, 13 бронетранспортеров, в том числе четыре М113 американского производства и 16 других боевых бронированных машин. Уничтожены 26 автомобилей и 28 орудий полевой артиллерии.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям танковой, трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили 14 контратак штурмовых групп.

Противник потерял до 1155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 26 автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, из них пять 155 мм самоходных артиллерийских установок «Paladin» производства США.



▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, 30 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.



▫️ В течение недели на линии боевого соприкосновения взяты в плен 46 украинских военнослужащих.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и «Ураган», а также 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.



▫️ Силами Черноморского флота уничтожены 11 безэкипажных катеров.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 651 самолет, 283 вертолета, 39207 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20208 танков и других боевых бронированных машин, 1505 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20163 орудия полевой артиллерии и минометов, 29832 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России