С января 2022 года схемы и программы развития для электроэнергетики России разрабатываются Системным оператором. Системный оператор на основе собственного анализа обнаруживает грядущий в том или ином энергетическом регионе дефицит генерирующих мощностей, минэнерго утверждает такой прогноз, разрабатывает условия конкурса отбора мощностей и договора о предоставлении мощности, но не имеет никаких полномочий принудить частного инвестора в этом конкурсе участвовать. Если на конкурс никто не явился, минэнерго не имеет право обойтись без него, договорившись в индивидуальном порядке с какой-либо контролируемой государством энергетической компанией – только право проводить конкурс еще пару раз.

То, что при этом летят к чертовой бабушке все предусмотренные сроки ввода в эксплуатацию – никому не интересно, инструкции ФАС намного важнее потребностей экономики и физических лиц. Почему? Потому, что все положения либеральной доктрины экономики в данном конкретном случае – на месте. Государство не должно быть непосредственным участником экономической деятельности, все права – у эффективного частного собственника и так далее.

То, что вот эти конкурсы просто убивают время – никому не интересно, ФАС цепляется за любую возможность наращивать конкурентную среду. Ехать? Черта с два – важнее шашечки, их размер и утвержденный колер.

Менять положения законодательства? Хм, а пиар у депутатов за такую работу будет? Нет? Не интересно.

@geonrgru

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. С января 2022 года Системный оператор отвечает за разработку схем развития электроэнергетики России и прогнозирование дефицита мощностей.

2. Минэнерго утверждает прогнозы и организует конкурсы, но не может заставить частных инвесторов участвовать в них.

3. При отсутствии участников конкурса министерство не может напрямую договориться с государственными компаниями, а должно проводить повторные конкурсы.

4. Строгое следование либеральной экономической доктрине и требованиям ФАС ставится выше практических потребностей экономики и населения.

5. Законодатели не заинтересованы в изменении ситуации из-за отсутствия политических выгод.

Вывод:

Статья критикует существующую систему развития электроэнергетики в России, где формальное соблюдение правил конкуренции и либеральных принципов ("шашечки") превалирует над практической необходимостью своевременного развития энергетической инфраструктуры ("ехать"). Бюрократические процедуры и отсутствие гибкости в законодательстве создают препятствия для эффективного решения проблемы дефицита генерирующих мощностей, а отсутствие политической воли к изменениям консервирует эту ситуацию.