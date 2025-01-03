О времени и о себе. Николай Рубцов (1986)
О времени и о себе. Николай Рубцов
Год производства: 1986
Его называли "блистательной надеждой русской поэзии". Лирический поэт, которого в полной мере можно назвать народным, Николай Рубцов занял достойное место среди классиков нашей литературы. В фильме-концерте "О времени и о себе" стихотворения Николая Рубцова и песни на его стихи исполняет артист театра им.Ермоловой Георгий Назаренко. (Г.Назаренко – автор песен на тексты Н.Рубцова).
Главная редакция литературно-драматических программ 1986
Автор сценария – Андрей Тюпкин
Режиссер – Маргарита Тюпкина
Оператор – Юрий Назаров
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