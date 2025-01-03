24 декабря 2024 года под руководством доктора философских наук М. В. Попова состоялось пятое в 2024–2025 учебном году занятие кружка любителей гегелевской диалектики по теме «Категория противоречия в «Науке логики» Гегеля». Следующее занятие 11 февраля 2025 года.Словарь материалистически понимаемых категорий диалектики: https://cloud.mail.ru/public/7S6F/f9MZdZSyGВсе записи занятий кружка диалектики текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7Ipff2M-mkNeRN4HquKau6Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpUhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4Xhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_Chttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yzahttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xUhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgNhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIBhttps://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX

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Комментарий редакции

Тезисы лекции:

1. Противоречие как центральная категория:

– Диалектика — это наука о противоречиях.

– Все категории Гегеля, такие как становление, изменение, форма и содержание, основаны на единстве противоположностей.

2. Противоречие в процессе становления:

– Становление — это единство бытия и ничто.

– Возникновение и исчезновение также представляют собой противоречивые процессы.

3. Вездесущность противоречий:

– Противоречия пронизывают все аспекты бытия, включая труд, общественные отношения и историческое развитие.

– Любая деятельность, будь то производственная или теоретическая, связана с разрешением противоречий.

4. Социализм и коммунизм:

– Противоречия присутствуют на всех этапах общественного развития, включая социализм и коммунизм.

– Они являются движущей силой прогресса, а их разрешение — основой для движения вперёд.

5. Практическое применение:

– Разрешение противоречий требует усилий, средств и целенаправленных действий.

– Без понимания противоречий невозможно добиться эффективного прогресса.

6. Этика и ответственность:

– Противоречия между интересами рабочего класса и буржуазии требуют осознанного выбора методов их разрешения в интересах большинства.

– Ленинский подход предполагает активную борьбу с противоречиями через решительные действия.

Выводы:

- Противоречие — это основополагающий принцип диалектики и метод познания.

- Диалектика учит видеть и разрешать противоречия, что важно для понимания изменений в природе, обществе и мышлении.

- Разрешение противоречий должно быть направлено на прогресс и улучшение условий жизни трудящихся.

- Понимание и применение диалектики требует анализа реальных противоречий в жизни и активных действий для их преодоления.