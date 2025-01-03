Кружок диалектики (2024–2025). 05. «Категория противоречия в «Науке логики» Гегеля». М. В. Попов.
24 декабря 2024 года под руководством доктора философских наук М. В. Попова состоялось пятое в 2024–2025 учебном году занятие кружка любителей гегелевской диалектики по теме «Категория противоречия в «Науке логики» Гегеля». Следующее занятие 11 февраля 2025 года.
Словарь материалистически понимаемых категорий диалектики: https://cloud.mail.ru/public/7S6F/f9MZdZSyG
Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7Ipff2M-mkNeRN4HquKau6
Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX
Звуковые дорожки видеоканала ФРА: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j
Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии главному редактору видеоканала Сергею Тюленеву на почту atypus@mail.ru
Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
_______________________________________________
Комментарий редакции
Тезисы лекции:
1. Противоречие как центральная категория:
– Диалектика — это наука о противоречиях.
– Все категории Гегеля, такие как становление, изменение, форма и содержание, основаны на единстве противоположностей.
2. Противоречие в процессе становления:
– Становление — это единство бытия и ничто.
– Возникновение и исчезновение также представляют собой противоречивые процессы.
3. Вездесущность противоречий:
– Противоречия пронизывают все аспекты бытия, включая труд, общественные отношения и историческое развитие.
– Любая деятельность, будь то производственная или теоретическая, связана с разрешением противоречий.
4. Социализм и коммунизм:
– Противоречия присутствуют на всех этапах общественного развития, включая социализм и коммунизм.
– Они являются движущей силой прогресса, а их разрешение — основой для движения вперёд.
5. Практическое применение:
– Разрешение противоречий требует усилий, средств и целенаправленных действий.
– Без понимания противоречий невозможно добиться эффективного прогресса.
6. Этика и ответственность:
– Противоречия между интересами рабочего класса и буржуазии требуют осознанного выбора методов их разрешения в интересах большинства.
– Ленинский подход предполагает активную борьбу с противоречиями через решительные действия.
Выводы:
- Противоречие — это основополагающий принцип диалектики и метод познания.
- Диалектика учит видеть и разрешать противоречия, что важно для понимания изменений в природе, обществе и мышлении.
- Разрешение противоречий должно быть направлено на прогресс и улучшение условий жизни трудящихся.
- Понимание и применение диалектики требует анализа реальных противоречий в жизни и активных действий для их преодоления.