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Кружок диалектики (2024–2025). 05. «Категория противоречия в «Науке логики» Гегеля». М. В. Попов.

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24 декабря 2024 года под руководством доктора философских наук М. В. Попова состоялось пятое в 2024–2025 учебном году занятие кружка любителей гегелевской диалектики по теме «Категория противоречия в «Науке логики» Гегеля». Следующее занятие 11 февраля 2025 года.
Словарь материалистически понимаемых категорий диалектики: https://cloud.mail.ru/public/7S6F/f9MZdZSyG
Все записи занятий кружка диалектики текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7Ipff2M-mkNeRN4HquKau6
Записи занятий кружка диалектики за предыдущие годы:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4bvuzX6I_NfqR6Y-ozBcpU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7-3mW1HI6o1jpxAIMTm9I0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7TqKA23mg3EK8wShacxo4X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6Rzn10hNKv0nwerODrJx_C
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7jFHLltQ4QMbLN4a-vbMHJ
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6mkX5-Xnd3dx_hARPPjOt2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO69MpF1jNPc4L7PUzj_8Yza
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4wRiFQdcWCqyqXtIF9V7xU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7RE7XKwlRkOyuqkQHPJdgN
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO6cfC-Cv_vPp-sebD0jErIB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO7MMbOWmhbKBrx9cqD8nPAX

Звуковые дорожки видеоканала ФРА: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии главному редактору видеоканала Сергею Тюленеву на почту atypus@mail.ru

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
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Комментарий редакции

Тезисы лекции: 

1. Противоречие как центральная категория: 
   – Диалектика — это наука о противоречиях. 
   – Все категории Гегеля, такие как становление, изменение, форма и содержание, основаны на единстве противоположностей. 

2. Противоречие в процессе становления: 
   – Становление — это единство бытия и ничто. 
   – Возникновение и исчезновение также представляют собой противоречивые процессы. 

3. Вездесущность противоречий: 
   – Противоречия пронизывают все аспекты бытия, включая труд, общественные отношения и историческое развитие. 
   – Любая деятельность, будь то производственная или теоретическая, связана с разрешением противоречий. 

4. Социализм и коммунизм: 
   – Противоречия присутствуют на всех этапах общественного развития, включая социализм и коммунизм. 
   – Они являются движущей силой прогресса, а их разрешение — основой для движения вперёд. 

5. Практическое применение: 
   – Разрешение противоречий требует усилий, средств и целенаправленных действий. 
   – Без понимания противоречий невозможно добиться эффективного прогресса. 

6. Этика и ответственность: 
   – Противоречия между интересами рабочего класса и буржуазии требуют осознанного выбора методов их разрешения в интересах большинства. 
   – Ленинский подход предполагает активную борьбу с противоречиями через решительные действия. 

Выводы: 

- Противоречие — это основополагающий принцип диалектики и метод познания. 
- Диалектика учит видеть и разрешать противоречия, что важно для понимания изменений в природе, обществе и мышлении. 
- Разрешение противоречий должно быть направлено на прогресс и улучшение условий жизни трудящихся. 
- Понимание и применение диалектики требует анализа реальных противоречий в жизни и активных действий для их преодоления.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y4fLT7CZseI
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