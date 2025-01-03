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Альтернативный глобализационный сценарий

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Александр Евгеньевич Усанин:
Писатель, общественный деятель, социальный философ, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества.

Генеральный директор АНО «Возрождение Земли»

Целями деятельности АНО «Возрождение Земли» являются: предоставление услуг в сфере сохранения и восстановления плодородного слоя Земли, защита традиционных ценностей, содействие нравственному развитию человека.

Мы осуществляем нашу деятельность как очно: на конференциях, мероприятиях, акциях, так и онлайн, посредством проведения вебинаров, записи видео лекций, публикации просветительских материалов.

Если вы поддерживаете наши идеи и ценности – будем рады сотрудничеству!

Наш сайт: ВозрождениеЗемли.РФ

Вы можете принять участие в нашей работе, в том числе поддержав нас финансово.

Банковские реквизиты:

Название организации: АНО «ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗЕМЛИ» (АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СОДЕЙСТВИЕ ВОЗРОЖДЕНИЮ ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ ЗЕМЛИ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ ЧЕЛОВЕКА")

Юридический адрес организации
127030, РОССИЯ, Г.МОСКВА, УЛ НОВОСЛОБОДСКАЯ, Д 20, П. 26/1/2,
ИНН 9707032980,
КПП 770701001,
ОГРН/ОГРНИП 1247700484228,
Расчетный счет 40703810100000742881,
Банк АО «ТБанк»,
ИНН банка 7710140679,
БИК банка 044525974,
Корреспондентский счет банка 30101810145250000974,
Юридический адрес банка
127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26
Назначение платежа: «На уставную деятельность»

Другой вариант перевода: на карту Т-Банка 2200 7013 3030 8492 (карта Автономной некоммерческой организации "Содействие возрождению плодородного слоя Земли и нравственному развитию человека") Назначение платежа: «На уставную деятельность».

Оказать помощь лично Александру Евгеньевичу Усанину: карта Т-банка 2200701720218012

Все книги Александра Усанина доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

Личный сайт автора: https://usanin.com
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#кризис #экономика #Усанин

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Россия как иммунитет планеты: Россия выполняет миссию защиты справедливости на планете, не ограничиваясь национальными интересами.
2. Идеологическая особенность русских: Русские придерживаются наднациональной идеи, ставящей цель осчастливить человечество в целом.
3. Критика современной экономики: Хрематистика (погоня за прибылью) противопоставляется истинной экономике, ориентированной на благополучие людей.
4. Намеренное устаревание товаров: Производство вещей с ограниченным сроком службы наносит огромный экологический и экономический ущерб.
5. Уничтожение плодородных земель: Химическое земледелие и эрозия почв приводят к катастрофической потере чернозема в России и мире.
6. Альтернатива глобализации: Необходима новая модель, основанная на устойчивости, восстановлении почв и отказе от устаревания товаров.
7. Духовное развитие как основа общества: Общество должно быть основано на нравственности и морали, развивая человеческий и божественный типы психики.
8. Важность раздельного обучения: Исторически раздельное обучение мальчиков и девочек способствовало нравственному и духовному воспитанию.
9. Роль женщины в обществе: Женщина важна как хранительница семьи, рождающая и воспитывающая новое поколение.
10. Противостояние деградации: Критика современного мира, где материальные ценности превалируют над духовными и нравственными.

Вывод:

Современный мир сталкивается с многочисленными вызовами, связанными с экологией, экономикой и моральной деградацией. Россия, благодаря своим историческим и культурным особенностям, имеет потенциал стать лидером альтернативного глобализационного сценария, основанного на устойчивом развитии, восстановлении природных ресурсов и нравственном воспитании общества.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=tkBTNTRL7qg
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