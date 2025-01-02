Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, семи механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гончаровка, Дарьино, Замостье, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Марьевка, Махновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Погребки, Старая Сорочина и Суджа.



▫️ Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Веселовка, Гуево, Заолешенка, Лебедевка, Мирный, Михайловка, Никольский, Русское Поречное, Свердликово, а также Беловоды, Водолаги, Журавка и Павловка в Сумской области.



▫️ За сутки потери ВСУ составили более 580 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, два артиллерийских орудия, зенитная установка и 36 автомобилей.



▫️ Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 47040 военнослужащих, 263 танка, 204 боевые машины пехоты, 144 бронетранспортера, 1390 боевых бронированных машин, 1316 автомобилей, 339 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 14 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 83 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 28 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.



Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России