Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Сосновка, Покаляное и Вильча Харьковской области.

Противник потерял до 40 военнослужащих, автомобиль и три 122 мм гаубицы Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Зеленый Гай Харьковской области, Терны и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили шесть контратак штурмовых групп ВСУ.

Потери противника составили свыше 460 военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, 122 мм гаубица Д-30, две 155 мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства и «Богдана». Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD» и склад боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дальнее, Часов Яр, Северск и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили четыре контратаки штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, боевую бронированную машину «Kirpi» турецкого производства, пикап, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Зверево, Андреевка, Срибное, Тарасовка, Шевченко и Воздвиженка Донецкой Народной Республики. Отражены 13 контратак вооруженных формирований ВСУ.

Противник потерял до 240 военнослужащих, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, в том числе М113 производства США, боевые бронированные машины «Kirpi» турецкого производства и «Козак», автомобиль, два 152 мм орудия Д-20 и 122 мм гаубицу Д-30.



▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Времевка и Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы противника.

Потери ВСУ составили свыше 160 военнослужащих, четыре автомобиля, боевая бронированная машина HMMWV и 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новокаменка Днепропетровской области, Степное, Антоновка Херсонской области и города Херсон.

ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и три автомобиля. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.



▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 97 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 651 самолет, 283 вертолета, 39144 беспилотных летательных аппарата, 590 зенитных ракетных комплексов, 20137 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20134 орудия полевой артиллерии и минометов, 29701 единица специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России