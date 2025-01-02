Недавно коллега "Русский инженер" отмечал новость о поступлении в подразделения бригады ударных БПЛА Мадьяра FPV-дронов с управлением по оптоволокну.



В части ожидаемой перспективы масштабирования проблемы "Русский инженер" указывал:



"Для понимания ситуации, речь может идти о десятках, а то и под сотню тысяч таких дронов у ВСУ, в конце февраля – мае. Это исходя из анализа количества заказов в КНР".



Об этом же говорит сейчас и Александр Харченко (тг-канал "Свидетели Байрактара"):



"Противник заказал огромное количество оптоволоконных катушек в Китае. Совсем скоро украинские дроны на оптоволокне станут массовым явлением на фронте".



Нюанс в том, что FPV-дроны на оптоволокне уже весьма активно пошли в дело. В частности, по информации с земли, на южном участке Покровского направления (где, среди прочего, работают подразделения бригады Мадьяра) в районе Новотроицкого противник практически полностью перешёл на оптоволокно. РЭБ не работает, участок дороги от Жёлтого до Новопустынки буквально забит сожжёной техникой. Есть и боевая, включая танки, но по большей части – автомашины и малые транспортные средства подвоза и эвакуации. Причём этих дронов уже достаточно много – летают с интервалами чуть не каждые пять минут по дороге и ищут цели.



Т.е. по факту жареный петух уже подкрался и уклюнул. Цена вопроса – очередные необязательные потери в людях и технике. Наша сторона в лице Алексея Чадаева и его НПЦ "Ушкуйник" опередила противника в выводе оптоволокна на фронт, симметричный ответ противника был абсолютно ожидаем (исключительно вопрос времени), но вот адекватной подготовки к этому ожидаемому ответу не наблюдается.



Речь в данном случае далеко не только про вопросы стрелковки, которая в принципе в состоянии худо-бедно выручать пехоту (на эту тему, считаю, имеет смысл поговорить отдельно). Но пехота на своих двоих, даже при наличии тележек, никак не вывезет фронтовую логистику, включая подвоз мин и снарядов. Плюс штурмовой пехоте в том или ином качестве нужна броня. Обеспечить же результативный огонь в движении с брони или из автотранспорта крайне затруднительно, тем более что дроны-камикадзе на оптоволокне без особых сложностей могут заходить на атаку невысоко от земли, и тогда их сложнее заметить с брони или изнутри автомашин.



Противник же с оптоволокном в самую первую очередь ориентирован именно на выбивание любых единиц нашей боевой и транспортной техники. И вот эта наша техника оказалась (внезапно!) критически уязвима для этих ПТУРоподобных дронов, тогда как в определённой степени повысить выживаемость как минимум бронетехники и автомашин (с багги и квадроциклами сложнее) можно было бы их осараиванием каркасами с капроновыми сетками.



Плюс ко всему, встаёт вопрос проактивной работы по выявлению и подавлению позиций операторов. Насколько я понимаю, вопрос этот до сих пор остаётся проблемным даже применительно к позициям операторов обычных FPV-дронов, а в случае с оптоволокном возможности РЭР и РТР сокращаются. Однако если подходить к делу грамотно и комплексно, то, подозреваю, всё-таки можно найти варианты.



Проблема реально серьёзная и требует экстренных мер. Гудвин, к сожалению, уже никому не сможет выдать мозги, но есть же ещё специалисты, которых можно (и нужно!) послушать (а не пытаться тупо монополизировать тему оптоволокна). Иначе умоемся. В общем, уже начинаем умываться.

@philologist_zov