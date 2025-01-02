С учётом того, что враги смогли установить дистанционно управляемую турель для пулемета, вопрос доведения до ума пусковых установок зенитных ракет, был лишь вопросом времени. Это следствие показавшей свою эффективность перехвата БЭКов с помощью вертолётов. Пока они были просто камикадзе, это было крайне эффективно и позволило устранить фактор БЭКов (промолчим, чего это не начали делать ещё в 22м, ибо слова в голову лезут в основном нецензурные). Но полгода тишины вертолетный перехват над Чёрным морям нам обеспечил. Но рано или поздно надо было быть готовыми к следующему шагу противника, они не особо скрывали способы борьбы с вертолётами.

А следовательно, необходимо переходить к перехвату БЭКов с помощью ФПВ дронов или ПТУРов, которые могут спокойно работать за пределами досягаемости ПЗРК и эрзац зениток из ракет Воздух – воздух. Плюс необходимо устанавливать на вертушки БКО, как на Ка-52.

И далее, стоит учитывать, что враг готовит следующий шаг, это использование ракеты АIM-120 с пусковой на БЭКах, которая собственно РЛ головой самонаведения сможет работать на довольно значительную дальность и наводится не на ИК излучение. Для этого необходимо заранее продумывать систему постановки активных помех, благо мощного радара на БЭКах не разместить.

И в целом, в данном случае противник показывает урок, как можно даже не имея флота, причинять ущерб, действовать против берега. В связи с этим большой вопрос, почему с нашей стороны нет активного применения, наработки опыта? Да, в варианте камикадзе, нам БЭКи не особо нужны, для них нет целей, но против прибрежных объектов на берегу, против летательных аппаратов врага возле побережья – ничего не мешает делать многоразовые БЭКи (это позволяет снизить проблему отсутствия своей связи, устанавливая дорогую Кумету, как альтернативу Старлинку). На борту можно размещать ПТУРы, ПЗРК, ФПВ дроны, наносить удары по местам базирования ВМС ВСУ, по ЗРК ПВО в момент атаки наших калибров (как раз раскрываются все скрытые позиции и тут же можно наносить по ним удары ФПВ с теплаками), минировать выходы из гавани, прикрывать высадки ДРГ.

Последнее, вообще отличная возможность оттянуть большое количество войск для охраны береговой полосы. При этом длина побережья довольно значительная, для высадки в Буджаке удобных мест множество, и население там очень лояльное нам. То есть можно делать схроны для подполья, проводить диверсии, и вынудить ВСУ снять несколько бригад с фронта.

Флот очевидно нуждается в возрождении агрессивного наступательного духа, способности действовать с огоньком и смекалкой. Ведь прячась за бонами в бухтах, победы на море достичь невозможно. Тем более получить самый современный, крайне необходимый опыт для флота, сделать выводы и скорректировать развитие.

Русский Инженер

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Противник усовершенствовал БЭКи (безэкипажные катера), оснастив их зенитными ракетами в ответ на успешный перехват вертолётами.

2. Необходимы новые методы противодействия:

– Использование ФПВ дронов и ПТУРов за пределами досягаемости ПЗРК

– Оснащение вертолётов бортовыми комплексами обороны (БКО)

3. Ожидается дальнейшее развитие угрозы:

– Возможное использование ракет AIM-120 на БЭКах

– Необходимость разработки систем активных помех

4. Отмечается недостаточное встречное развитие собственных БЭКов для:

– Ударов по прибрежным объектам

– Противодействия авиации противника

– Минирования акватории

– Поддержки диверсионных операций

Выводы:

1. Противник демонстрирует эффективное применение асимметричных методов ведения морской войны без классического флота.

2. Наблюдается недостаточное развитие собственных беспилотных морских систем, что ограничивает возможности противодействия и ведения активных операций.

3. Существует необходимость пересмотра оборонительной тактики флота в пользу более активных и инновационных методов ведения боевых действий на море.

4. Текущая ситуация требует срочного развития средств противодействия беспилотным морским системам и создания собственных аналогичных систем.