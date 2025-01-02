По-мирски это называется осознанность и серьезность. По-аскетически – трезвение
Мне подарили книжечку Митр. Антония Сурожского. В ней проповеди на Новый год, произнесенные с 1969 по 2001 годы. Говорил Владыка коротко, поэтому книжечка маленькая, на один зуб. Так Бродский в Рождество старался писать по стихотворению, и за много лет сложился Рождественский сборник.
В один из праздников Владыка говорил о том, что недавно читал о переписке Достоевского со своим братом Михаилом. Там, в одном из писем Федор Михайлович вспоминает свой опыт стояния на плахе в ожидании смерти. Более подробно он говорит об этом в "Идиоте" или когда анализирует "Один день приговоренного к смерти" Гюго.
В тот страшный день время для Достоевского приобрело особое значение и протяженность. Утром смертник думает: "Еще полдня поживу". И по дороге на эшафот думает: "Еще минут пятнадцать жить буду". И мир при этом так прекрасен, что эту красоту почти невозможно выдержать.
Вот слова из романа "Идиот": "Что если бы не умирать! Что если бы воротить жизнь, – какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял. Каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил"
На этом и останавливает свой и наш взгляд митр. Антоний. Он говорит, что время, это такое богатство, которое нигде не купишь. А мы умудряемся жить без всякого внимания к ценности этого сокровища. И бывает такой один день, когда человек проживает внутри него словно целую жизнь: драматично, насыщено, умно. Это может быть и боль, и счастье. Так что потом можно будет написать книгу или снять фильм про этот один день. "Один день Ивана Денисовича" или "Утомленные солнцем" (там все действие протекает с утра до вечерней зорьки). Только один день. А можно прожить год и ничего не вспомнить.
По-мирски это называется осознанность и серьезность. По-аскетически – трезвение. Так или иначе, это умное внимание к происходящему. И благодаря этому умному вниманию, жизнь не сможет быть пустой и однообразной. И человек не будет тосковать, выдумывая себе сомнительные развлечения.
Протоиерей Андрей Ткачёв
Комментарий редакции
Основные тезисы:
1. Митрополит Антоний Сурожский в своих новогодних проповедях обращается к переписке Достоевского, где писатель делится опытом ожидания смертной казни.
2. В момент ожидания смерти Достоевский особенно остро осознал ценность каждой минуты жизни и красоту мира вокруг.
3. В романе "Идиот" Достоевский выражает мысль о том, как бы он ценил каждое мгновение жизни, если бы получил второй шанс.
4. Митрополит Антоний подчеркивает, что время – это уникальное богатство, которое невозможно купить, но люди часто не осознают его ценности.
5. Один день может быть наполнен таким глубоким смыслом и содержанием, что становится равным целой жизни, в то время как годы могут пройти бессмысленно и пусто.
Вывод:
Статья призывает к осознанному проживанию каждого момента жизни. Автор через примеры из литературы и духовные размышления показывает, что подлинная полнота жизни достигается не количеством прожитых дней, а глубиной их проживания и осмысления. Это достигается через "умное внимание к происходящему", которое в светском понимании называется осознанностью, а в духовном – трезвением. Такой подход к жизни делает её насыщенной и осмысленной, избавляя от пустоты и потребности в поверхностных развлечениях.
Расширенный вывод:
Статья отца Андрея Ткачёва через пример Достоевского и размышления митрополита Антония Сурожского поднимает важный вопрос о ценности каждого момента жизни и нашей способности проживать его осознанно. Этот вопрос имеет несколько уровней понимания:
Физиологический уровень:
- Мозг человека эволюционно настроен на энергосбережение и автоматизацию действий
- В привычной обстановке он стремится действовать по отработанным нейронным связям
- Постоянное удержание внимания требует значительных энергетических затрат
- При усталости естественно возникает тяга к простым удовольствиям и развлечениям
Психологический уровень:
- Человек часто уходит от реальности в мир фантазий и желаний
- Неудовлетворенность настоящим моментом ведет к постоянному ожиданию будущего
- Завышенные ожидания от жизни создают разрыв между реальностью и желаемым
- Это порождает страдание и еще большее стремление к уходу от действительности
Христианское решение:
- Трезвение как способность видеть реальность без искажений собственных желаний
- Развитие смирения, простоты и скромности для снижения завышенных требований к миру
- Отказ от эгоистических желаний "для себя" в пользу следования воле Божией
- Обретение способности видеть красоту и ценность каждого момента жизни
Таким образом, христианская практика трезвения предлагает глубокое решение проблемы невнимательности к жизни не через борьбу с естественными механизмами психики, а через преображение самого отношения человека к реальности. Когда человек освобождается от плена собственных желаний и фантазий, он обретает способность быть по-настоящему внимательным к каждому моменту жизни, находя в нем отражение божественной красоты и смысла.
Умер Виктор Алкснис: https://www.rbc.ru/politics/02/01/2025/6775aa539a79470e3e7afe3d?from=from_main_13