Мне подарили книжечку Митр. Антония Сурожского. В ней проповеди на Новый год, произнесенные с 1969 по 2001 годы. Говорил Владыка коротко, поэтому книжечка маленькая, на один зуб. Так Бродский в Рождество старался писать по стихотворению, и за много лет сложился Рождественский сборник.

В один из праздников Владыка говорил о том, что недавно читал о переписке Достоевского со своим братом Михаилом. Там, в одном из писем Федор Михайлович вспоминает свой опыт стояния на плахе в ожидании смерти. Более подробно он говорит об этом в "Идиоте" или когда анализирует "Один день приговоренного к смерти" Гюго.

В тот страшный день время для Достоевского приобрело особое значение и протяженность. Утром смертник думает: "Еще полдня поживу". И по дороге на эшафот думает: "Еще минут пятнадцать жить буду". И мир при этом так прекрасен, что эту красоту почти невозможно выдержать.

Вот слова из романа "Идиот": "Что если бы не умирать! Что если бы воротить жизнь, – какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял. Каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил"

На этом и останавливает свой и наш взгляд митр. Антоний. Он говорит, что время, это такое богатство, которое нигде не купишь. А мы умудряемся жить без всякого внимания к ценности этого сокровища. И бывает такой один день, когда человек проживает внутри него словно целую жизнь: драматично, насыщено, умно. Это может быть и боль, и счастье. Так что потом можно будет написать книгу или снять фильм про этот один день. "Один день Ивана Денисовича" или "Утомленные солнцем" (там все действие протекает с утра до вечерней зорьки). Только один день. А можно прожить год и ничего не вспомнить.

По-мирски это называется осознанность и серьезность. По-аскетически – трезвение. Так или иначе, это умное внимание к происходящему. И благодаря этому умному вниманию, жизнь не сможет быть пустой и однообразной. И человек не будет тосковать, выдумывая себе сомнительные развлечения.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Митрополит Антоний Сурожский в своих новогодних проповедях обращается к переписке Достоевского, где писатель делится опытом ожидания смертной казни.

2. В момент ожидания смерти Достоевский особенно остро осознал ценность каждой минуты жизни и красоту мира вокруг.

3. В романе "Идиот" Достоевский выражает мысль о том, как бы он ценил каждое мгновение жизни, если бы получил второй шанс.

4. Митрополит Антоний подчеркивает, что время – это уникальное богатство, которое невозможно купить, но люди часто не осознают его ценности.

5. Один день может быть наполнен таким глубоким смыслом и содержанием, что становится равным целой жизни, в то время как годы могут пройти бессмысленно и пусто.

Вывод:

Статья призывает к осознанному проживанию каждого момента жизни. Автор через примеры из литературы и духовные размышления показывает, что подлинная полнота жизни достигается не количеством прожитых дней, а глубиной их проживания и осмысления. Это достигается через "умное внимание к происходящему", которое в светском понимании называется осознанностью, а в духовном – трезвением. Такой подход к жизни делает её насыщенной и осмысленной, избавляя от пустоты и потребности в поверхностных развлечениях.

Расширенный вывод:

Статья отца Андрея Ткачёва через пример Достоевского и размышления митрополита Антония Сурожского поднимает важный вопрос о ценности каждого момента жизни и нашей способности проживать его осознанно. Этот вопрос имеет несколько уровней понимания:

Физиологический уровень:

- Мозг человека эволюционно настроен на энергосбережение и автоматизацию действий

- В привычной обстановке он стремится действовать по отработанным нейронным связям

- Постоянное удержание внимания требует значительных энергетических затрат

- При усталости естественно возникает тяга к простым удовольствиям и развлечениям

Психологический уровень:

- Человек часто уходит от реальности в мир фантазий и желаний

- Неудовлетворенность настоящим моментом ведет к постоянному ожиданию будущего

- Завышенные ожидания от жизни создают разрыв между реальностью и желаемым

- Это порождает страдание и еще большее стремление к уходу от действительности

Христианское решение:

- Трезвение как способность видеть реальность без искажений собственных желаний

- Развитие смирения, простоты и скромности для снижения завышенных требований к миру

- Отказ от эгоистических желаний "для себя" в пользу следования воле Божией

- Обретение способности видеть красоту и ценность каждого момента жизни

Таким образом, христианская практика трезвения предлагает глубокое решение проблемы невнимательности к жизни не через борьбу с естественными механизмами психики, а через преображение самого отношения человека к реальности. Когда человек освобождается от плена собственных желаний и фантазий, он обретает способность быть по-настоящему внимательным к каждому моменту жизни, находя в нем отражение божественной красоты и смысла.