Предприятие ОДК-Пермские моторы — один из лидеров авиационного двигателестроения России. В современных цехах изготавливают первый отечественный двигатель нового поколения ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21-310. В Перми создали и выпускают двигатель четвертого поколения ПС-90А для самолетов Ильюшина и Туполева. ПС-90А совмещает в себе высокую надежность, экономичность и экологичность.

История завода начинается в 1930-х годах, когда было принято решение создать моторостроительное производство, ставшее в последствии сердцем авиационного двигателестроения страны. Это амбициозное начинание стало основой для будущих побед. Во времена Великой Отечественной войны на заводе наладили массовый выпуск авиационных двигателей, обеспечив СССР превосходство в небе.

Чтобы узнать, как ОДК-Пермские моторы прошли путь от первых поршневых моторов до современных двигателей, мы отправились в музей предприятия. Все детали и интересные факты — в нашем видео. Приятного просмотра!

Комментарий редакции

Основные темы выпуска:

1. История основания и развития моторостроительного предприятия в Перми.

2. Производство авиационных двигателей во время Великой Отечественной войны, включая двигатель М-82.

3. Роль молодых работников и подростков на производстве в годы войны.

4. Вклад предприятия в развитие авиации и начало "Золотого века авиации" в СССР.

5. Успехи в создании поршневых и турбореактивных двигателей, включая инновации в двигателях двухконтурного типа.

6. Развитие газотурбинных технологий и их применение в авиации и энергетике.

7. Социальная роль предприятия: обеспечение жильем, образованием и инфраструктурой.

8. Участие предприятия в ракетной программе и создание двигателей для тяжелых ракет.

9. Современные технологии, включая 3D-печать авиационных деталей.

10. Перспективы развития предприятия, включая двигатель ПД-35.

Вывод:

Пермское моторостроительное предприятие сыграло ключевую роль в развитии отечественной авиации и ракетостроения, демонстрируя высокий уровень инженерных решений и социальной ответственности. Оно продолжает развиваться, осваивая новые технологии и создавая продукцию мирового уровня.