Канал @voin_dv опубликовал видео с трофейной нашлемной камеры штурмовика ВСУ, запечатлевшей последние минуты в его жизни. На кадрах, достойных хорошего триллера, он сошелся в рукопашном бою с бойцом из России.



«Выдвигаюсь на зачистку, иду к следующему дому», – передает в рацию всушник. Перехватывает поудобнее какой-то навороченный заморский автомат и крадучись приближается к воротам в заборе частного дома. Несколько секунд «контроллит» окно в одноэтажной хозпостройке. Медленно начинает движение и получает несколько одиночных из того самого окна.



Всушник, вскрикивает, падает, открывает ответный огонь. В кадр попадает его рука, покрытая каплями крови. Ранен. Боец быстро ориентируется, выхватывает гранату дергает кольцо и, прижавшись к стене постройки, закидывает ее внутрь. Всушник поворачивается на 180 градусов и, нос к носу, сталкивается с выбежавшим наружу русским солдатом. Судя по шеврону на груди, из Якутии. Тот успевает выстрелить мимо, после чего начинается жестокая рукопашная.



«Ах ты, сука, на мою родину пришел?» – всушник прет на нашего как танк, выхватывает у него автомат и отбрасывает в сторону. Бой тут же переходит в партер. Якут, оказавшись снизу, выхватывает нож и наудачу тычет врага куда-то в бок. Хохол вскрикивает, нашему удается забраться сверху. Всушник выхватывает свой нож и торопливо тычет нашего в плечи и шею. Якуту удается перехватить руку с ножем за лезвие, после чего он пускает в ход зубы. Лишившись оружия, противник обрек себя на смерть.



Добивающие удары остаются за кадром. Лишь капли крови падают на землю. Но, судя по всему, нашему израненному и обессиленному бойцу не удается нанести смертельный удар. Тогда враг берет нашего за руку с ножом и показывает куда ударить. Якут встает на одно колено, и завершает бой.



«Все, мама, прощай», – выдыхает поверженный всушник. – Подожди, дай я спокойно умру, ты же мне все вскрыл. Дай немного отдышусь, сильно больно. Дай я уйду спокойно, не трожь меня».



Наш встает и, тяжело дыша, уходит из кадра. «Спасибо тебе. Ты был лучшим бойцом в мире. Лучше меня» – бормочет всушник.



«Прощай брат», – отвечает якут, поднимая автомат «Не надо!» успевает сказать противник перед тем, как контрольный выстрел завершает запись этого видео. Одно из главных правил этой войны – подранков во время штурмов оставлять за собой нельзя.



"Я только раз видала рукопашный.

Раз наяву и тысячу – во сне.

Кто говорит, что на войне не страшно,

тот ничего не знает о войне…"

Юлия Друнина



@sashakots

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Описание видеозаписи: Видео с нашлемной камеры штурмовика ВСУ показывает рукопашный бой между украинским и российским солдатами.

2. Начало боя: Украинский солдат (ВСУшник) проводит зачистку и получает ранение от выстрелов из окна.

3. Граната и столкновение: Раненый украинец использует гранату, но сталкивается лицом к лицу с российским солдатом.

4. Рукопашный бой:

– ВСУшник отбирает автомат у российского солдата, начинается жесткая схватка в партере.

– Оба используют ножи, нанося друг другу ранения.

5. Конец схватки:

– Российский солдат, несмотря на ранения, побеждает, но смертельный удар наносится с подсказкой умирающего противника.

6. Гуманность и жесткость войны:

– Диалог между бойцами демонстрирует уважение и признание мужества друг друга.

– Российский солдат выполняет «контрольный выстрел», следуя правилам войны.

7. Цитата Юлии Друниной: Завершающая статья цитата передает эмоциональную суть войны и трагедию подобных столкновений.

Вывод:

Статья иллюстрирует сложную человеческую драму войны, где враги, встретившиеся в смертельной схватке, проявляют и жестокость, и человечность. Эпизод демонстрирует, как война стирает границы между доблестью, страхом и необходимостью выживания. Несмотря на крайнюю жестокость, бойцы находят момент для уважения друг к другу, напоминая, что за каждой историей стоят люди с их страхами, страданиями и выбором, который не всегда в их руках.