Два бойца, два ножа и две правды. Хроника одного рукопашного боя
Канал @voin_dv опубликовал видео с трофейной нашлемной камеры штурмовика ВСУ, запечатлевшей последние минуты в его жизни. На кадрах, достойных хорошего триллера, он сошелся в рукопашном бою с бойцом из России.
«Выдвигаюсь на зачистку, иду к следующему дому», – передает в рацию всушник. Перехватывает поудобнее какой-то навороченный заморский автомат и крадучись приближается к воротам в заборе частного дома. Несколько секунд «контроллит» окно в одноэтажной хозпостройке. Медленно начинает движение и получает несколько одиночных из того самого окна.
Всушник, вскрикивает, падает, открывает ответный огонь. В кадр попадает его рука, покрытая каплями крови. Ранен. Боец быстро ориентируется, выхватывает гранату дергает кольцо и, прижавшись к стене постройки, закидывает ее внутрь. Всушник поворачивается на 180 градусов и, нос к носу, сталкивается с выбежавшим наружу русским солдатом. Судя по шеврону на груди, из Якутии. Тот успевает выстрелить мимо, после чего начинается жестокая рукопашная.
«Ах ты, сука, на мою родину пришел?» – всушник прет на нашего как танк, выхватывает у него автомат и отбрасывает в сторону. Бой тут же переходит в партер. Якут, оказавшись снизу, выхватывает нож и наудачу тычет врага куда-то в бок. Хохол вскрикивает, нашему удается забраться сверху. Всушник выхватывает свой нож и торопливо тычет нашего в плечи и шею. Якуту удается перехватить руку с ножем за лезвие, после чего он пускает в ход зубы. Лишившись оружия, противник обрек себя на смерть.
Добивающие удары остаются за кадром. Лишь капли крови падают на землю. Но, судя по всему, нашему израненному и обессиленному бойцу не удается нанести смертельный удар. Тогда враг берет нашего за руку с ножом и показывает куда ударить. Якут встает на одно колено, и завершает бой.
«Все, мама, прощай», – выдыхает поверженный всушник. – Подожди, дай я спокойно умру, ты же мне все вскрыл. Дай немного отдышусь, сильно больно. Дай я уйду спокойно, не трожь меня».
Наш встает и, тяжело дыша, уходит из кадра. «Спасибо тебе. Ты был лучшим бойцом в мире. Лучше меня» – бормочет всушник.
«Прощай брат», – отвечает якут, поднимая автомат «Не надо!» успевает сказать противник перед тем, как контрольный выстрел завершает запись этого видео. Одно из главных правил этой войны – подранков во время штурмов оставлять за собой нельзя.
"Я только раз видала рукопашный.
Раз наяву и тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
тот ничего не знает о войне…"
Юлия Друнина
@sashakots
Комментарий редакции
Тезисы статьи:
1. Описание видеозаписи: Видео с нашлемной камеры штурмовика ВСУ показывает рукопашный бой между украинским и российским солдатами.
2. Начало боя: Украинский солдат (ВСУшник) проводит зачистку и получает ранение от выстрелов из окна.
3. Граната и столкновение: Раненый украинец использует гранату, но сталкивается лицом к лицу с российским солдатом.
4. Рукопашный бой:
– ВСУшник отбирает автомат у российского солдата, начинается жесткая схватка в партере.
– Оба используют ножи, нанося друг другу ранения.
5. Конец схватки:
– Российский солдат, несмотря на ранения, побеждает, но смертельный удар наносится с подсказкой умирающего противника.
6. Гуманность и жесткость войны:
– Диалог между бойцами демонстрирует уважение и признание мужества друг друга.
– Российский солдат выполняет «контрольный выстрел», следуя правилам войны.
7. Цитата Юлии Друниной: Завершающая статья цитата передает эмоциональную суть войны и трагедию подобных столкновений.
Вывод:
Статья иллюстрирует сложную человеческую драму войны, где враги, встретившиеся в смертельной схватке, проявляют и жестокость, и человечность. Эпизод демонстрирует, как война стирает границы между доблестью, страхом и необходимостью выживания. Несмотря на крайнюю жестокость, бойцы находят момент для уважения друг к другу, напоминая, что за каждой историей стоят люди с их страхами, страданиями и выбором, который не всегда в их руках.
,,,Здравствуй`те,,,
Н-да-а…ТАМ,с м е р т ь ВСЕМ “руководит”…
“ей-решать-Кто-выживет-а-кто-БУДЕТ-убит”…
“она-НЕвидимаю-ТЕНЬю–ЗА-каждым-стоит”…
…Между нИМИ – Идеологическая ПРОПАСТЬ лежит…
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ВОЗМОЖНО,что они НЕ-помнят – Единой страны…
В которой они ОБА – Были-бы ДРУЖНЫ…
КЕМ…Россия и Украина – ПРОТИВопоставлены…
…КЕМ на УНИЧТОЖЕНИЯ друг-друга – они “ЗАПРОГРАМИРОВАНЫ”…
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КОГДАже ТАМ – Прекратится ВОЙНА…
Ведь она – НИКАМУ НЕ нужна…
“хлебанула” С-ИЗБЫТКОМ всего – Каждая страна…
* идёт – УТИЛИЗАЦИЯ народов – но Правда “вредна”…
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Ну и…Ваши Мнения…(УЧИТЫВАЙте настроения…)
- Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада.02-1-25
Картавые хлопают в ладоши.