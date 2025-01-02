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Два бойца, два ножа и две правды. Хроника одного рукопашного боя

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Канал @voin_dv опубликовал видео с трофейной нашлемной камеры штурмовика ВСУ, запечатлевшей последние минуты в его жизни. На кадрах, достойных хорошего триллера, он сошелся в рукопашном бою с бойцом из России.

«Выдвигаюсь на зачистку, иду к следующему дому», – передает в рацию всушник. Перехватывает поудобнее какой-то навороченный заморский автомат и крадучись приближается к воротам в заборе частного дома. Несколько секунд «контроллит» окно в одноэтажной хозпостройке. Медленно начинает движение и получает несколько одиночных из того самого окна.

Всушник, вскрикивает, падает, открывает ответный огонь. В кадр попадает его рука, покрытая каплями крови. Ранен. Боец быстро ориентируется, выхватывает гранату дергает кольцо и, прижавшись к стене постройки, закидывает ее внутрь. Всушник поворачивается на 180 градусов и, нос к носу, сталкивается с выбежавшим наружу русским солдатом. Судя по шеврону на груди, из Якутии. Тот успевает выстрелить мимо, после чего начинается жестокая рукопашная.

«Ах ты, сука, на мою родину пришел?» – всушник прет на нашего как танк, выхватывает у него автомат и отбрасывает в сторону. Бой тут же переходит в партер. Якут, оказавшись снизу, выхватывает нож и наудачу тычет врага куда-то в бок. Хохол вскрикивает, нашему удается забраться сверху. Всушник выхватывает свой нож и торопливо тычет нашего в плечи и шею. Якуту удается перехватить руку с ножем за лезвие, после чего он пускает в ход зубы. Лишившись оружия, противник обрек себя на смерть.

Добивающие удары остаются за кадром. Лишь капли крови падают на землю. Но, судя по всему, нашему израненному и обессиленному бойцу не удается нанести смертельный удар. Тогда враг берет нашего за руку с ножом и показывает куда ударить. Якут встает на одно колено, и завершает бой.

«Все, мама, прощай», – выдыхает поверженный всушник. – Подожди, дай я спокойно умру, ты же мне все вскрыл. Дай немного отдышусь, сильно больно. Дай я уйду спокойно, не трожь меня».

Наш встает и, тяжело дыша, уходит из кадра. «Спасибо тебе. Ты был лучшим бойцом в мире. Лучше меня» – бормочет всушник.

«Прощай брат», – отвечает якут, поднимая автомат «Не надо!» успевает сказать противник перед тем, как контрольный выстрел завершает запись этого видео. Одно из главных правил этой войны – подранков во время штурмов оставлять за собой нельзя.

"Я только раз видала рукопашный.
Раз наяву и тысячу – во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
тот ничего не знает о войне…"
Юлия Друнина

@sashakots

Комментарий редакции

Тезисы статьи: 

1. Описание видеозаписи: Видео с нашлемной камеры штурмовика ВСУ показывает рукопашный бой между украинским и российским солдатами. 
2. Начало боя: Украинский солдат (ВСУшник) проводит зачистку и получает ранение от выстрелов из окна. 
3. Граната и столкновение: Раненый украинец использует гранату, но сталкивается лицом к лицу с российским солдатом. 
4. Рукопашный бой: 
   – ВСУшник отбирает автомат у российского солдата, начинается жесткая схватка в партере. 
   – Оба используют ножи, нанося друг другу ранения. 
5. Конец схватки: 
   – Российский солдат, несмотря на ранения, побеждает, но смертельный удар наносится с подсказкой умирающего противника. 
6. Гуманность и жесткость войны: 
   – Диалог между бойцами демонстрирует уважение и признание мужества друг друга. 
   – Российский солдат выполняет «контрольный выстрел», следуя правилам войны. 
7. Цитата Юлии Друниной: Завершающая статья цитата передает эмоциональную суть войны и трагедию подобных столкновений. 

Вывод: 

Статья иллюстрирует сложную человеческую драму войны, где враги, встретившиеся в смертельной схватке, проявляют и жестокость, и человечность. Эпизод демонстрирует, как война стирает границы между доблестью, страхом и необходимостью выживания. Несмотря на крайнюю жестокость, бойцы находят момент для уважения друг к другу, напоминая, что за каждой историей стоят люди с их страхами, страданиями и выбором, который не всегда в их руках.

Источник: https://t.me/sashakots/51035
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1805 1493
    Valeriy Bondarik 32 мин. назад

      ,,,Здравствуй`те,,,

      Н-да-а…ТАМ,с м е р т ь ВСЕМ “руководит”…
      “ей-решать-Кто-выживет-а-кто-БУДЕТ-убит”…
      “она-НЕвидимаю-ТЕНЬю–ЗА-каждым-стоит”…
      …Между нИМИ – Идеологическая ПРОПАСТЬ лежит…
      +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      ВОЗМОЖНО,что они НЕ-помнят – Единой страны…
      В которой они ОБА – Были-бы ДРУЖНЫ…
      КЕМ…Россия и Украина – ПРОТИВопоставлены…
      …КЕМ на УНИЧТОЖЕНИЯ друг-друга – они “ЗАПРОГРАМИРОВАНЫ”…
      ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

      КОГДАже ТАМ – Прекратится ВОЙНА…
      Ведь она – НИКАМУ НЕ нужна…
      “хлебанула” С-ИЗБЫТКОМ всего – Каждая страна…
      * идёт – УТИЛИЗАЦИЯ народов – но Правда “вредна”…
      ————————————————

      Ну и…Ваши Мнения…(УЧИТЫВАЙте настроения…)

      - Валерий Бондарик. Эдмонтон.Канада.02-1-25

    • 19202 17966
      KT 7 мин. назад

        Картавые хлопают в ладоши.

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