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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 1 января 2025 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.


▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Симиновка и Волчанск Харьковской области.

ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, автомобиль и 152-мм орудие Д-20.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Двуречная, Ивановка, Ковшаровка Харьковской области, Торское и Терны Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ.

Потери противника составили до 330 военнослужащих, танк, три пикапа, самоходные артиллерийские установки 155-мм «Caesar» производства Франции и 122-мм «Гвоздика», а также 105-мм орудия М119 производства США и L119 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и склад боеприпасов.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр, Дальнее и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы противника.

ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, автомобиль, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Александрополь, Шевченко, Даченское, Славянка, Барановка, Ульяновка и Песчаное Донецкой Народной Республики. Отражены 14 контратак формирований ВСУ.

Противник потерял до 235 военнослужащих, два танка, бронетранспортеры «Spartan» производства Великобритании и М113 американского производства, боевую бронированную машину, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 152-мм орудие Д-20.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Богатырь, Нескучное, Великая Новоселка и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики.
Отразили три контратаки штурмовых групп противника.

Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Богдана», 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие L119 производства Великобритании.

▫️ Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Степногорск Запорожской области, Приднепровское, Берислав Херсонской области и города Херсон.

ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, шесть автомобилей и 152-мм орудие Д-20.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и «Ураган», а также 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

▫️ Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 650 самолетов, 283 вертолета, 39047 беспилотных летательных аппаратов, 590 зенитных ракетных комплексов, 20127 танков и других боевых бронированных машин, 1504 боевые машины реактивных систем залпового огня, 20120 орудий полевой артиллерии и минометов, 29685 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/47518
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