Начинается с простого, со стиральной машины Bosh? Ariston? Lohotron… Нет, с русской машины «Ирень» (80-90г. вып.). Мощность двигателя 50 вт, объем барабана, как в Ariston, корпус редуктор и барабан всё из пластмассы. Нет у тебя такой машины? Тогда отдыхай, твой Lohotron жгёт 3 Квт, ни к какой альтернативной энергии не подключается. Даже если подключить его к стояку горячей воды, то его 3 Квт нагреватель закипит накипью и придётся брать новый Bosh. Можно использовать для стирки от альтернативной эл. сети советские активаторные пластиковые стиралки, но там двигатель мощнее.

Начинается с простого, с русской печи, т. е. с любой печи из кирпича, которую можно дровами топить, и вода в трубах-радиаторах не замёрзает. А нагреватели Bosh, Ariston, Lohotron... ни как к русской печи не приспособить, нет в печи такого порта.

Начинается с окон дома, неважно из стекла или пластика, повёрнутых на солнечную сторону, внутри со шторами, снаружи со ставнями.

Начинается не с бассейна во дворе, который только для дизайна, а с кубового бака воды либо подземного, либо закрытого в помещении в зимнее время. И с тёмной канистры в летнее время. Если поставить такую канистру на солнце, то вода в ней нагревается до любой температуры.

Заканчивается на солнечных панелях, которые ты маломощные купи, задвинь в старую раму и поставь на крышу. Если мощность панели 10 вт, - набери магазин пальчиковых аккумуляторов из десяти штук и подключи к панели. Если мощность панели 20 вт, - подключи к панели старый аккумулятор от бесперибойника, либо новый купи 7 а.ч. Никакие другие примочки к такой панели больше не бери и так помучишься, пока научишься.

Солнечная энергетика нас не греет, она нам только светит, греет нас уголь, который, посмотри сам, эшелонами прут на ТЭЦ. Гидростанция нас не греет, т. к. электричество с неё берут за так, вывозят, меняют на ширпотреб и продают нам Bosh, Ariston, Lohotron…

Красноярск 2014

Кому это надо? Олегу Устинову.

- мне всегда было интересно направленное движение заряженных частиц

бегут ..... бегут ... бегут ....очень плохо, когда они не движутся, когда на концах нет разности потенциалов.... а ещё плохо зимой без отопления и воды. Олег Устинов 04.02.2023 11:01

- Всяко бывает, если совсем нет то пару дешёвых сол. панелей надо ставить, для света хотя бы. С водой по местным условиям, техническую можно из снега дождя добыть. Эффективно бак обшивать и на юг разворачивать, у вас всю зиму вода будет. Игорь Табакаев

- во время войны какие батареи? выжить бы, холодно, скорей бы весна.

- Вот там и в самую пору эти панели, там почта не работает? есть панели для туристов мягкие. Свет и сотик зарядить. С водой я уверен, есть инженерное решение, не бойтесь применять инженерную мысль, тем более война, свет тепло, да хоть украсть, хоть тротилом топить, а если обстрелы, просто выезжать оттуда, нечего судьбу испытывать.

- какая почта, по близости банкомата нет, война настоящая это не шутки.

- Это место нужно покинуть ничего не жалея. 05 02 2023

К сказанному в 14 году, в 24 году могу добавить следующую информацию - использование солнечной панели 100 Вт. Стоит она 6000 р. Её напряжение в точке макс. мощности 18 в, напряжение холостого хода 22 в, Максимальный ток 5.5 а, вес 8 кг, размер 100 см на 70 см.

Для зарядки свинцового аккумулятора 12 в. с такой панели вам понадобится преобразователь с выходным напряжением 14.5-15 в и током 3 А. они стоят порядка 500 р. Аккумуляторы на 10-50 Ач, какой подключите. 10 Ач аккумулятор зарядится за 2 часа, стоит он 1500 р, ак. 50 Ач зарядится за 10 часов. Практические заряды аккумуляторов будут меньше номинала. Нагрузки, т.е. лампы, зарядники, желательно, чтоб работали от 12 в. Иначе дополнительно потребуется преобразователь 12-220 100 Вт, и опять только для гаджетов и освещения это можно использовать. Но если вы подключите последовательно шесть таких панелей, то от 110 в. пос. тока будет работать китайская электроплитка, а от преобразователя 110 на 220 электроинструмент в солнечное время дня. Хороший эффект дают светильники современные заряжаемые от разъёма юсб, которые много, где можно зарядить и поменять аккумулятор в них на любой аккумулятор от сотового телефона.

Комментарий редакции

Основные тезисы:

1. Альтернативная энергетика начинается с простых решений:

- Использование маломощной стиральной машины (50Вт) вместо современных энергоемких (3кВт)

- Русская печь как основной источник отопления

- Правильная ориентация окон для использования солнечного света

- Накопление воды в баках и её нагрев на солнце

2. Рекомендации по солнечным панелям:

- Начинать с маломощных (10-20Вт)

- Использовать простые аккумуляторные системы

- Панель 100Вт (2024): стоимость 6000р, размер 100х70см, максимальный ток 5.5А

3. Практическое применение:

- Для освещения и зарядки гаджетов достаточно небольших панелей

- При последовательном подключении 6 панелей можно питать электроплитку

- Эффективны современные USB-светильники с заменяемыми аккумуляторами

Вывод: Статья предлагает практический подход к внедрению альтернативной энергетики, начиная с простых, доступных решений и постепенного наращивания мощности. Акцент делается на энергоэффективность и использование доступных технологий, а не на полный переход на альтернативные источники энергии.