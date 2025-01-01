Будущее зависит от нас . Мы должны изменить ход истории человечества к лучшему.! Если не мы – то кто же? И если не сейчас – то когда?12+Содержание видео:

1:36 – " Пропуск в третье тысячелетие" – книга о том, как правильно жить, инструкция людей доброй воли.

2:33 – Что такое духовная экономика?

3:08 – Что за понятие – хрематистика?

4:17 – Какой секрет знали в древности?

5:31 – Сейчас вещи делают намеренно устаревающими (погоня за прибылью).

5:47 – корпоративный картельный сговор.

8:25 – Нынешняя финансовая система экономикой не является.

8:48 – Как связаны хрематистика и экономика с ценностями людей?

9:02 – Каковы четыре вида психики?

11:05 – Что такое пассивный доход?

13:10 – Люди с животным типом психики.

14:10 – Эта книга о том, как формировать высшие два типа психики.

15:02 – Человеческий тип психики.

15:34 – демонический тип психики.

16:39 – Высший тип психики( Божественный).

18:03 – Почему развалился СССР?

18:26 – До тех пор, пока у человека есть стремление к Богу, в обществе сохраняется человечность.

18:58 – Когда человек живёт ради блага других, он не может сделать что-то плохое другим.

19:55 – Примеры ответственного отношения к делу.

21:32 – Нужно делать все так, чтобы Богу понравилось.

22:08 – Поэтому экономика может быть быть только духовной.

22:38 – Ответ Конфуция.

22:47 – Нужно переименовать министерство экономики в министерство хрематистики.

23:09 – Русская национальная идея.

24:20 – Сегодня фермерам платят за то, чтобы они ничего не производили.

25:39 – Намеренное устаревание товаров.

26:03 – Русский мир должен стать инициатором судебного процесса над хрематистической системой.

27:26 – Создание общества человечности. Метод Макаренко.

31:13 – Что такое прогресс человечности в людях?

31:31 – Кто такие наместники Бога на Земле?

32:42 – Целью всех государственных институтов должно бытт раскрытие в людях хороших качеств.

32:47 – Цель человеческой жизни?

33:39 – Каковы показатели нравственного и духовного уровня людей?

37:24 – Русский народ думает обо всех.

37:37 – Суть причины и следствия ( на примере конфликта России с Украиной).

40:14 – О здоровом образе жизни ( ЗОЖ).

40:42 – Три уровня святости.

43:31 – Избавление от эгоизма. Трансформация эгоизма в ЛЮБОВЬ.

44:45 – Кто такие даосы?

48:25 – Высший РАЗУМ – КТО это?

Александр Евгеньевич Усанин:

Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books

Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

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#усанин #будущее #обществознание

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Экономика против хрематистики:

– Настоящая экономика направлена на создание качественных и долговечных товаров для благополучия людей.

– Современная экономическая система называется "хрематистикой", где приоритет отдан извлечению прибыли за счет намеренного устаревания товаров.

2. Духовная экономика:

– Экономика должна быть основана на духовных принципах, таких как забота о будущем и других людях.

– Различие между четырьмя типами психики (животный, демонический, человеческий, божественный) формирует основу взаимодействия людей с экономикой.

3. Прогресс человечности:

– Настоящий прогресс измеряется развитием внутренней человечности, а не ростом потребления.

– Цель – привести людей к духовному совершенству и гармонии с Богом.

4. Критика глобализма:

– Транснациональные корпорации намеренно разрушают планету и человечность, снижая качество товаров и манипулируя людьми через ложные ценности.

– Предлагается инициировать Всемирный судебный процесс против корпораций, чтобы восстановить справедливость.

5. Ответственность каждого:

– Каждый человек должен брать на себя ответственность за положение в обществе, исправляя недостатки вокруг.

– Осознание причинно-следственной связи событий помогает предотвратить кризисы.

6. Три уровня святости:

– Первый уровень: отсутствие вреда другим (даосизм).

– Второй уровень: признание и подчинение высшему разуму.

– Третий уровень: личная любовь к Богу и гармония с ним.

7. Роль России:

– Россия должна стать примером человечности и духовности, предлагая миру альтернативу хрематистике.

Вывод:

Обсуждение подчеркивает необходимость смены фокуса с материального прогресса на духовный, акцентируя внимание на развитии человечности, ответственности и гармонии с Богом. Современные вызовы требуют пересмотра системы ценностей и создания общества, основанного на справедливости и заботе о людях и природе.