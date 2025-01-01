Программируем будущее!
Будущее зависит от нас . Мы должны изменить ход истории человечества к лучшему.! Если не мы – то кто же? И если не сейчас – то когда?
12+
Содержание видео:
1:36 – " Пропуск в третье тысячелетие" – книга о том, как правильно жить, инструкция людей доброй воли.
2:33 – Что такое духовная экономика?
3:08 – Что за понятие – хрематистика?
4:17 – Какой секрет знали в древности?
5:31 – Сейчас вещи делают намеренно устаревающими (погоня за прибылью).
5:47 – корпоративный картельный сговор.
8:25 – Нынешняя финансовая система экономикой не является.
8:48 – Как связаны хрематистика и экономика с ценностями людей?
9:02 – Каковы четыре вида психики?
11:05 – Что такое пассивный доход?
13:10 – Люди с животным типом психики.
14:10 – Эта книга о том, как формировать высшие два типа психики.
15:02 – Человеческий тип психики.
15:34 – демонический тип психики.
16:39 – Высший тип психики( Божественный).
18:03 – Почему развалился СССР?
18:26 – До тех пор, пока у человека есть стремление к Богу, в обществе сохраняется человечность.
18:58 – Когда человек живёт ради блага других, он не может сделать что-то плохое другим.
19:55 – Примеры ответственного отношения к делу.
21:32 – Нужно делать все так, чтобы Богу понравилось.
22:08 – Поэтому экономика может быть быть только духовной.
22:38 – Ответ Конфуция.
22:47 – Нужно переименовать министерство экономики в министерство хрематистики.
23:09 – Русская национальная идея.
24:20 – Сегодня фермерам платят за то, чтобы они ничего не производили.
25:39 – Намеренное устаревание товаров.
26:03 – Русский мир должен стать инициатором судебного процесса над хрематистической системой.
27:26 – Создание общества человечности. Метод Макаренко.
31:13 – Что такое прогресс человечности в людях?
31:31 – Кто такие наместники Бога на Земле?
32:42 – Целью всех государственных институтов должно бытт раскрытие в людях хороших качеств.
32:47 – Цель человеческой жизни?
33:39 – Каковы показатели нравственного и духовного уровня людей?
37:24 – Русский народ думает обо всех.
37:37 – Суть причины и следствия ( на примере конфликта России с Украиной).
40:14 – О здоровом образе жизни ( ЗОЖ).
40:42 – Три уровня святости.
43:31 – Избавление от эгоизма. Трансформация эгоизма в ЛЮБОВЬ.
44:45 – Кто такие даосы?
48:25 – Высший РАЗУМ – КТО это?
Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
Личный сайт автора: https://usanin.com
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#усанин #будущее #обществознание
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Экономика против хрематистики:
– Настоящая экономика направлена на создание качественных и долговечных товаров для благополучия людей.
– Современная экономическая система называется "хрематистикой", где приоритет отдан извлечению прибыли за счет намеренного устаревания товаров.
2. Духовная экономика:
– Экономика должна быть основана на духовных принципах, таких как забота о будущем и других людях.
– Различие между четырьмя типами психики (животный, демонический, человеческий, божественный) формирует основу взаимодействия людей с экономикой.
3. Прогресс человечности:
– Настоящий прогресс измеряется развитием внутренней человечности, а не ростом потребления.
– Цель – привести людей к духовному совершенству и гармонии с Богом.
4. Критика глобализма:
– Транснациональные корпорации намеренно разрушают планету и человечность, снижая качество товаров и манипулируя людьми через ложные ценности.
– Предлагается инициировать Всемирный судебный процесс против корпораций, чтобы восстановить справедливость.
5. Ответственность каждого:
– Каждый человек должен брать на себя ответственность за положение в обществе, исправляя недостатки вокруг.
– Осознание причинно-следственной связи событий помогает предотвратить кризисы.
6. Три уровня святости:
– Первый уровень: отсутствие вреда другим (даосизм).
– Второй уровень: признание и подчинение высшему разуму.
– Третий уровень: личная любовь к Богу и гармония с ним.
7. Роль России:
– Россия должна стать примером человечности и духовности, предлагая миру альтернативу хрематистике.
Вывод:
Обсуждение подчеркивает необходимость смены фокуса с материального прогресса на духовный, акцентируя внимание на развитии человечности, ответственности и гармонии с Богом. Современные вызовы требуют пересмотра системы ценностей и создания общества, основанного на справедливости и заботе о людях и природе.
,,,= Prrrivet =,,,
СЛИШКОМ МНОГО философствующей БАЛТАЛОГИИ…
(“ЗАМУСОРИВАНИЕ” сознаний ПСИ-говорильней…)
* и ЧТО очеВИДНО,так-это: ВНУШЕНИЕ религиозности…
* Целенаправленно “ПОДСАЖИВАЕТ” на…веру в Т.Н.”боха”…
* ЗА балталогией СКРЫВАЕТся:”ОКОРМЛЕНИЕ” религией…
* НАВЯЗЫВАЕТся ВЕРА в НЕ существующего “боха”…
…ЭТОТ дядечка ЭТАКИЙ “гуманист”–говорун..
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…что-то В-ПОСЛЕДНЕЕ время(в “ZONE-ru”)- “ТАКОЕ” кругом…
…ВЕДУТ явное “ПОДСАЖИВАНИЕ” на религиозные ДОГМЫ…
…Кругом РЕЛИГИ(я)ОЗНОСТЬ – ОТ которой Уже ТОШНИТ…
###########################
Получается,что ВСЕ “эти” дядечки – Выполняют ЗАКАЗ от религии…
* ведут ГУМАНИТАРНО-ФИЛОСОФСКИЕ речи,а ЗА ними – религии “ПЛЕЧИ”…
*** Религией “ОКОРМЛЯЮТ”…”ЕЁ” З А К А З(ы)выполняют…
########################
! НЕТУ веры(доверия)- ПОДОБНЫМ глоШАтаям – скажу “Я” Честно Вам!!!
(только,Пож-ста…БЕЗ оскорблений И – Т.П.”верещаний”…):-)
– Валерий Бондарик. Эдмонтон. Канада. 01–01–25