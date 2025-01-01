«Уважаемые граждане России, дорогие друзья!

Буквально через несколько минут вступит в свои права новый 2025 год, завершающий первую четверть XXI века. В России этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями. Мы ставили перед собой большие цели и достигали их, не раз преодолевали испытания, потому что были вместе. Именно так крепло наше единство, наша вера в себя и в свои силы, в свои возможности.

Да, нам предстоит еще многое решить, но мы можем по праву гордиться тем, что уже сделано. Это наше общее достояние, надежная основа для дальнейшего развития. Наша страна — независимая, свободная и сильная — смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. И сейчас, на пороге Нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо, будем идти только вперед. Точно знаем, что абсолютной ценностью для нас была, есть и будет судьба России, благополучие ее граждан. Искренние чувства к Родине наполняют нашу жизнь высоким смыслом. А стремление внести свой вклад в защиту ее суверенитета, безопасности, интересов, свободного развития стало для нас делом чести.

В эту новогоднюю ночь умыслы, надежды родных и близких, миллионов людей по всей России — вместе с нашими бойцами и командирами. Вы — подлинные герои, взявшие на себя великий ратный труд защищать Россию, обеспечить нашему народу прочные гарантии мира и безопасности. Мы гордимся вашим мужеством и отвагой, верим в вас! В вашу честь, во славу 80-летия Великой Победы и как дань уважения к памяти наших предков, во все времена сражавшихся за Родину, наступающий 2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества. Мы — дети, внуки и правнуки поколения, сокрушившего нацизм. Мы верны заветам и традициям наших ветеранов.

Дорогие друзья, мы всегда относимся к встрече Нового Года тепло и радушно. И надеемся, что наши мечты и умыслы, самые добрые намерения обязательно исполнятся. До прихода Нового Года осталось совсем немного. В эти минуты рядом с нами самые близкие люди — это наша семья, дети, родители, внуки, наши друзья и боевые товарищи. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России!

Когда мы вместе, все исполнится!

С Новым Годом, дорогие друзья! С Новым 2025 Годом!»