Остановлен транзит газа через Украину



Сегодня в 8 утра завершилась целая эпоха транзита газа через Украину.

Прокачка газа прекратилась и с 1 января 2025 года Украина перестала быть транзитером российского газа.

Поставки в Европу продолжаются через терминалы СПГ и "Турецкий поток".

Можно ожидать, что станцию в районе Суджи противник подорвет, а ВС РФ для верности уничтожат элементы ГТС.

На Украине уже с сегодняшнего дня тариф на транспортировку газа вырос в 4 раза..

Можно напомнить, что длительное время именно ЕС добивался сохранения транзита через Украину.

И именно ЕС будет главным пострадавшим. Главный выгодоприобретатель – это США, которые последовательно ликвидируют для Европы возможность получать дешевый газ из России, чем усиливают экономическую зависимость ЕС от США и снижают общую конкурентноспособность европейской экономики.

Россия с одной стороны теряет один из маршрутов продажи газа и понесет определенные материальные издержки, но вместе с тем освобождается от ситуации, когда в Брюсселе и Берлине Москве выкручивали руки, привязывая сохранение транзита через Украину к другим политическим вопросам. Ну и само собой открываются отличные возможности для дальнейшего разрушения энергетической и промышленной энергосистемы Украины.



Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Остановлен транзит российского газа через Украину с 1 января 2025 года

2. Поставки в Европу продолжаются через СПГ-терминалы и "Турецкий поток"

3. Тариф на транспортировку газа в Украине вырос в 4 раза

4. ЕС ранее настаивал на сохранении транзита через Украину

Основные последствия:

- США усиливают экономическое влияние на ЕС через контроль поставок газа

- Снижается конкурентоспособность европейской экономики

- Россия теряет маршрут поставок, но освобождается от политического давления

- Создаются риски для энергетической системы Украины

Вывод: Прекращение транзита газа через Украину меняет энергетический баланс в Европе, усиливая позиции США и ослабляя экономические позиции ЕС, при этом снижая возможности политического давления на Россию через газовый вопрос.