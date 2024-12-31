В концерте мастеров искусств звучат произведения Петра Чайковского в исполнении пианиста Льва Оборина (“Январь”, “На тройке” из цикла “Времена года”), певицы Ларисы Авдеевой (романсы “Нет, только тот, кто знал”, “Забыть так скоро”), певца Ивана Петрова (романсы “Средь шумного бала”, “Хотел бы в единое слово”), скрипача Альберта Маркова (“Русский танец” из балета “Лебединое озеро”), артистов балета Валентины Данилович и Эдуарда Перкуна (“Колыбельная” из балета “Снегурочка”), артистов балета Екатерины Максимовой и Владимира Васильева (“Адажио” из балета “Щелкунчик”), группы артистов балета (“Танец снежинок” из балета “Щелкунчик”).Главная редакция музыкальных программ 1969#ПетрЧайковскийМы в соцсетях:Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fondTelegram – https://t.me/gosteleradiofondVK – https://vk.com/teleradiofondOK – https://ok.ru/gosteleradiofond▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1