Хватит бухать! Как-то более мягко хотел пост начать, да вот, не получается. Ниже будет текст врача, публикую его каждый год на 31 декабря, уже традиция. Это то, о чем нам всем стоит задуматься…



Как-то я хотел пояснить своим студентам смысл современного празднования нового года и предложил им отличную затею: отпраздновать его в приемнике городской клинической больницы. Пятерым эта идея понравилась. В полночь еще было относительно тихо, студенты даже выпили шампанского, и через полчаса хотели было заскучать, но тут все началось.

В больницу со всех сторон стали подъезжать скорые, на которые везли обмороженных, выпавших из окна, обожженных петардами людей, с пищевыми и алкогольными отравлениями. Привозили людей с выбитыми глазами, сломанными ребрами, изнасилованных девушек.

Приемник наполнился алкогольными миазмами, криками и руганью. Одна из моих студенток, не выдержав всех этих криков и крови, убежала домой. Оставшиеся четверо сидели как обмороженные. Они чувствовали себя на войне, где подвозят бойцов с поля боя.

Апофеозом стал молодой человек с несколькими ножевыми ранениями в живот и грудь. Молодой доктор суетился и попросил одного из моих студентов подержать салфетку на груди, потому что из раны тоненьким фонтанчиком била кровь, видимо повредили какую-то артерию.

Студент встал, подошел, и прижал ладонью тряпку, из которой сочилась кровь. Доктор поправил его руку на салфетке в нужном месте, а сам побежал за реаниматологами. Студент смотрел как между пальцами у него сочится теплая, живая еще кровь. Раненый вдруг пришел в себя, посмотрел на бледного студента и пьяно улыбнулся ему с благодарностью: "С новым годом, братан!"



Мирослав Бакулин

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Видел описанное выше в прошлом году на 10 мая побывав в приемном отделении травмпункта. Пьяные, резаные, с проткнутыми ногами и животами, переломанные, обоссанные, обосранные, ор, ругань, вонь. Было безумно жалко врачей, они по долгу службы спасали жизнь этим людям, а они все прибывали, и прибывали, как с поля боя. Только вот боя не было, и так на каждый праздник, когда выразил сочувствие ситуацией одному из врачей, она чуть не заплакала, по ее лицу было видно, что она уже просто забыла про то, как выглядит простое человеческое сочувствие. Все новоприбывшие относились к врачам как к обслуге, как потребители требующие им все сделать без очереди быстро и красиво.



Посмотрите на этот график. Видите пик, это новый год, это алкоголь, может уже хватить бухать!

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Врач предложил студентам провести новогоднюю ночь в приемном отделении больницы для понимания реальности праздничного периода.

2. После полуночи началось массовое поступление пострадавших с различными травмами:

– обморожения

– падения из окон

– ожоги от петард

– пищевые и алкогольные отравления

– травмы глаз

– переломы

– случаи насилия

3. Описан конкретный случай с тяжело раненым молодым человеком, который, находясь в критическом состоянии, поздравил помогавшего ему студента с Новым годом.

4. Приводится личное наблюдение автора из травмпункта 10 мая, где наблюдалась аналогичная ситуация.

5. Отмечается неуважительное отношение пациентов к медицинскому персоналу, который воспринимается как "обслуга".

Вывод:

Статья поднимает серьезную социальную проблему чрезмерного употребления алкоголя во время праздников, которое приводит к массовым травмам и происшествиям. Особенно подчеркивается контраст между праздничным настроением и реальными трагическими последствиями, с которыми сталкиваются медицинские работники. Текст призывает к более ответственному отношению к празднованию и употреблению алкоголя, обращая внимание на тяжелую работу медицинского персонала и реальные человеческие трагедии, происходящие в праздничные дни.