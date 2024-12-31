Наступающий 2025-й будет трудным. Хотелось бы написать что-то иное, но иллюзии опасны, самообман тем более. В новый год лучше входить с ясным видением и понятным настроем, чем с мешком пустых надежд.

Будет нам непросто. Потому что – это уже совершенно очевидно, и говорят враги об этом прямо – Запад будет делать всё, чтобы не дать нам победить, и сломать нас.

Но все же не так важно, кто они, и чего они все хотят. Важно кто мы. И на что мы способны.

Есть расхожее выражение, что в тёмные времена лучше зажечь свечу и нести луч света, чем проклинать темноту или ныть, что всё не так. Пусть свечка маленькая, но, когда это миллионы свечей, тьмы все равно станет меньше.

Так вот, я пожелаю всем нам, в этом наступающем, трудном году быть светом друг для друга. Давать свет добра, любви, надежды и веры, тем кто рядом, и тем кто далеко. Близким и совершенно незнакомым людям. Когда мы отправляем посылки на фронт, ведём сборы, мы часто лично не знаем тех, кто из получает. Но невидимые нити веры и поддержки соединяют тысячи людей.

Светить другим в нынешнее время это не только сражаться на фронте за Родину, не только помогать фронту. Сейчас, просто честно работать, верить в страну, быть со страной, это уже много.

Варишь кофе? Делай это так, как будто решил выиграть конкурс бариста. Ты же не знаешь, вдруг тот парень, что взял у тебя чёрный без молока и сахара идёт сейчас подписывать контракт. И нормальный кофе он выпьет теперь Бог знает когда.

Водишь такси? Улыбнись пассажиру. Руководишь коллективом? Поддержи сотрудников. Убираешь улицы? Сделай это хорошо. Строишь дома, водишь поезда в метро, сажаешь цветы, работаешь в банке? Не важно. Делай все с любовью к людям. Которых знаешь и не знаешь. Делай с верой в Бога и с верой в нас всех, верой в Победу. Неси свой маленький луч света, делись им с людьми.

Мы все осилим, потому что верим в себя. Вопреки всему, что происходит. Это не упрямство, это не назло, как порой говорят. Нет, это внутреннее. Русский код. Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) говорил:

"У Бога всё бывает вовремя для тех, кто умеет ждать".

Ждать, терпеть и верить трудно, что не говори. Светить другим в темноте ещё труднее. Но мы уже столько всего прошли. И самые тёмные дни последних двух лет мы тоже смогли пройти вместе. Свет веры и любви вёл нас. У нашей Родины сложный исторический опыт, но сегодня именно он помогает нам.

И мы знаем ради чего это всё. У России нет никого, кроме нас. И у нас есть только Россия.

С наступающим всех вас! Любите Родину, поддерживайте наших воинов и их семьи. Помогай нам всем Господь на нашем непростом пути.

Светите сквозь тьму светом своих сердец. Не бойтесь зажигать этот свет. Мы обязательно победим, дорогие братья и сестры.

Андрей Медведев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. 2025 год будет сложным, так как Запад намерен противодействовать России всеми способами.

2. Важно не то, что делают другие, а то, кто мы и на что способны сами.

3. В трудные времена нужно не жаловаться, а быть источником света для других:

– Помогать фронту

– Честно и качественно выполнять свою работу

– Поддерживать окружающих

– Делать всё с любовью к людям и верой в победу

4. Сила России в единстве народа и историческом опыте преодоления трудностей.

5. У России есть только её народ, а у народа есть только Россия.

Вывод:

Статья представляет собой новогоднее обращение, главная мысль которого заключается в том, что, несмотря на предстоящие трудности, победа достижима через единство, взаимоподдержку и добросовестный труд каждого гражданина. Автор подчеркивает важность не только военных усилий, но и вклада каждого человека в общее дело через честное выполнение своих повседневных обязанностей. Особый акцент делается на духовной составляющей – вере, надежде и поддержке друг друга.